Gọi tên 5 thực phẩm tăng cường hệ thống phòng vệ miễn dịch, giao mùa tới đây cảm cúm cũng phải 'xa lánh'

Dinh dưỡng 02/03/2023 12:30

Mùa lạnh đến báo hiệu sự thay đổi của thời tiết gây ra cảm lạnh và cảm cúm. Thực phẩm bạn ăn rất quan trọng để tăng hàng rào bảo vệ cơ thể.

Tuy nhiên, sự xuất hiện gần đây của COVID đã khiến nhiệm vụ giữ sức khỏe và bảo vệ hệ thống miễn dịch của chúng ta trở nên khó khăn. Với sự bùng phát của COVID, cùng với cảm lạnh và cúm, chúng ta càng cần phải tập trung vào việc củng cố khả năng miễn dịch của mình.

Gọi tên 5 thực phẩm tăng cường hệ thống phòng vệ miễn dịch, giao mùa tới đây cảm cúm cũng phải 'xa lánh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là lúc các thành phần tăng cường miễn dịch phát huy tác dụng và có thể giúp bảo vệ chúng ta chống lại tất cả những căn bệnh này.

Dưới đây là 5 thành phần có thể giúp bạn chống lại cảm lạnh, cúm và COVID:

Qủa amla

Amla bao gồm một loạt các lợi ích sức khỏe tiềm ẩn vì nó chứa nhiều vitamin C, được biết là có tác dụng thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương, tăng cường hệ thống miễn dịch và chống lại vi khuẩn và vi rút gây bệnh.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tiêu thụ Amla thường xuyên giúp ức chế chứng viêm và stress oxy hóa trong cơ thể, những nguyên nhân được cho là có liên quan đến một số bệnh tật như cảm lạnh thông thường, cúm và COVID.

Hạt dưa hấu

Gọi tên 5 thực phẩm tăng cường hệ thống phòng vệ miễn dịch, giao mùa tới đây cảm cúm cũng phải 'xa lánh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hạt dưa được cho là chứa nhiều chất sắt và khoáng chất, đồng thời chúng cũng chứa phức hợp vitamin B. Những chất dinh dưỡng này cực kỳ hữu ích trong việc điều chỉnh và thúc đẩy quá trình trao đổi chất tự nhiên cũng như tăng cường hệ thống phòng thủ của cơ thể.

Không chỉ vậy, hạt dưa còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm, có thể giúp giảm viêm và tổn thương oxy hóa do nhiễm virus.

Echinacea (Cúc tím)

Gọi tên 5 thực phẩm tăng cường hệ thống phòng vệ miễn dịch, giao mùa tới đây cảm cúm cũng phải 'xa lánh' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Echinacea đã trở nên phổ biến như một phương thuốc tự nhiên trong những năm gần đây do có nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm flavonoid, axit xichoric và axit rosmarinic, có thể giúp bảo vệ cơ thể con người khỏi stress oxy hóa.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy rằng Echinacea có thể giúp giảm các triệu chứng và thời gian bị cảm lạnh, cúm và COVID-19, đồng thời tăng sản xuất bạch cầu.

Nghệ

Curcumin là một chất chống oxy hóa mạnh được tìm thấy trong củ nghệ, đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ trong y học cổ truyền vì đặc tính chống viêm, kháng khuẩn và kháng vi-rút. Ngoài ra, nó đã được chứng minh là có tác dụng chống viêm mạnh và đặc tính chống oxy hóa mạnh, cả hai đều có thể có lợi cho những người bị cảm lạnh, cúm và COVID tái phát.

Curcumin có thể làm giảm viêm trong cơ thể liên quan đến ho và hắt hơi dai dẳng đồng thời tăng cường khả năng chống oxy hóa để tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.

Hương nhu (Tulsi)

Tulsi hoặc Tulsa có đặc tính điều hòa miễn dịch và kháng khuẩn giúp kích thích và tăng cường hệ thống miễn dịch. Vì tulsi chứa nhiều chất sắt, chất xơ, vitamin A và vitamin C, cùng với các hợp chất hoạt động như eugenol và carvacrol, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta và hỗ trợ bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi các vi sinh vật có hại.

Gọi tên 5 thực phẩm tăng cường hệ thống phòng vệ miễn dịch, giao mùa tới đây cảm cúm cũng phải 'xa lánh' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nó được biết là có đặc tính kháng vi-rút giúp ngăn ngừa các bệnh như cảm lạnh, cúm và thậm chí cả virus corona mới.

Theo Times of India

6 loại nước ép nâng tầm vẻ đẹp, 'bơm collagen' hiệu quả cho da sáng bật tông chỉ trong 1 tháng

6 loại nước ép nâng tầm vẻ đẹp, 'bơm collagen' hiệu quả cho da sáng bật tông chỉ trong 1 tháng

Bạn có từng ao ước sở hữu làn da thủy tinh như gái Hàn chưa? Rất dễ để thực hiện điều này nếu chăm chỉ bổ sung các loại nước ép trái cây giàu dinh dưỡng.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm tăng cường miễn dịch Thực phẩm tăng sức đề kháng cho cơ thể thực phẩm ngừa cảm cúm

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 38 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 14 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 28 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 12 giờ 36 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 12 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc