Gọi tên 5 thực phẩm tăng cường hệ thống phòng vệ miễn dịch, giao mùa tới đây cảm cúm cũng phải 'xa lánh'

Đây là lúc các thành phần tăng cường miễn dịch phát huy tác dụng và có thể giúp bảo vệ chúng ta chống lại tất cả những căn bệnh này.

Tuy nhiên, sự xuất hiện gần đây của COVID đã khiến nhiệm vụ giữ sức khỏe và bảo vệ hệ thống miễn dịch của chúng ta trở nên khó khăn. Với sự bùng phát của COVID, cùng với cảm lạnh và cúm, chúng ta càng cần phải tập trung vào việc củng cố khả năng miễn dịch của mình.

Dưới đây là 5 thành phần có thể giúp bạn chống lại cảm lạnh, cúm và COVID:

Amla bao gồm một loạt các lợi ích sức khỏe tiềm ẩn vì nó chứa nhiều vitamin C, được biết là có tác dụng thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương, tăng cường hệ thống miễn dịch và chống lại vi khuẩn và vi rút gây bệnh.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tiêu thụ Amla thường xuyên giúp ức chế chứng viêm và stress oxy hóa trong cơ thể, những nguyên nhân được cho là có liên quan đến một số bệnh tật như cảm lạnh thông thường, cúm và COVID.

Hạt dưa hấu

Ảnh minh họa: Internet

Hạt dưa được cho là chứa nhiều chất sắt và khoáng chất, đồng thời chúng cũng chứa phức hợp vitamin B. Những chất dinh dưỡng này cực kỳ hữu ích trong việc điều chỉnh và thúc đẩy quá trình trao đổi chất tự nhiên cũng như tăng cường hệ thống phòng thủ của cơ thể.

Không chỉ vậy, hạt dưa còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm, có thể giúp giảm viêm và tổn thương oxy hóa do nhiễm virus.

Echinacea (Cúc tím)

Ảnh minh họa: Internet

Echinacea đã trở nên phổ biến như một phương thuốc tự nhiên trong những năm gần đây do có nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm flavonoid, axit xichoric và axit rosmarinic, có thể giúp bảo vệ cơ thể con người khỏi stress oxy hóa.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy rằng Echinacea có thể giúp giảm các triệu chứng và thời gian bị cảm lạnh, cúm và COVID-19, đồng thời tăng sản xuất bạch cầu.

Nghệ

Curcumin là một chất chống oxy hóa mạnh được tìm thấy trong củ nghệ, đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ trong y học cổ truyền vì đặc tính chống viêm, kháng khuẩn và kháng vi-rút. Ngoài ra, nó đã được chứng minh là có tác dụng chống viêm mạnh và đặc tính chống oxy hóa mạnh, cả hai đều có thể có lợi cho những người bị cảm lạnh, cúm và COVID tái phát.

Curcumin có thể làm giảm viêm trong cơ thể liên quan đến ho và hắt hơi dai dẳng đồng thời tăng cường khả năng chống oxy hóa để tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.

Hương nhu (Tulsi)

Tulsi hoặc Tulsa có đặc tính điều hòa miễn dịch và kháng khuẩn giúp kích thích và tăng cường hệ thống miễn dịch. Vì tulsi chứa nhiều chất sắt, chất xơ, vitamin A và vitamin C, cùng với các hợp chất hoạt động như eugenol và carvacrol, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta và hỗ trợ bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi các vi sinh vật có hại.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nó được biết là có đặc tính kháng vi-rút giúp ngăn ngừa các bệnh như cảm lạnh, cúm và thậm chí cả virus corona mới.

Theo Times of India