Cứ ăn đều đặn 5 loại thực phẩm này, tim 'hạnh phúc', đẩy lùi cholesterol cao, không lo gia tăng huyết áp

Mặc dù có sự khác biệt lớn đối với cholesterol trong chế độ ăn uống của từng cá nhân, nhưng chỉ cần thực hiện một vài cải tiến nhỏ trong thói quen ăn uống của bạn là có thể làm giảm đáng kể lượng cholesterol LDL, hay còn gọi là cholesterol “xấu” góp phần tích tụ chất béo trong động mạch.

Các loại thực phẩm chúng ta ăn đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho lượng cholesterol ở mức thấp. Điều tuyệt vời nhất là bạn không cần phải đặt ra vô số hạn chế xung quanh chế độ ăn uống của mình để nhận thấy những thay đổi tích cực.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm rẻ tiền nên ăn thường xuyên để giúp giảm cholesterol và giữ cho trái tim khỏe mạnh:

Yến mạch chứa nhiều chất xơ , trong đó có chất xơ hòa tan giúp giảm hấp thu cholesterol trong hệ tiêu hóa của bạn. Chất xơ nói chung cũng hữu ích để tránh insulin tăng đột biến có thể làm tăng mức cholesterol xấu đó.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người không có đủ chất xơ, mặc dù nó có nhiều lợi ích. Một nghiên cứu cho thấy, tăng lượng tiêu thụ của bạn thêm 10 gam mỗi ngày có thể giảm 14% nguy cơ đau tim và 27% nguy cơ tử vong vì bệnh tim.

2. Hạnh nhân

Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy hạnh nhân có thể làm giảm cholesterol LDL trong khi duy trì hoặc thậm chí tăng cholesterol HDL hay loại “tốt” giúp loại bỏ các dạng cholesterol khác khỏi máu của bạn.

Nếu bạn không thích ăn hạnh nhân, các lựa chọn khác đã được chứng minh là cải thiện mức cholesterol bao gồm quả phỉ, hạt mắc ca, quả óc chó và quả hồ trăn.

3. Hạt chia

Hạt Chia cung cấp nhiều axit béo omega-3 thiết yếu. Tăng tiêu thụ các chất béo lành mạnh này thậm chí một gram mỗi ngày có liên quan đến việc giảm 16% nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù axit béo omega-3 có tác dụng tương đối ít đối với LDL, nhưng chúng có thể giúp tăng cholesterol HDL và giúp giảm chất béo trung tính, một loại chất béo có trong máu của bạn.

4. Bông cải xanh

Các nghiên cứu đã chứng minh mối liên hệ giữa việc tiêu thụ rau và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Bông cải xanh nói riêng rất giàu chất xơ hòa tan, điều này rất tốt cho cholesterol cao. Các loại rau giảm cholesterol khác cần cân nhắc bao gồm rau bina, cải bruxen và rau cải xanh.

Ngoài việc cung cấp vô số vitamin và chất chống oxy hóa, ăn rau thường xuyên đã được chứng minh là giúp giảm cholesterol với lượng hấp thụ cao hơn có liên quan đến mức LDL thấp dần.

5. Dưa hấu

Đổi đồ ăn nhẹ có đường lấy dưa hấu ngọt nếu bạn muốn giảm cholesterol. Dưa hấu chứa lycopene tự nhiên, có đặc tính hạ lipid máu, giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người không thích ăn dưa hấu, hãy cân nhắc thêm táo, nho, dâu tây, trái cây họ cam quýt hoặc thậm chí là bơ vào chế độ ăn uống của bạn. Tất cả những thứ này đều giàu pectin, một loại chất xơ hòa tan làm giảm cholesterol xấu.

Theo CNBC