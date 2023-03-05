Cứ ăn đều đặn 5 loại thực phẩm này, tim 'hạnh phúc', đẩy lùi cholesterol cao, không lo gia tăng huyết áp

Dinh dưỡng 05/03/2023 19:23

Một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến nhất hay gặp phải là lượng cholesterol cao. Nhưng giải pháp không phải lúc nào cũng đến từ một viên thuốc có thể có tác dụng phụ.

Các loại thực phẩm chúng ta ăn đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho lượng cholesterol ở mức thấp. Điều tuyệt vời nhất là bạn không cần phải đặt ra vô số hạn chế xung quanh chế độ ăn uống của mình để nhận thấy những thay đổi tích cực.

Cứ ăn đều đặn 5 loại thực phẩm này, tim 'hạnh phúc', đẩy lùi cholesterol cao, không lo gia tăng huyết áp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù có sự khác biệt lớn đối với cholesterol trong chế độ ăn uống của từng cá nhân, nhưng chỉ cần thực hiện một vài cải tiến nhỏ trong thói quen ăn uống của bạn là có thể làm giảm đáng kể lượng cholesterol LDL, hay còn gọi là cholesterol “xấu” góp phần tích tụ chất béo trong động mạch.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm rẻ tiền nên ăn thường xuyên để giúp giảm cholesterol và giữ cho trái tim khỏe mạnh:

1. Bột yến mạch và cám yến mạch

Yến mạch chứa nhiều chất xơ , trong đó có chất xơ hòa tan giúp giảm hấp thu cholesterol trong hệ tiêu hóa của bạn. Chất xơ nói chung cũng hữu ích để tránh insulin tăng đột biến có thể làm tăng mức cholesterol xấu đó.

Cứ ăn đều đặn 5 loại thực phẩm này, tim 'hạnh phúc', đẩy lùi cholesterol cao, không lo gia tăng huyết áp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người không có đủ chất xơ, mặc dù nó có nhiều lợi ích. Một nghiên cứu cho thấy, tăng lượng tiêu thụ của bạn thêm 10 gam mỗi ngày có thể giảm 14% nguy cơ đau tim và 27% nguy cơ tử vong vì bệnh tim.

2. Hạnh nhân

Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy hạnh nhân có thể làm giảm cholesterol LDL trong khi duy trì hoặc thậm chí tăng cholesterol HDL hay loại “tốt” giúp loại bỏ các dạng cholesterol khác khỏi máu của bạn.

Nếu bạn không thích ăn hạnh nhân, các lựa chọn khác đã được chứng minh là cải thiện mức cholesterol bao gồm quả phỉ, hạt mắc ca, quả óc chó và quả hồ trăn.

3. Hạt chia

Hạt Chia cung cấp nhiều axit béo omega-3 thiết yếu. Tăng tiêu thụ các chất béo lành mạnh này thậm chí một gram mỗi ngày có liên quan đến việc giảm 16% nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch.

Cứ ăn đều đặn 5 loại thực phẩm này, tim 'hạnh phúc', đẩy lùi cholesterol cao, không lo gia tăng huyết áp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù axit béo omega-3 có tác dụng tương đối ít đối với LDL, nhưng chúng có thể giúp tăng cholesterol HDL và giúp giảm chất béo trung tính, một loại chất béo có trong máu của bạn.

4. Bông cải xanh

Các nghiên cứu đã chứng minh mối liên hệ giữa việc tiêu thụ rau và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Bông cải xanh nói riêng rất giàu chất xơ hòa tan, điều này rất tốt cho cholesterol cao. Các loại rau giảm cholesterol khác cần cân nhắc bao gồm rau bina, cải bruxen và rau cải xanh.

Ngoài việc cung cấp vô số vitamin và chất chống oxy hóa, ăn rau thường xuyên đã được chứng minh là giúp giảm cholesterol với lượng hấp thụ cao hơn có liên quan đến mức LDL thấp dần.

5. Dưa hấu

Đổi đồ ăn nhẹ có đường lấy dưa hấu ngọt nếu bạn muốn giảm cholesterol. Dưa hấu chứa lycopene tự nhiên, có đặc tính hạ lipid máu, giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL.

Cứ ăn đều đặn 5 loại thực phẩm này, tim 'hạnh phúc', đẩy lùi cholesterol cao, không lo gia tăng huyết áp - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người không thích ăn dưa hấu, hãy cân nhắc thêm táo, nho, dâu tây, trái cây họ cam quýt hoặc thậm chí là bơ vào chế độ ăn uống của bạn. Tất cả những thứ này đều giàu pectin, một loại chất xơ hòa tan làm giảm cholesterol xấu.

Theo CNBC

Ăn vặt siêu ngon lại bổ cho tim mạch, đào thải cholesterol cao còn 'đánh tan' mỡ thừa: Bảo sao loại hạt này được chị em mê đến vậy!

Ăn vặt siêu ngon lại bổ cho tim mạch, đào thải cholesterol cao còn 'đánh tan' mỡ thừa: Bảo sao loại hạt này được chị em mê đến vậy!

Quả hồ trăn được coi là một món ngon quý hiếm trong hàng ngàn năm, nhưng giờ đây chúng là một thực phẩm phổ biến.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm giúp giảm cholesterol cải thiện mức cholesterol thực phẩm ngăn ngừa mỡ trong máu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 52 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 28 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 9 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 42 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 9 giờ 49 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 9 giờ 54 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc