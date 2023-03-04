Gọi tên 5 món là 'ngân hàng collagen', bổ khớp lợi xương, bài trừ thoái hóa cho da luôn trẻ sức khỏe mãi bền

Các bác sĩ kê toa nhiều phương pháp điều trị rối loạn khớp như viêm xương khớp bao gồm thuốc, vật lý trị liệu và thực phẩm bổ sung. Một trong những chất bổ sung chính cần thiết để kiểm soát viêm khớp và đau khớp là collagen.

Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh về xương khopes, nó có thể cực kỳ suy nhược, gây giảm khả năng vận động và giảm khả năng độc lập của người mắc bệnh.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra việc bổ sung collagen loại II bằng đường uống có hiệu quả trong việc giảm thoái hóa sụn ở phụ nữ bị thoái hóa khớp gối.

Collagen là một loại protein được tạo thành từ các axit amin. Nó có cấu trúc phân nhánh và có nhiều loại khác nhau tùy thuộc vào cấu hình axit amin của nó. Loại collagen chính tham gia vào quá trình hình thành sụn và cuối cùng hữu ích cho khớp là collagen loại II.

Thực phẩm giàu collagen bạn nên ăn để khớp khỏe mạnh

Tiêu thụ các loại thực phẩm sau đây có thể giúp giữ cho khớp của bạn luôn khỏe mạnh.

1. Nước hầm xương

Nước hầm xương làm từ xương bò, cừu hoặc gà là một nguồn gelatin phong phú, được phân hủy thành collagen trong cơ thể. Nước hầm xương có thể là một phương thuốc tự nhiên và hiệu quả cho các cơn đau khớp.

Ảnh minh họa: Internet

Các thử nghiệm đã phát hiện ra rằng collagen từ tủy xương (ở dạng tiêm) giúp giảm đau và tăng khả năng vận động chỉ sau lần điều trị đầu tiên.

Một lợi ích bổ sung của nước dùng xương là nó là một chất chống viêm mạnh. Do các chất dinh dưỡng dồi dào cũng ở dạng dễ tiêu hóa, nó có thể giúp giảm các tình trạng viêm mãn tính bao gồm cả viêm khớp.

Cách làm nước hầm xương:

Cho 5–6 khúc xương vào nồi lớn và đổ ngập 1,5 lít nước.

Thêm 1 củ hành tây, một miếng gừng dài 2 inch, 4–5 nhánh tỏi, 4–5 hạt tiêu đen nguyên hạt và muối cho vừa ăn.

Đun sôi và đun nhỏ lửa trong 30 phút.

Lọc và uống 1 cốc nước dùng hàng ngày.

Nên sử dụng xương từ chân động vật hoặc những loại xương giàu tủy xương. Đơn giản chỉ cần yêu cầu người bán thịt để dành một số miếng cho bạn. Vì hầu hết mọi người tránh những xương này, chúng thường có giá rất phải chăng.

2. Cá có da

Collagen có nguồn gốc từ xương và da cá được gọi là collagen biển. Các nghiên cứu trên động vật đã tìm thấy collagen có nguồn gốc từ cá có khả năng chống viêm khớp.

Bổ sung collagen biển có sẵn và có thể có hiệu quả trong việc giảm đau khớp. Bạn cũng có thể ăn cá hai lần một tuần để có được lợi ích tương tự.

3. Thịt gà

Thịt gà, giống như xương của nó là một nguồn collagen tuyệt vời được đưa vào chế độ ăn kiêng.

Ảnh minh họa: Internet

Cả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm trên người đều phát hiện ra rằng ăn collagen từ thịt gà giúp cải thiện cấu trúc sụn xung quanh khớp và là một phương thuốc hiệu quả để ngăn ngừa hoặc điều trị viêm xương khớp.

Bạn có thể chế biến nước hầm xương từ xương gà, nấu súp gà với thịt hoặc ăn thịt gà 2–3 lần một tuần.

Hãy cố găng tiêu thụ thực phẩm giàu collagen như nước dùng xương, cá có da, thịt gà, v.v. để xương khớp khỏe mạnh

4. Thịt nội tạng

Các loại thịt nội tạng như thận, gan và lưỡi của bò hoặc cừu cũng là một nguồn collagen dồi dào có thể hiệu quả trong việc ngăn ngừa rối loạn khớp.

Mặc dù còn rất ít nghiên cứu trực tiếp, nhưng chuyên gia đã quan sát thấy lượng tiêu thụ thấp các loại thịt nội tạng ở những người bị viêm khớp dạng thấp.

5. Màng vỏ trứng

Màng vỏ trứng là nguồn cung cấp collagen cho người ăn chay. Đó là lớp màng mỏng màu trắng có trong lớp bên trong của vỏ trứng.

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu về phụ nữ sau mãn kinh, những người dễ bị thoái hóa sụn và dẫn đến rối loạn khớp, cho thấy việc bổ sung màng trứng giúp tăng sản xuất sụn, đồng thời giảm đau khớp và cứng khớp sau khi tập thể dục.

Cách chuẩn bị màng vỏ trứng để tiêu thụ:

Bóc lớp bên trong ra khỏi vỏ trứng.

Rửa sạch và sau đó sấy khô ở nhiệt độ thấp trong lò nướng trong 30–40 phút.

Bột màng khô và thêm nó vào sinh tố hoặc súp để tăng cường collagen.

Vai trò của Collagen trong khớp

Ảnh minh họa: Internet

Lý do chính khiến các rối loạn khớp phát triển là sự xuống cấp của sụn, một mô liên kết hiện diện giữa hai xương trong khớp. Nó hoạt động như một bộ giảm xóc và giảm ma sát trong quá trình chuyển động.

Sụn ​​được tạo thành chủ yếu từ collagen, đóng góp tới 60% cấu trúc của nó. Đương nhiên, thiếu chất này sẽ khiến khớp bị thoái hóa, dẫn đến đau nhức khó chịu.

Theo Emedihealth