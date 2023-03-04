Loại quả này chị em hay ăn vặt nhưng cực nhiều dưỡng chất, lá còn nhiều bổ hơn cả quả, ngừa tiểu đường còn giúp trị cảm cúm

Ổilà một loại trái cây ngọt chứa nhiều chất chống oxy hóa tốt như lycopene, vitamin C, chất xơ, khoáng chất như kali. Ngoài ra, loại quả này có hàm lượng nước khoảng 80%, giúp giảm cân hơn nữa. Nhưng lá ổi còn tốt cho sức khỏe hơn cả quả.

Còn gì tuyệt vời hơn lúc thưởng thức một số loại trái cây tươi theo mùa. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn biết rằng giống như loại trái cây siêu bổ, lá của loại cây này cũng chứa đầy chất dinh dưỡng một cách tự nhiên. Đây là tất cả những gì bạn cần biết về lá ổi và lợi ích sức khỏe của nó.

Dưới đây là 5 lý do tại sao lá ổi được nhiều người yêu thích đến vậy:

Ảnh minh họa: Internet

Lá ổi đã được sử dụng từ rất lâu đời như một phương thuốc tại nhà để điều trị cảm cúm, cảm lạnh, ho và đau họng thông thường. Điều này là do hàm lượng vitamin C và sắt cao, giúp giảm cảm lạnh, ho, đau họng và làm sạch đường hô hấp. Cách tốt nhất để tiêu thụ nó trong mùa đông là pha một tách trà ấm với lá ổi.

Tốt cho bệnh nhân tiểu đường

Ảnh minh họa: Internet

Lá ổi có thể giúp cải thiện sự mất cân bằng insulin và kiểm soát lượng đường. Trên thực tế, các chuyên gia trên thế giới tin rằng uống nước lá hoặc trà có thể giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường trong máu.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng và Trao đổi chất, lá ổi có thể giúp giải phóng các enzym chuyển hóa carbohydrate trong hệ thống tiêu hóa thành glucose và làm chậm quá trình hấp thụ trong máu.

Chăm sóc da và tóc

Thêm hỗn hợp này vào chế độ chăm sóc da và tóc có thể giúp làm săn chắc các cơ mặt và gội đầu bằng hỗn hợp này có thể giúp tăng thêm độ phồng cho tóc.

Giúp giảm cân

Ảnh minh họa: Internet

Uống trà lá ổi có thể giúp giảm cân bằng cách ngăn chặn các loại carbs phức hợp chuyển đổi thành đường có thể giúp giảm cân nhanh chóng.

Cách pha trà ổi tại nhà như thế nào?

Ảnh minh họa: Internet

Để làm món trà chữa bệnh đơn giản này. Lấy một cái nồi và đun sôi nước rồi cho lá ổi cùng 1/2 muỗng cà phê gừng bào (tùy ý) vào. Đun sôi trà và sau đó thêm mật ong nếu bạn ưa ngọt rồi thưởng thức.

Theo Times of India