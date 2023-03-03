Được chị em nội trợ ưa dùng trong nước hầm, loại củ này cực tốt cho tiêu hóa, hạ huyết áp, ngăn tiểu đường nhưng giá rẻ như cho

Dinh dưỡng 03/03/2023 11:47

Khi chúng ta nói về thực phẩm mùa đông, một loại rau theo mùa ít được nhắc đến là củ cải. Nó là một loại rau củ có màu trắng kem hoặc đỏ hay tím.

Được chị em nội trợ ưa dùng trong nước hầm, loại củ này cực tốt cho tiêu hóa, hạ huyết áp, ngăn tiểu đường nhưng giá rẻ như cho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Củ cải là một trong những loại rau củ lâu đời nhất và rất giàu chất dinh dưỡng như canxi, folate, magiê, phốt pho, kali và Vitamin C. Điều thú vị là bạn cũng có thể ăn cả rễ và lá xanh của rau. Hãy xem 5 lý do đáng để đưa Củ cải vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn nhé.

Làm giảm các vấn đề về đường ruột

Giàu chất xơ, nó giúp giảm áp lực và viêm trong ruột kết. Cụ thể, chế độ ăn nhiều chất xơ có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các vấn đề về đường ruột, bao gồm viêm túi thừa (viêm hoặc nhiễm trùng ở một hoặc nhiều túi nhỏ trong đường tiêu hóa). 

Hạ huyết áp

Được chị em nội trợ ưa dùng trong nước hầm, loại củ này cực tốt cho tiêu hóa, hạ huyết áp, ngăn tiểu đường nhưng giá rẻ như cho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu năm 2013 trên Tạp chí Dược lâm sàng Anh, củ cải rất giàu nitrat trong chế độ ăn uống, giúp giữ cho các mạch máu khỏe mạnh. Lượng kali phong phú có thể giúp hạ huyết áp bằng cách giải phóng natri ra khỏi cơ thể và giúp các động mạch giãn ra.

Đặc tính chống bệnh tiểu đường

Được chị em nội trợ ưa dùng trong nước hầm, loại củ này cực tốt cho tiêu hóa, hạ huyết áp, ngăn tiểu đường nhưng giá rẻ như cho - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo các nghiên cứu có sẵn tại Thư viện Y khoa Quốc gia, chiết xuất củ cải có tác dụng chống bệnh tiểu đường. Người ta báo cáo rằng loại rau này có thể giúp điều chỉnh lượng glucose bằng cách tăng tỷ lệ insulin hoặc glucagon.

Giảm nguy cơ ung thư

Theo các nghiên cứu, các loại rau họ cải như củ cải đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ ung thư. Những loại rau này chứa một số hợp chất có thể có tác dụng bảo vệ chống lại một số bệnh ung thư. 

Hỗ trợ giảm cân

Được chị em nội trợ ưa dùng trong nước hầm, loại củ này cực tốt cho tiêu hóa, hạ huyết áp, ngăn tiểu đường nhưng giá rẻ như cho - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lượng chất xơ phong phú và lượng calo thấp giúp bạn no lâu hơn, hỗ trợ giảm cân và cũng ngăn ngừa táo bón. 

Mẹo sử dụng củ cải

Được chị em nội trợ ưa dùng trong nước hầm, loại củ này cực tốt cho tiêu hóa, hạ huyết áp, ngăn tiểu đường nhưng giá rẻ như cho - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

1. Bạn có thể dùng củ cải luộc và nghiền để thay thế cho khoai tây nghiền.

2. Bạn có thể thêm củ cải vào súp hoặc món hầm hoặc có thể thêm vào món salad.

3. Bạn có thể nướng những lát củ cải và nêm muối, hạt tiêu và nước cốt chanh để có một bữa ăn nhẹ tốt cho sức khỏe.

Theo Times of India

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