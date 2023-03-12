Dùng thức uống từ 2 nguyên liệu này trước khi ngủ, bệnh tim hay tiêu đường cũng phải 'xa lánh'

Dinh dưỡng 12/03/2023 09:12

Có một loại thức uống cực kỳ hấp dẫn nếu uống trước khi ngủ càng làm tăng thêm dinh dưỡng và vô vàn công dụng tuyệt vời.

Sau một ngày làm việc cực kỳ bận rộn, bên cạnh việc tắm nước nóng, ngâm mình trong bồn tắm hay đơn giản là pha một tách trà, cà phê hoặc ca cao nóng, tại sao bạn không chuẩn bị một thức uống ít calo hơn, hương vị thơm ngon với lợi ích tuyệt vời đúng không nào?

Dùng thức uống từ 2 nguyên liệu này trước khi ngủ, bệnh tim hay tiêu đường cũng phải 'xa lánh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Việc uống sữa ấm với quế sẽ như một phần của thói quen giảm căng thẳng hàng đêm của bạn. Quế trộn với sữa ấm có thể là một thức uống có thể trở thành một phần của cách tiếp cận tích cực đối với sức khỏe giúp kiểm soát căng thẳng và đảm bảo bạn có một giấc ngủ ngon.

Nhưng đó không phải là lợi ích duy nhất nó.

 

Lợi ích của việc thưởng thức quế và sữa trước khi đi ngủ

Dưới đây là danh sách một số lợi ích tuyệt vời hơn của việc uống quế với sữa mỗi tối trước khi ngủ, để bạn có thể cảm thấy tuyệt vời nhất.

1. Uống sữa ấm với quế sẽ dễ ngủ

Dùng thức uống từ 2 nguyên liệu này trước khi ngủ, bệnh tim hay tiêu đường cũng phải 'xa lánh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không thể ngủ vào ban đêm. Hãy uống sữa ấm với quế mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon vì quế có tác dụng kỳ diệu trong việc thư giãn cơ bắp và loại bỏ căng thẳng khỏi cơ thể.

2. Chữa cảm lạnh và ho

Nếu bạn là một trong những người thường xuyên bị ho và cảm lạnh, thì đây là thức uống bạn nên uống hàng ngày. Quế tăng cường cách thức mà chất chống oxy hóa có thể giúp cơ thể tự bảo vệ, do đó tăng cường khả năng miễn dịch của bạn.

 

3. Quế rất tốt cho việc chăm sóc răng miệng

Dùng thức uống từ 2 nguyên liệu này trước khi ngủ, bệnh tim hay tiêu đường cũng phải 'xa lánh' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quế có một số đặc tính chống nấm và chống vi khuẩn mạnh tuyệt vời giúp tiêu diệt vi khuẩn có hại trong miệng của bạn. Qua đó bảo vệ bạn khỏi những lần đến nha sĩ đau đớn.

4. Tạo điều kiện giảm cân

Một trong những lý do nên uống sữa ấm với quế mỗi tối là vì nó giúp giảm cân. Một điều kỳ diệu khác của quế là nó đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của bạn và giúp quá trình tiêu hóa diễn ra nhanh hơn.

Dùng thức uống từ 2 nguyên liệu này trước khi ngủ, bệnh tim hay tiêu đường cũng phải 'xa lánh' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ đó, bạn sẽ không cảm thấy đói trong một thời gian dài và ăn ít hơn. Đó là lý do tại sao một ly sữa ấm với một chút quế được hầu hết các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng.

 

5. Quế trộn với sữa ấm là thuốc giảm đau tự nhiên

Một trong những đặc tính hấp dẫn nhất của quế là khả năng hoạt động như một loại thuốc giảm đau. Khi uống quế với sữa ấm, cơn đau sẽ giảm ngay lập tức. Điều này là do quế trải qua phản ứng với prostaglandin, giúp thư giãn các cơ khi bị căng thẳng. Kết quả là đạt được sự giảm đau. Tạm biệt thuốc giảm đau!

6. Đặc tính chống viêm hiệu quả của quế

Quế cũng rất tốt trong việc chống nhiễm trùng và sửa chữa các mô bị tổn thương. Vì vậy, hãy tiếp tục và pha cho mình một tách sữa ấm pha với quế bạn nhé.

 

7. Quế làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Dùng thức uống từ 2 nguyên liệu này trước khi ngủ, bệnh tim hay tiêu đường cũng phải 'xa lánh' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều nghiên cứu cho thấy quế có thể giúp chống lại một số yếu tố nguy cơ chính đối với bệnh tim, bao gồm cholesterol, chất béo trung tính và cao huyết áp.

8. Quế làm giảm lượng đường trong máu

Ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2, 1 gram hoặc khoảng nửa muỗng cà phê quế mỗi ngày đã được chứng minh là có tác dụng có lợi đối với các dấu hiệu trong máu. Không có gì ngạc nhiên khi rất nhiều người chăm sóc sức khỏe bằng cách uống sữa ấm với quế.

 

9. Quế có thể bảo vệ chống lại các bệnh thoái hóa thần kinh

Dùng thức uống từ 2 nguyên liệu này trước khi ngủ, bệnh tim hay tiêu đường cũng phải 'xa lánh' - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Các bệnh thoái hóa thần kinh được đặc trưng bởi sự mất dần cấu trúc hoặc chức năng của các tế bào não. Bệnh Alzheimer là một trong những bệnh mà quế có thể mang lại sự cải thiện đáng kể vì hai hợp chất được tìm thấy trong quế dường như ức chế sự tích tụ của một loại protein gọi là tau trong não, đây là một trong những dấu hiệu đặc trưng của bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, cần nhiều nghiên cứu hơn để chứng minh điều này.

Theo Indiatimes

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