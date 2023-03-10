Cam là một loại trái cây phổ biến trên toàn cầu. Chúng được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm, bao gồm chất tạo hương, chất hấp thụ, chất kết dính, nước hoa, dầu dưỡng tóc, xà phòng, chất tẩy rửa, sản phẩm chăm sóc da , sản phẩm chăm sóc tóc, nước hoa và cả chất tẩy rửa.

Một quả cam vừa chứa 70 calo, 0 gam chất béo, 1 gam protein, 16 gam carbohydrate (12 gam đường tự nhiên) và 3 gam chất xơ. Nó cũng chứa 100% nhu cầu vitamin C hàng ngày của bạn và khoảng 235 mg kali.

Một quả cam vừa được coi là một khẩu phần trái cây và có thể được thưởng thức từ hai đến bốn lần mỗi ngày.

Cam có chỉ số đường huyết thấp nên là lựa chọn thuận lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường.

Lợi ích sức khỏe của cam

Cam có thể phổ biến, nhưng chúng giàu chất dinh dưỡng và do đó có nhiều tác dụng có lợi đối với sức khỏe nói chung.

1. Đặc tính chống oxy hóa

Cam nổi tiếng với hàm lượng vitamin C và có lý do chính đáng. Một quả cam trung bình chứa 100% nhu cầu hàng ngày của bạn về chất dinh dưỡng mạnh mẽ này.

Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa mạnh mẽ nhất. Nó giúp sửa chữa những tổn thương trong cơ thể, tránh khỏi bệnh tật và tăng cường hệ thống miễn dịch. Những loại trái cây tươi sáng này cũng là nguồn cung cấp vitamin B tốt như thiamin, pyridoxine và folate.

2. Lợi ích đối với sức khỏe tim mạch

Vitamin C trong cam giúp làm giảm sự hình thành mảng bám trong động mạch. Nó cũng cải thiện sản xuất oxit nitric, tăng cường giãn mạch và cải thiện sức khỏe của tim.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ nước cam có thể bảo vệ sức khỏe tim mạch bằng cách tăng lượng chất chống oxy hóa tuần hoàn và giảm lượng thiệt hại cho các tế bào lipid.

Ảnh minh họa: Internet

Flavanone hesperidin được tìm thấy trong cam có thể giúp giảm cả mức cholesterol và huyết áp. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện tại đã chỉ ra rằng cam và nước cam có cả tác động tích cực và tiêu cực đến mức cholesterol.

Lợi ích sức khỏe khác

Ngoài việc là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tốt và cải thiện sức khỏe tim mạch, cam còn có thể giúp:

Giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa hình thành sỏi thận

Ngăn ngừa lão hóa bằng cách dập tắt các gốc tự do – Một nghiên cứu cho thấy cam Naragi hoặc Santra ( C. reticulata Blanco) và vỏ của nó có thể được sử dụng hiệu quả trong các sản phẩm chăm sóc da chống nhăn.

Giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn

Giảm nguy cơ mắc bệnh còi – Bệnh còi xảy ra do thiếu vitamin C trong 3 tháng hoặc lâu hơn

Cam thường có đường kính từ 2–3 inch và chứa phần thịt mềm, mọng nước bên dưới lớp da dày, sần sùi.

Vỏ

Vỏ cam được tạo thành từ một lớp mỏng bên ngoài gọi là flavedo, lớp này chứa các carotenoit mang lại màu sắc đặc trưng cho vỏ cam. Lớp bên trong dày được gọi là albedo, có chứa flavonoid có thể ảnh hưởng đến hương vị của nước trái cây.

Trái cây

Ảnh minh họa: Internet

Cùi, hay lớp vỏ trong, là phần thường được tiêu thụ nhất và chiếm khoảng 80% trọng lượng của quả. Nó chứa các múi màu cam, bao nước trái cây và hạt.

Tinh dầu

Dầu từ cam được chưng cất từ ​​vỏ. Hương thơm của nó tươi sáng, sống động và ngọt ngào. Dầu có thể được sử dụng để giảm viêm phế quản, cảm lạnh, táo bón, cúm, đầy hơi, tuần hoàn kém, da xỉn màu và căng thẳng.

Nên dùng nước cam ép hay cam nguyên quả?

Ảnh minh họa: Internet

Nước cam là nguồn cung cấp kali, folate và magiê tốt. Uống nước cam có thể giúp bạn đáp ứng lượng trái cây khuyến nghị hàng ngày. Tuy nhiên, khi trái cây được ép và vắt lấy nước, một số chất dinh dưỡng sẽ bị mất đi, bao gồm các vitamin và chất xơ hòa tan trong nước.

Hơn nữa, các flavonoid mạnh mẽ được tìm thấy trong phần cùi trắng và cùi của quả cam. Khi ăn cả quả cam, nhiều miếng cùi trắng và cùi được tiêu thụ. Khi nó được ép, những phần này thường bị loại bỏ.

Có thể ăn vỏ và hạt cam không?

Hạt của các loại trái cây có múi chứa một lượng nhỏ hợp chất xyanua, nhưng hạt của một quả cam trung bình không chứa đủ xyanua để gây độc hoặc có hại. Hạt cam có thể được trộn thành sinh tố, nhưng tốt nhất là tránh ăn chúng nếu có thể.

Theo Emedihealth