Bí quyết hoán đổi thực phẩm lành mạnh, 'thêm hạnh phúc' cho trái tim, giảm mạnh cholesterol xấu

Bất chấp những tác hại của việc thực hành chế độ ăn uống không lành mạnh, cơ thể chúng ta vẫn tiếp tục thúc đẩy bản thân. Để cứu cơ thể khỏi những tác động tàn phá của cholesterol, đây là một số cách hoán đổi thực phẩm mà bạn hầu như không mất gì.

Cơ thể chúng ta rất nhạy cảm với lối sống không lành mạnh. Mặc dù nó không phản ứng ngay lập tức với các hoạt động dưới mức lành mạnh, nhưng các tác động gây hại sẽ phun trào như một ngọn núi lửa vào một thời điểm nào đó.

Đối với những người không ăn chay, có sở thích đặc biệt với thực phẩm động vật, không có lựa chọn nào tốt cho sức khỏe hơn cá. Cá có thành phần dinh dưỡng khác với thịt và thực tế này phủ nhận niềm tin phổ biến rằng mọi thực phẩm không chay đều giống nhau.

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Cá rất giàu axit béo omega 3, thiamine, selen và iốt mặc dù giá trị dinh dưỡng khác nhau giữa cá biển và cá nước ngọt. Cá được coi là thực phẩm tốt cho những người có cholesterol vì nó chứa ít hàm lượng chất béo bão hòa.

Bỏng ngô là một món ăn nhẹ lành mạnh hơn khoai tây chiên

Bỏng ngô là một loại thực phẩm kỳ diệu khác để kiểm soát cholesterol. Nó chứa nhiều chất xơ và ít calo. Trong khi đó, khoai tây chiên có một lượng lớn chất béo chuyển hóa làm tăng mức cholesterol trong cơ thể.

Quinoa là một lựa chọn tốt hơn gạo

Quinoa thay thế gạo rất tốt cho những người có cholesterol. Quinoa dày đặc chất xơ. Một cốc quinoa chứa 5 gam chất xơ. Chất xơ kiểm soát cholesterol và cũng điều chỉnh lượng đường trong máu. Nó cũng giữ cho người đó no lâu hơn do đó người đó ít có khả năng ăn quá nhiều.

Các loại hạt tốt hơn đồ ăn nhẹ giòn mặn

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Thay vì ăn vặt bằng thực phẩm đóng gói mặn và giòn, hãy nhai các loại hạt và hạt. Các loại hạt và hạt rất giàu chất chống oxy hóa. Ngoài ra, đây là những nguồn protein thực vật tuyệt vời, chất béo không bão hòa và chất xơ hòa tan. Thay thế những thứ này bằng đồ ăn nhẹ mặn có thể làm giảm cholesterol.

Sô cô la đen trên sô cô la sữa

Sô cô la đen làm giảm LDL và mức cholesterol toàn phần. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sô cô la đen làm giảm nguy cơ tim mạch và nguy cơ đột quỵ. Một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên Tạp chí Tim mạch Dự phòng Châu Âu cho thấy ăn sô cô la một lần mỗi tuần giúp giảm 8% nguy cơ tắc động mạch. Flavonoid trong sô cô la đen giúp làm giãn mạch máu.

Trao đổi một bữa ăn không thuần chay với một bữa ăn hoàn toàn từ thực vật

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Điều này nghe có vẻ đơn giản và khả thi, nhưng đó là một nhiệm vụ đối với những người quan tâm đến việc tiêu thụ thực phẩm không chay. Các sản phẩm thực vật được biết là rất tốt cho cholesterol. Vì vậy, nếu bạn là người thường xuyên ăn cá và thịt, hãy hoán đổi ít nhất một trong các bữa ăn của mình bằng một bữa ăn chay hoàn toàn. Hãy thử món salad, rau và trái cây theo mùa, các loại hạt để có chế độ dinh dưỡng phù hợp.

​Theo Times of India