Săn lùng 5 công thức trà xanh dưỡng nhan lợi dáng, phụ nữ uống hàng ngày da dẻ đẹp trẻ trung, sắc vóc thêm thon gọn

Dinh dưỡng 08/03/2023 12:24

Trà xanh trước nay vẫn rất nổi tiếng với công dụng làm đẹp và chăm dáng cho chị em chúng mình. Cách pha trà sau đây sẽ càng tăng thêm những lợi ích ấy.

Trà xanh là một trong những thức uống được khuyên dùng rộng rãi nhất để giảm cân. Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng giảm cân, bạn nên bắt đầu nhấm nháp loại trà ít calo này, ít nhất hai lần một ngày. Nhưng thành thật mà nói, không giống như trà hay cà phê, bạn có thực sự thích uống trà xanh không?

Săn lùng 5 công thức trà xanh dưỡng nhan lợi dáng, phụ nữ uống hàng ngày da dẻ đẹp trẻ trung, sắc vóc thêm thon gọn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu không, bạn không đơn độc! Nhiều người thấy thức uống này quá nhàm chán nên dù biết nhiều lợi ích nhưng lại không đưa vào chế độ ăn hàng ngày. Vậy chúng ta có thể làm gì?

Dưới đây là một số công thức tuyệt vời để biến trà xanh nhàm chán của bạn thành một thức uống thú vị. Hãy thử tất cả những thứ này và xem cái nào bạn thích nhất. Biết đâu được, bạn thậm chí có thể thay thế nó cho cà phê thông thường không tốt cho sức khỏe của mình.

1. Trà xanh chanh

Trà xanh kết hợp với chanh sẽ làm tăng hương vị của thức uống cũng như quá trình giảm cân của bạn.

Săn lùng 5 công thức trà xanh dưỡng nhan lợi dáng, phụ nữ uống hàng ngày da dẻ đẹp trẻ trung, sắc vóc thêm thon gọn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

  • 1 ly nước
  • 1 muỗng cà phê lá trà xanh hữu cơ
  • 1/2 quả chanh
  • 1/2 muỗng cà phê mật ong

Công thức:

Đun sôi một cốc nước và thêm lá trà xanh hữu cơ vào đó. Để yên trong 10 phút. Lọc trà vào cốc và thêm một vài giọt nước cốt chanh tươi vào đó. Thêm một vài giọt mật ong nếu bạn muốn. Thưởng thức thôi nào!

2. Trà xanh bạc hà

Chỉ với 9 calo, thức uống này cực kỳ tốt cho sức khỏe, chứa đầy hương vị thơm ngon của trà xanh cũng như bạc hà.

Săn lùng 5 công thức trà xanh dưỡng nhan lợi dáng, phụ nữ uống hàng ngày da dẻ đẹp trẻ trung, sắc vóc thêm thon gọn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

  • 1/2 chén lá bạc hà tươi
  • 1 muỗng cà phê lá trà xanh hữu cơ
  • 1/2 muỗng cà phê mật ong hữu cơ

Công thức:

Lấy một cốc nước sôi và thêm lá trà xanh vào đó. Hãy để một lúc. Lọc bỏ lá trà và thêm lá bạc hà đã rửa sạch và thái nhỏ vào cốc. Trộn đều và thưởng thức. Bạn cũng có thể thêm một chút mật ong để tạo vị ngọt. Bạn cũng có thể làm lạnh đồ uống trong tủ lạnh và thưởng thức lạnh.

3. Trà xanh đá lạnh

Nếu thấy uống trà nóng quá buồn tẻ, bạn vẫn có thể đưa thức uống đốt cháy chất béo này vào chế độ ăn uống của mình và chỉ uống lạnh. Đây là cách để làm điều đó.

Thành phần:

  • 1 ly nước
  • 1 muỗng cà phê lá trà xanh hữu cơ
  • 1/2 muỗng cà phê mật ong
  • Đá viên (tùy chọn)

Công thức:

Lấy một cái nồi và đun sôi một cốc nước. Sau khi đun sôi, tắt lửa và thêm lá trà xanh vào đó. Để trong 5-10 phút. Bạn cũng có thể đặt một nắp trên nó. Lấy một cốc và thêm mật ong hữu cơ cùng trà xanh đã lọc. Làm lạnh đồ uống này trong vài giờ. Bạn cũng có thể thêm đá viên. Thưởng thức đồ uống lành mạnh và sảng khoái này nhé!

4. Hồng trà xanh

Công thức này sẽ mang đến một sự thay đổi mới mẻ cho món trà xanh buồn tẻ hoặc nhàm chán. Đây là những gì bạn cần:

Săn lùng 5 công thức trà xanh dưỡng nhan lợi dáng, phụ nữ uống hàng ngày da dẻ đẹp trẻ trung, sắc vóc thêm thon gọn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

  • 1 ly nước
  • 1 muỗng cà phê lá trà xanh hữu cơ
  • 4-5 cánh hoa hồng

Công thức:

Lấy một cái cốc và thêm nước sôi vào đó. Tiếp theo thêm lá trà xanh và cánh hoa hồng. Khuấy đều và để trà ngấm trong 10 phút. Khi đã sẵn sàng, lọc trà. Bạn có thể uống khi còn ấm hoặc để lạnh trong một giờ và thưởng thức đồ uống ướp lạnh.

5. Trà xanh và quế

Quế chứa nhiều đặc tính chống viêm và kết hợp với trà xanh có thể hỗ trợ giảm cân nhanh chóng. 

Thành phần:

  • 1 ly nước
  • 1 muỗng cà phê lá trà xanh hữu cơ
  • 1 nhúm bột quế
  • 1/2 muỗng cà phê mật ong hữu cơ (tùy chọn)
Săn lùng 5 công thức trà xanh dưỡng nhan lợi dáng, phụ nữ uống hàng ngày da dẻ đẹp trẻ trung, sắc vóc thêm thon gọn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Công thức:

Lấy một cái nồi và đun sôi nước trong đó. Tiếp theo cho lá trà xanh vào nước sôi. Sau khi đun sôi kỹ, lọc trà trong cốc. Nhanh chón  thêm một chút quế vào trà nóng và khuấy đều. Hãy chắc chắn rằng bạn không thêm quá nhiều quế. Bạn cũng có thể thêm vài giọt mật ong nếu muốn trà có vị ngọt. Nhâm nhi và thưởng thức thôi nào!

Theo Times of India

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