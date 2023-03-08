Sở hữu dáng đẹp không khó! 4 thay đổi chủ chốt trong chế độ ăn giúp chị em giảm gấp đôi lượng chất béo

Ở đây, quản lý chế độ ăn uống của bạn thực sự liên quan đến những thay đổi thực tế trong chế độ ăn uống có thể kéo dài suốt đời. Những điều này nghe có vẻ quá đơn giản, nhưng việc điều chỉnh lối sống phù hợp chỉ có vẻ dễ dàng ở bên ngoài. Tuy nhiên, bạn đừng nên nản lòng.

Bây giờ chú ý đến chế độ ăn uống của bạn không có nghĩa là bạn cần phải thực hiện những chế độ ăn kiêng điên rồ mà bạn chỉ uống nước trái cây hoặc bỏ tất cả carbs.

Thay vào đó, bạn có thể coi đó là một thử thách để thực sự giảm cân và khỏe hơn mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Dưới đây là một số mẹo ăn kiêng tuyệt vời để đẩy nhanh hành trình giảm cân của bạn.

Các loại rau có màu xanh đậm sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và cũng sẽ thúc đẩy nhu động ruột diễn ra đều đặn. Chúng chứa nhiều chất xơ và ít calo, giúp giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Bạn cũng có thể cảm thấy thèm ăn giảm đi. Dưới đây là một số loại rau lá xanh phổ biến để đưa vào chế độ ăn uống của bạn, cùng với lượng calo của chúng trên 100g khẩu phần:

Ảnh minh họa: Internet

-Rau diếp - 15 calo

-Bắp cải - 15 calo

-Rau bina - 23 calo

-Măng tây - 24 calo

-Bông cải xanh - 24 calo

Bao gồm protein trong bữa ăn nhẹ

Khi cơn đói làm bạn khó chịu giữa các bữa ăn, hãy chọn thực phẩm bao gồm cả carbs và protein. Protein giúp bạn no lâu sau bữa ăn, vì vậy bạn sẽ không ăn quá nhiều thứ cùng một lúc. Điều này là do protein tiêu hóa chậm hơn. Chỉ ăn carbohydrate sẽ chỉ làm tăng lượng đường trong máu của bạn, sau đó sẽ giảm xuống, dẫn đến cạn kiệt năng lượng.

Uống nước trước các bữa ăn chính

Ảnh minh họa: Internet

Một mẹo hay để giảm cân là uống nước trước mỗi bữa ăn hoặc khi đói. Nhiều khi bộ não của chúng ta báo hiệu cơn đói, trong khi nó thực sự bị mất nước và cần nước. Trong trường hợp bạn thực sự thèm ăn, uống nước trước sẽ giúp bạn không ăn quá nhiều và quá ham mê, điều này thường xảy ra khi chúng ta đói điên cuồng hoặc ăn thứ gì đó siêu ngon. Uống nước ấm trước mỗi bữa ăn cũng giúp đốt cháy chất béo.

Kiêng thịt ít nhất một lần một tuần

Một nghiên cứu về những người béo phì đã phát hiện ra rằng hầu hết đàn ông và phụ nữ đều giảm cân khi họ chuyển sang ăn protein từ thực vật, thay vì thịt đỏ và protein động vật. Chuyển sang chế độ ăn chay thuần túy ít nhất một lần mỗi tuần có thể có lợi cho việc thúc đẩy giảm cân. Điều này có thể được thực hiện dễ dàng bởi một số người ăn thực phẩm chay.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý rằng ăn chay không có nghĩa là không ăn đồ chiên rán hay đồ ăn vặt. Tập trung vào các bữa ăn bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe được làm từ đậu, đậu, ngũ cốc nguyên hạt và rau theo mùa

Mẹo chuyên nghiệp: Không nên quên tập thể dục

Theo dõi chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn giảm cân. Tuy nhiên, đừng chỉ tập trung vào chế độ ăn uống. Giảm cân đạt được bằng cách xóa thâm hụt calo bằng cách đốt cháy nhiều calo hơn lượng tiêu thụ. Bạn có thể giảm cân bằng cách ăn ít hơn, nhưng bạn nên duy trì hoạt động thể chất và tập thể dục hàng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Cùng với việc tăng cường giảm cân, tập thể dục sẽ tăng cường sức khỏe của xương, cải thiện tâm trạng và giảm khả năng mắc các vấn đề sức khỏe như huyết áp cao và tiểu đường.

Theo Times of India