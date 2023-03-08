Sở hữu dáng đẹp không khó! 4 thay đổi chủ chốt trong chế độ ăn giúp chị em giảm gấp đôi lượng chất béo

Dinh dưỡng 08/03/2023 19:26

Nếu bạn đang tập luyện trong phòng tập thể dục hàng ngày nhưng cân nặng của bạn không thay đổi, chế độ ăn uống của bạn có thể đang cản trở bạn.

Bây giờ chú ý đến chế độ ăn uống của bạn không có nghĩa là bạn cần phải thực hiện những chế độ ăn kiêng điên rồ mà bạn chỉ uống nước trái cây hoặc bỏ tất cả carbs.

Sở hữu dáng đẹp không khó! 4 thay đổi chủ chốt trong chế độ ăn giúp chị em giảm gấp đôi lượng chất béo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ở đây, quản lý chế độ ăn uống của bạn thực sự liên quan đến những thay đổi thực tế trong chế độ ăn uống có thể kéo dài suốt đời. Những điều này nghe có vẻ quá đơn giản, nhưng việc điều chỉnh lối sống phù hợp chỉ có vẻ dễ dàng ở bên ngoài. Tuy nhiên, bạn đừng nên nản lòng.

Thay vào đó, bạn có thể coi đó là một thử thách để thực sự giảm cân và khỏe hơn mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Dưới đây là một số mẹo ăn kiêng tuyệt vời để đẩy nhanh hành trình giảm cân của bạn.

Ăn rau xanh MỖI NGÀY

Các loại rau có màu xanh đậm sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và cũng sẽ thúc đẩy nhu động ruột diễn ra đều đặn. Chúng chứa nhiều chất xơ và ít calo, giúp giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Bạn cũng có thể cảm thấy thèm ăn giảm đi. Dưới đây là một số loại rau lá xanh phổ biến để đưa vào chế độ ăn uống của bạn, cùng với lượng calo của chúng trên 100g khẩu phần:

Sở hữu dáng đẹp không khó! 4 thay đổi chủ chốt trong chế độ ăn giúp chị em giảm gấp đôi lượng chất béo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

-Rau diếp - 15 calo

-Bắp cải - 15 calo

-Rau bina - 23 calo

-Măng tây - 24 calo

-Bông cải xanh - 24 calo

Bao gồm protein trong bữa ăn nhẹ 

Khi cơn đói làm bạn khó chịu giữa các bữa ăn, hãy chọn thực phẩm bao gồm cả carbs và protein. Protein giúp bạn no lâu sau bữa ăn, vì vậy bạn sẽ không ăn quá nhiều thứ cùng một lúc. Điều này là do protein tiêu hóa chậm hơn. Chỉ ăn carbohydrate sẽ chỉ làm tăng lượng đường trong máu của bạn, sau đó sẽ giảm xuống, dẫn đến cạn kiệt năng lượng.

Uống nước trước các bữa ăn chính

Sở hữu dáng đẹp không khó! 4 thay đổi chủ chốt trong chế độ ăn giúp chị em giảm gấp đôi lượng chất béo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một mẹo hay để giảm cân là uống nước trước mỗi bữa ăn hoặc khi đói. Nhiều khi bộ não của chúng ta báo hiệu cơn đói, trong khi nó thực sự bị mất nước và cần nước. Trong trường hợp bạn thực sự thèm ăn, uống nước trước sẽ giúp bạn không ăn quá nhiều và quá ham mê, điều này thường xảy ra khi chúng ta đói điên cuồng hoặc ăn thứ gì đó siêu ngon. Uống nước ấm trước mỗi bữa ăn cũng giúp đốt cháy chất béo.

Kiêng thịt ít nhất một lần một tuần

Một nghiên cứu về những người béo phì đã phát hiện ra rằng hầu hết đàn ông và phụ nữ đều giảm cân khi họ chuyển sang ăn protein từ thực vật, thay vì thịt đỏ và protein động vật. Chuyển sang chế độ ăn chay thuần túy ít nhất một lần mỗi tuần có thể có lợi cho việc thúc đẩy giảm cân. Điều này có thể được thực hiện dễ dàng bởi một số người ăn thực phẩm chay.

Sở hữu dáng đẹp không khó! 4 thay đổi chủ chốt trong chế độ ăn giúp chị em giảm gấp đôi lượng chất béo - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý rằng ăn chay không có nghĩa là không ăn đồ chiên rán hay đồ ăn vặt. Tập trung vào các bữa ăn bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe được làm từ đậu, đậu, ngũ cốc nguyên hạt và rau theo mùa

Mẹo chuyên nghiệp: Không nên quên tập thể dục

Theo dõi chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn giảm cân. Tuy nhiên, đừng chỉ tập trung vào chế độ ăn uống. Giảm cân đạt được bằng cách xóa thâm hụt calo bằng cách đốt cháy nhiều calo hơn lượng tiêu thụ. Bạn có thể giảm cân bằng cách ăn ít hơn, nhưng bạn nên duy trì hoạt động thể chất và tập thể dục hàng ngày.

Sở hữu dáng đẹp không khó! 4 thay đổi chủ chốt trong chế độ ăn giúp chị em giảm gấp đôi lượng chất béo - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cùng với việc tăng cường giảm cân, tập thể dục sẽ tăng cường sức khỏe của xương, cải thiện tâm trạng và giảm khả năng mắc các vấn đề sức khỏe như huyết áp cao và tiểu đường.

Theo Times of India

Cứ ăn đều đặn 5 loại thực phẩm này, tim 'hạnh phúc', đẩy lùi cholesterol cao, không lo gia tăng huyết áp

Cứ ăn đều đặn 5 loại thực phẩm này, tim 'hạnh phúc', đẩy lùi cholesterol cao, không lo gia tăng huyết áp

Một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến nhất hay gặp phải là lượng cholesterol cao. Nhưng giải pháp không phải lúc nào cũng đến từ một viên thuốc có thể có tác dụng phụ.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo ăn kiêng giảm cân thực phẩm giúp giảm cân nhanh Thực phẩm đốt cháy chất béo

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 53 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 29 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 9 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 43 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 9 giờ 51 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 9 giờ 55 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc