Top 5 thực phẩm được mệnh danh là 'chiến thần collagen', nâng tầm vẻ đẹp, lợi dáng sáng da, chị em càng chăm ăn càng tươi trẻ khó già

Dinh dưỡng 12/03/2023 13:20

Chăm sóc da trắng sáng là nhu cấu của mọi chị em và collagen là một trong những nhân tố được nhắc đến nhiều nhất khi nói về tăng sinh vẻ đẹp làn da.

Chăm sóc da đã trở thành xu hướng tất yếu gần đây. Hiện nay, nhiều người tuân theo các quy trình chăm sóc da nhiều bước để duy trì làn da ở trạng thái tốt nhất. Hơn nữa, nhiều thành phần được quảng cáo là tốt cho sức khỏe làn da, và một trong số đó là collagen.

Collagen là một loại protein được tạo thành từ các axit amin. Nó có cấu trúc giống như chuỗi và dựa trên sự khác biệt về axit amin, một số loại collagen được tìm thấy trong da, xương và cơ. 

Top 5 thực phẩm được mệnh danh là 'chiến thần collagen', nâng tầm vẻ đẹp, lợi dáng sáng da, chị em càng chăm ăn càng tươi trẻ khó già - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Loại collagen được tìm thấy nhiều nhất trong da là collagen loại I vì nó tương tự như thành phần cấu tạo của da.

Vì collagen bôi tại chỗ không được hấp thụ hiệu quả, các chuyên gia khuyên bạn nên tiêu thụ thực phẩm giàu collagen hoặc bổ sung collagen để tăng sự hiện diện của collagen trong máu và thu được lợi ích của nó. 

Dưới đây là một số loại thực phẩm bạn có thể đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày.

1. Cà chua

Cà chua và các sản phẩm làm từ cà chua là những thực phẩm có lợi nhất cho làn da của bạn. Một quả cà chua rất giàu:

  • Kẽm (2% nhu cầu hàng ngày)
  • Đồng (8% nhu cầu hàng ngày)
  • Vitamin C (19% nhu cầu hàng ngày)
  • Ngoài ra, cà chua còn dồi dào lycopene, trong 100 g cà chua chứa khoảng 102 mg.
Top 5 thực phẩm được mệnh danh là 'chiến thần collagen', nâng tầm vẻ đẹp, lợi dáng sáng da, chị em càng chăm ăn càng tươi trẻ khó già - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kẽm, đồng và vitamin C rất cần thiết trong việc sản xuất tiền chất của collagen trong cơ thể con người. Điều này có thể giúp cải thiện vẻ ngoài của da, tăng cường khả năng miễn dịch và đảo ngược tác hại do tia UV. 

2. Ớt chuông

Ớt chuông với nhiều màu sắc rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa.

Vitamin C đã được nghiên cứu rộng rãi về vai trò của nó đối với sức khỏe của da. Nó không chỉ loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể mà còn hỗ trợ sự hình thành collagen trong da. Những hiệu ứng này dẫn đến giảm các dấu hiệu lão hóa và tổn thương do tiếp xúc với tia UV. 

Trong các nghiên cứu trên động vật, nước ép từ ớt ngọt hoặc ớt chuông làm tăng sản xuất collagen loại I và giảm tổn thương cho da do tia UV. Nó cũng làm giảm viêm và bảo vệ chống lại thiệt hại cho DNA. 

3. Cam quýt

Trái cây có múi và nước ép của chúng là loại nước ép trái cây phổ biến nhất được tiêu thụ trên toàn thế giới. Một ly nước ép cam quýt có thể rất có lợi cho sức khỏe làn da.

Top 5 thực phẩm được mệnh danh là 'chiến thần collagen', nâng tầm vẻ đẹp, lợi dáng sáng da, chị em càng chăm ăn càng tươi trẻ khó già - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Được nạp với vitamin C và chất chống oxy hóa, trái cây họ cam quýt có thể tăng cường sản xuất collagen để duy trì sự toàn vẹn của da. Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu trên động vật đã phát hiện ra nước ép cam quýt làm tăng sản xuất collagen, tăng hoạt động của các enzym chống oxy hóa và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn. 

4. Quả mọng

Các loại quả mọng chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa sự phá hủy collagen do các gốc tự do tích tụ trong cơ thể từ môi trường. Việc tiêu thụ quả việt quất cũng được biết là giúp tăng cường sản xuất collagen trong xương.

Top 5 thực phẩm được mệnh danh là 'chiến thần collagen', nâng tầm vẻ đẹp, lợi dáng sáng da, chị em càng chăm ăn càng tươi trẻ khó già - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, anthocyanin trong quả mọng, chịu trách nhiệm chính cho màu sắc rực rỡ của trái cây, có đặc tính làm sáng da vì chúng làm giảm mức độ melanin trong da.

5. Hải sản

Hải sản như cá và động vật có vỏ là nguồn cung cấp collagen trực tiếp tuyệt vời. Nó không chỉ tốt cho sức khỏe của xương mà còn là nguồn giàu chất béo lành mạnh có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Các nghiên cứu gần đây về collagen biển (thu được từ cá) đã phát hiện ra rằng nó là một phương thuốc hữu ích trong việc chữa lành vết thương. Nó làm tăng sự hình thành các tế bào da mới và tăng lượng collagen. Điều này không chỉ hữu ích trong việc chữa lành vết thương lớn mà còn giúp giảm sẹo mụn.

Trong một nghiên cứu khác được thực hiện trên phụ nữ trong độ tuổi từ 45 đến 59, việc uống collagen từ cá đã cải thiện collagen của da và giảm lượng da chảy xệ và nếp nhăn.

Collagen cải thiện làn da như thế nào

Da là cơ quan lớn nhất và là mục tiêu tấn công đầu tiên của các chất ô nhiễm từ môi trường. Nó cũng dễ dàng phản ứng với sức khỏe cơ thể, và tình trạng của nó thường là dấu hiệu của sự thiếu hụt hoặc bệnh tật.

Ngoài các chất gây ô nhiễm môi trường, quá trình lão hóa tự nhiên cũng có thể gây ra những thay đổi lớn về diện mạo của da mà thường không mong muốn.

Collagen có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da theo những cách sau.

1. Chống lão hóa

Sự xuất hiện của các đường nhăn và nếp nhăn chủ yếu là do sự suy giảm độ dày và độ đàn hồi của da khi tuổi tác ngày càng tăng.

Bổ sung collagen hoặc thực phẩm giàu collagen giúp củng cố cấu trúc da, khuyến khích sản sinh tế bào mới trên da, nâng cao khả năng giữ ẩm cho da. 

2. Cung cấp tác dụng chống oxy hóa

Top 5 thực phẩm được mệnh danh là 'chiến thần collagen', nâng tầm vẻ đẹp, lợi dáng sáng da, chị em càng chăm ăn càng tươi trẻ khó già - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Collagen có khả năng chống oxy hóa mạnh rất hữu ích trong việc ngăn ngừa tổn thương cho da bởi các gốc tự do và các chất ô nhiễm môi trường. Chất chống oxy hóa cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc làm giảm sự xuất hiện của lão hóa trên da. 

3. Hỗ trợ chữa lành vết thương

Collagen loại I đã được xác định cho vai trò của nó trong việc chữa lành vết thương. Vì lý do này, collagen cũng có thể được sử dụng để chữa lành sẹo mụn và vết thâm do mụn để lại.

Theo Emedihealth

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