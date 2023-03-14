2 loại thực phẩm này kết hợp với nhau chẳng khác nào 'tiên dược', tốt não bộ lại giúp giảm huyết áp cao, ăn khi lên men tăng cường miễn dịch gấp đôi

Dinh dưỡng 14/03/2023 11:05

Tỏi và mật ong đều có những công dụng sức khỏe riêng được y học từ xưa đến nay công nhận. Kết hợp chúng lại còn nhân đôi hiệu quả.

Từ xa xưa, các thầy lang đã phát hiện ra giá trị chữa bệnh của tỏi và mật ong. Trong thời hiện đại, chúng ta có thể đã đánh mất những bí mật này hoặc chỉ dựa vào y học hiện đại. Nhưng ngày nay, các nghiên cứu đang tái khám phá những lợi ích sức khỏe của tỏi lên men mật ong.

2 loại thực phẩm này kết hợp với nhau chẳng khác nào 'tiên dược', tốt não bộ lại giúp giảm huyết áp cao, ăn khi lên men tăng cường miễn dịch gấp đôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu của Bộ Y tế ở Addis Ababa, tỏi có thể điều trị ho, lao, cảm lạnh thông thường, sốt rét, tăng huyết áp, bệnh gan, vết thương, v.v. Khoảng thời gian điều trị thay đổi từ một đến mười ngày, một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với y học hiện đại.

 

Tỏi và mật ong có vẻ như là hai thực thể khác nhau để thưởng thức riêng. Chúng có vẻ không ngon khi được kết hợp với nhau. Nhưng bạn có thể lên men chúng cùng nhau để thu được lợi ích từ hỗn hợp tỏi và mật ong.

Lợi ích sức khỏe của sự kết hợp lên men này

Đặc tính kháng khuẩn

Cả hai đều có chất chống oxy hóa và đặc tính kháng nấm và kháng khuẩn. Ngoài ra, một nghiên cứu của Đại học Gondar, Khoa Công nghệ Sinh học, đã chỉ ra rằng mật ong tazma mar (mật ong được sản xuất bởi những con ong không đốt) và tỏi thể hiện đặc tính kháng khuẩn. Vì vậy, nó có thể là một sự thay thế tự nhiên cho các loại thuốc kháng khuẩn đối với các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn.

2 loại thực phẩm này kết hợp với nhau chẳng khác nào 'tiên dược', tốt não bộ lại giúp giảm huyết áp cao, ăn khi lên men tăng cường miễn dịch gấp đôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong nghiên cứu, mật ong tazma mar có thể ngăn chặn và ngăn chặn hiệu quả sự phát triển thêm của các loài Salmonella, E. coli và Bacillus.

Tỏi cũng điều trị ung thư, bệnh tim mạch và các bệnh da liễu. Nó cũng được sử dụng trong trường hợp bệnh Alzheimer.

Hỗn hợp cho thấy hiệu quả đáng kể đối với các chủng vi khuẩn Gram dương và Gram âm khi được sử dụng cùng nhau.

Điều hòa huyết áp

2 loại thực phẩm này kết hợp với nhau chẳng khác nào 'tiên dược', tốt não bộ lại giúp giảm huyết áp cao, ăn khi lên men tăng cường miễn dịch gấp đôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tỏi chứa một hợp chất hoạt động được gọi là allicin làm giảm cholesterol và huyết áp cao, đồng thời hoạt động như một chất làm loãng máu. Mật ong cũng thích hợp để giảm cholesterol xấu (Low-Density Lipoprotein) và điều hòa huyết áp.

Đặc tính chống oxy hóa

Cả mật ong và tỏi đều có nhiều polyphenol, vitamin và khoáng chất. Những đặc tính này có thể bảo vệ cơ thể bạn chống lại bệnh ung thư và tổn thương tế bào, đồng thời tăng cường khả năng miễn dịch. Chúng cũng chứa các đặc tính chống viêm có thể bảo vệ chống viêm khớp và các tình trạng viêm khác.

Thúc đẩy sức khỏe não bộ

2 loại thực phẩm này kết hợp với nhau chẳng khác nào 'tiên dược', tốt não bộ lại giúp giảm huyết áp cao, ăn khi lên men tăng cường miễn dịch gấp đôi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tiêu thụ tỏi và mật ong thúc đẩy chức năng não và tăng cường khả năng miễn dịch của bạn. Sự kết hợp này có thể bảo vệ chống lại bệnh Alzheimer, tổn thương não, mất trí nhớ hoặc sa sút trí tuệ. Tuy nhiên, không có nghiên cứu kết luận nào chứng minh hiệu quả của việc điều trị các bệnh liên quan đến tuổi tác.

Làm thế nào để tiêu thụ hỗn hợp này

Có nhiều cách thú vị khác để kết hợp những thứ này vào bữa ăn của bạn. Ví dụ: bạn có thể thêm combo này vào kế hoạch bữa ăn của mình như một chất bổ sung hoặc gia vị. Hoặc tốt hơn nữa, sử dụng nó như một thành phần trong nấu ăn.

2 loại thực phẩm này kết hợp với nhau chẳng khác nào 'tiên dược', tốt não bộ lại giúp giảm huyết áp cao, ăn khi lên men tăng cường miễn dịch gấp đôi - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tỏi có sẵn ở dạng bột, chiết xuất hoặc tép tươi. Bạn có thể nghiền nát hoặc cắt nhỏ và ăn sống hoặc dùng để nấu ăn. Tuy nhiên, dầu của nó thường có những lợi ích hạn chế, nhưng bạn có thể sử dụng chúng để thêm hương vị và mùi thơm cho bữa ăn của mình.

Mật ong thô chưa tiệt trùng có thể chữa cảm lạnh thông thường, cúm, đau họng và chữa lành vết thương. Bạn có thể dùng nguyên chất hoặc thêm nó vào nước ấm hoặc trà thảo mộc để đạt được lợi ích tối ưu.

Bạn cũng có thể sử dụng hỗn hợp này trong nước xốt salad, nước xốt và tỏi ngâm trong mật ong. Có một số cách để sử dụng kết hợp này, vì vậy hãy sáng tạo để làm cho nó có hương vị.

 

Cách làm tỏi ngâm mật ong

Chuẩn bị tỏi bằng cách bóc vỏ lấp đầy khoảng 3/4 kích thước lọ bạn chọn. Cho tép đã bóc vỏ vào lọ sạch và khô. Đổ mật ong nguyên chất để phủ hết tỏi.

Mẹo: Luôn sử dụng mật ong thô, chưa tiệt trùng vì nó chứa tất cả các khoáng chất tự nhiên và chất chống oxy hóa mà bạn cần trong sản phẩm cuối cùng của mình.

2 loại thực phẩm này kết hợp với nhau chẳng khác nào 'tiên dược', tốt não bộ lại giúp giảm huyết áp cao, ăn khi lên men tăng cường miễn dịch gấp đôi - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Đậy nắp lọ lỏng, đặt ở nơi khô ráo, tối và để lên men trong vài ngày. Thỉnh thoảng vặn chặt nắp và lật ngược lọ để đảm bảo tất cả tỏi đều được bao phủ bởi mật ong. Sau khi hoàn thành, vui lòng đặt nó thẳng đứng và nới lỏng nắp. Điều này cho phép khí lên men thoát ra ngoài.

Bạn sẽ thấy bong bóng ở trên cùng của lọ trong khoảng một tuần. Điều này có nghĩa là quá trình lên men đã bắt đầu xảy ra. Bạn có thể tiêu thụ nó vào thời điểm này hoặc tiếp tục quá trình lên men trong tối đa một tháng.

Sau khi hài lòng với quá trình lên men của mình, bạn có thể bảo quản sản phẩm cuối cùng ở nơi mát mẻ trong nhiều tháng. Mật ong nguyên chất không bị hư và bạn có thể dùng nó trong nhiều tháng.

Lưu ý khi tiêu thụ mật ong và tỏi

Không đưa sản phẩm lên men này cho trẻ em dưới một tuổi. Bạn cũng nên lưu ý về dị ứng hoặc tác dụng phụ của việc tiêu thụ tỏi hoặc mật ong.

Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trước khi bạn sử dụng kết hợp này, đặc biệt nếu bạn bị tiểu đường, đang dùng thuốc làm loãng máu hoặc đang dùng thuốc điều trị HIV.

Theo Nspirement

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