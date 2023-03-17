7 công dụng tuyệt vời của nha đam giúp chị em mãi trẻ đẹp như gái đôi mươi

Nha đam có lẽ là một trong những phương thuốc thảo dược được sử dụng rộng rãi nhất cho các tình trạng điều trị da tại chỗ. Sở dĩ, nó có mức độ phổ biến như vậy là do các thành phần giống như gel của loại cây này được biết đến với công dụng chữa lành vết thương nhỏ trên da rất hữu hiệu

Đặc biệt, polyphenol – chất chống oxy hóa trong lô hội có vai trò quan trọng đối với sức khỏe . Polyphenol có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây ra tình trạng nhiễm trùng. Vì thế nha đam được chứng minh là có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và khử trùng.

Gel nha đam chứa hầu hết các hợp chất hoạt tính sinh học thực vật có lợi, như các vitamin, khoáng chất, axit amin và chất chống oxy hóa.

2. Ngăn ngừa và điều trị bệnh tiểu đường

Nha đam có chứa chất phytosterol - là một hoạt chất giúp chống lại việc tăng đường huyết trên cơ thể chuột, được chứng minh rằng chất này có hiệu quả đối với điều trị bệnh tiểu đường ở giai đoạn 2 - nếu được kiên trì trong khoảng thời gian dài (theo kết quả nghiên cứu được đăng trên Biological and Pharmaceutical Bulletin vào năm 2006)

Lấy 200gr lá nha đam bỏ vỏ rồi cho vào máy xay nhuyễn, cho thêm 200gr nước, chia nước ép thành hai phần uống trong ngày.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tăng cường chức năng gan

Khả năng loại bỏ độc tố tốt, chức năng gan được tăng cường nhờ lô hội giàu nước và các dưỡng chất từ thực vật.

Cho phần thịt nha đam và một ít mật ong vào máy xay nhuyễn, mỗi ngày uống 3 lần trước ăn 15 phút, mỗi lần 20ml. Uống liên tục trong 1 tháng.

4. Chữa vết bỏng

Đối với những vết bỏng nhẹ, bạn hãy thử thoa gel lô hội lên vùng da bị thương tối đa 3 lần mỗi ngày. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý phải bảo vệ vùng da bị bỏng bằng gạc.

Ảnh minh họa: Internet

5. Da bị cháy nắng

Một số nghiên cứu cho thấy nha đam có khả năng làm dịu vùng da bị cháy nắng. Tuy nhiên, nó không phải là một cách hiệu quả để ngăn ngừa cháy nắng, vì vậy hãy đảm bảo bạn mặc áo chống nắng mỗi ngày trước khi ra ngoài.

6. Tác dụng của nha đam điều trị mụn trứng cá

Một số nghiên cứu nhỏ cũng chứng minh tác dụng của cây nha đam trong việc điều trị mụn trứng cá.

Theo Jamie Bacharach – một chuyên gia về liệu pháp thiên nhiên – nhờ đặc tính chống viêm tự nhiên, lô hội có thể được sử dụng như một phương pháp điều trị mụn trứng cá tuyệt vời.

Cô cho rằng dù bạn bị mụn nhọt, mẩn đỏ hay kích ứng… nha đam đều có thể làm dịu, giảm sự xuất hiện và sẹo do mụn để lại.

Một số tài liệu khoa học cũng cho biết nha đam có khả năng làm giảm sản xuất prostaglandin E2. Đây là chất béo kích hoạt phản ứng viêm trong tuyến bã nhờn. Một khi tuyến bã nhờn sạch, ít viêm thì da mặt sẽ ít bị mụn hơn.

7. Da khô

Gel lô hội có khả năng hấp thụ cao, vì thế nó được xem là “cứu cánh” cho những người có làn da dầu. Bạn có thể cân nhắc đổi kem dưỡng ẩm hàng ngày sang lô hội sau khi tắm để giúp làn da luôn mịn màng và ẩm mượt.