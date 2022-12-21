'Mai Siêu Phong' Dương Lệ Bình mệt mỏi vì Covid-19 nhưng vẫn gắng gượng biểu diễn

Nữ diễn vua Dương Lệ Bình vẫn cố gắng hoàn thành đêm diễn Khổng Tước cuối cùng dù cho đang vô cùng mệt mỏi bởi các triệu chứng của Covid-19.

Trang Sina đưa tin, mới đây một nhân viên trang điểm đã đăng tỉ lên mạng xã hội hình ảnh Dương Lệ Bình nằm nghỉ trên ghế phía sau hậu trường. Người này cho biết, nữ diễn viên liên tục ho, giọng nói cũng đã bị khàn đi, cảm nặng vì các triệu chứng của Covid-19, thậm chí có lúc cô còn suýt ngất đi. Tuy vậy, khi được đề nghị về nghỉ ngơi thì Dương Lệ Bình vẫn kiên quyết biểu diễn xong trong đêm cuối cùng của chuyến lưu diễn Khổng Tước. Dương Lệ Bình không nghỉ ngơi dù nhiễm Covid-19 - Ảnh: Internet Nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra về việc Dương Lệ Bình không nghỉ ngơi dù nhiễm Covid-19. Không ít bình luận cho rằng, nữ diễn viên có thể lây bệnh cho những người khác, đặc biệt là khi ê kíp làm việc chung có đến hàng chục người.

Tuy vậy, cũng có nhiều người bày tỏ sự khâm phục dành cho sự nhiệt huyết của Dương Lệ Bình. Họ cho rằng Covid-19 ở thời điểm hiện tại cũng như bệnh cúm thông thường, không còn phải thực hiện các biện pháp phòng chống quá nghiêm ngặt.

Theo Sina, những đêm diễn Khổng Tước của Dương Lệ Bình cùng các học trò, đồng nghiệp đã được diễn ra từ tháng 11 và luôn trong tình trạng cháy vé. Phía nữ diễn viên đã tăng các xuất trình diễn thêm vào tháng 12, tuy nhiên vẫn không đáp ứng được nguồn tiêu thụ mãnh liệt của khán giả. Ở tuổi 64, ngoài việc là một diễn viên múa thành công, Dương Lệ Bình còn là một doanh nhân thành đạt. Bà nắm trong tay 56,96% cổ phiếu, tương đương 55 triệu USD dưới cương vị là Chủ tịch công ty truyền thông Văn hóa Vân Nam. Theo Baike, khối tài sản của nữ diễn viên không dưới 150 triệu USD, bao gồm cả những bất động sản đắt tiền. Trong quá khứ, Dương Lệ Bình từng trải qua hai đời chồng nhưng không sinh con và thừa nhận bản thân không phù hợp với việc trở thành một người phụ nữ của gia đình. Nữ diễn viên cũng tâm nguyện sẽ cống hiến cả đời cho nền nghệ thuật Trung Hoa.

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