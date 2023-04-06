'Chim công làng múa' Dương Lệ Bình vướng ồn ào vì điệu múa bị gắn mác 'gợi dục'

Sao quốc tế 06/04/2023 17:24

Điệu múa mới nhất của Dương Lệ Bình và học trò vướng vào nhiều chỉ trích khi có nhiều hành động thân mật, động chạm cơ thể.

Trang Sinchew đưa tin, mới đây diễn viên múa Tiếu Dung Hạo - học trò của Dương Lệ Bình - đã đăng tải lên mạng xã hội đoạn video cô (áo xanh) và một vũ công nam (áo trắng) nhảy múa. Trong clip, hai nghệ sĩ diện trang phục của chim công xanh và chim công trắng, uốn éo thân hình trong tiếng nhạc du dương vô cùng tình tứ.

Được biết, điệu múa này là do chính "chim công làng múa" Dương Lệ Bình biên đạo.

'Chim công làng múa' Dương Lệ Bình vướng ồn ào vì điệu múa bị gắn mác 'gợi dục' - Ảnh 1

Sau khi đăng tải, video trên đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người nói rằng họ thấy vũ đạo trên thật "dung tục", "không thể chấp nhận được",... Một bình luận nổi bật với nội dung: "Có rất nhiều cách thể hiện điệu nhảy, tại sao lại phải nhảy động tác khác thường này? Hành động này chỉ để thu hút sự chú ý".

'Chim công làng múa' Dương Lệ Bình vướng ồn ào vì điệu múa bị gắn mác 'gợi dục' - Ảnh 2

Trước những bình luận chỉ trích mình,Tiếu Hạo Dung đã chia sẻ một bức ảnh hai con công, một xanh một trắng đứng cạnh nhau, như chứng tỏ cho điệu múa của mình không sai. Tuy vậy, có người chỉ ra được cả hai con công trong ảnh đều là công đực, không có chuyện một nam một nữ. Thậm chí, một người tự nhận là trong nghề nuôi công đã viết: "Tôi chẳng thấy con công nào múa như vậy".

'Chim công làng múa' Dương Lệ Bình vướng ồn ào vì điệu múa bị gắn mác 'gợi dục' - Ảnh 3

Dẫu vậy, cũng có nhiều cư dân mạng lên tiếng bênh vực cho hai nghệ sĩ múa. Một tài khoản Weibo viết: "Nghệ thuật có nhiều hình thức thể hiện. Nhảy Latin gợi cảm, những điệu jazz tràn đầy năng lượng, điệu samba cuồng nhiệt. Tại sao chúng ta lại quá cực đoan và không thể chấp nhận được khi đối diện với nền văn hóa nghệ thuật của chính dân tộc mình?".

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