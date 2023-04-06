Triệu Lệ Dĩnh sinh con cho quan chức giàu có, lấy Phùng Thiệu Phong chỉ để làm bình phong?

Sao quốc tế 06/04/2023 17:06

Thông tin Triệu Lệ Dĩnh chỉ làm đám cưới với Phùng Thiệu Phong để làm "bình phong" hiện đang làm xôn xao mạng xã hội xứ Trung.

Mới đây, một bài viết bất ngờ xuất hiện trên MXH Weibo với nội dung Triệu Lệ Dĩnh chính là tình nhân của một quan chức giàu có. Cô chấp nhận việc trở thành "phòng nhi" của người này để đổi lấy tài nguyên trong làng giải trí.

Triệu Lệ Dĩnh sinh con cho quan chức giàu có, lấy Phùng Thiệu Phong chỉ để làm bình phong? - Ảnh 1

Theo nguồn tin, khi Triệu Lệ Dĩnh mang thai, cô đã giao kèo với Phùng Thiệu Phong sẽ kết hôn trên danh nghĩa để che mắt thiên hạ, vì vậy quá trình kết hôn, sinh con, ly hôn,.. giữa hai người đều là có lộ trình từ trước. Có người còn đào lại một đoạn video phỏng vấn cũ, trong đó nam diễn viên họ Phùng còn nói rằng anh thật sự còn không biết rằng vợ mình có đồng ý kết hôn hay không không.

Trước loạt ồn ào này, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức.

Triệu Lệ Dĩnh sinh con cho quan chức giàu có, lấy Phùng Thiệu Phong chỉ để làm bình phong? - Ảnh 2

Trong hơn 10 năm hoạt động trong làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh từng nhiều lần vướng vào các tin đồn liên quan đến tính cách, cô cũng bị nhiều đồng nghiệp nhận xét không hay. Thậm chí, quản lý cũ của cô là Hách Như cũng từng công khai chỉ trích nữ diễn viên: "Không ưa nhìn có thể phẫu thuật thẩm mỹ, tính cách không ưa nổi thì sao sửa được?". Cô còn bị tố cáo giả vờ ngây thơ, đạo đức giả...

Trước những ồn ào trên, Triệu Lệ Dĩnh thường giữ im lặng tuyệt đối. Tuy nhiên, vào cuối năm ngoái, cô đã thắng kiện một người dùng MXH vì đã đăng những lời lẽ xúc phạm, bôi nhọ danh dự của cô.

Triệu Lệ Dĩnh sinh con cho quan chức giàu có, lấy Phùng Thiệu Phong chỉ để làm bình phong? - Ảnh 3

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn vào năm 2018 trong sự chúc phúc của nhiều người, tuy vậy cặp đôi đã ly hôn vào tháng 4/2021 trong hòa bình. Sau khi chia tay, con trai chung của cặp đôi được Phùng Thiệu Phong và gia đình anh nuôi dưỡng, nữ minh tinh họ Triệu tuy sống ở Bắc Kinh nhưng vẫn thường xuyên về quê chồng thăm con.

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Hậu ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh thăng hạng thấy rõ, trở thành hoa đán đắt giá nhất nhì trong làng giải trí Hoa ngữ. Trong khi đó, tình cảnh của Phùng Thiệu Phong lại trở nên tồi tệ, xuống dốc không phanh.

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