Bộ móng dài của 'chim công làng múa' Dương Lệ Bình khiến cộng đồng mạng dấy lên làn sóng tranh cãi

Sao quốc tế 06/07/2023 10:55

Mới đây, khán giả bình luận về bộ móng tay quá dài của 'chim công làng múa' Dương Lệ Bình với những lời lẽ khá gay gắt.

Những ý kiến tranh cãi nổ ra bên dưới đoạn video ghi lại cảnh vũ công Dương Lệ Bình bước ra khỏi xe và vội vã một tay ôm hoa, tay kia vơ cốc cafe. Ngay sau đó, vì móng tay quá dài, diễn viên múa đánh rơi cốc. Trợ lý lập tức nhặt cốc cafe vì sợ làm bẩn móng tay của nghệ sĩ.

Bộ móng dài của 'chim công làng múa' Dương Lệ Bình khiến cộng đồng mạng dấy lên làn sóng tranh cãi - Ảnh 1
Móng tay quá dài khiến nữ vũ công không thể cầm được cốc cà phê 

Khán giả cho biết: 'Móng tay dài như vậy có ích gì, rất khó để lấy thức ăn, đi nhà vệ sinh, luôn phải có người hỗ trợ'.

Trước đó, nhiều tờ báo Trung Quốc từng đưa tin về bộ móng tay đặc biệt của Dương Lệ Bình. Bộ móng giúp nghệ sĩ phục vụ nghề và gây ấn tượng nhưng cũng vì thế cô gặp khó khăn khi tắm rửa, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân... nên phải nhờ trợ lý hỗ trợ. MC Kim Tinh - người có miệng lưỡi sắc bén - từng tò mò hỏi Dương Lệ Bình: 'Móng tay của chị dài như vậy, chị đi vệ sinh thì phải làm sao?'. Nghệ sĩ có chút không vui, đáp lại: 'Tại sao mọi người lại quan tâm đến những điều không liên quan này? Tiền lương hàng tháng của trợ lý tôi thuê đã lên tới 15.000 NDT, những khoản tiền lương này có giá trị của nó'.

Bộ móng dài của 'chim công làng múa' Dương Lệ Bình khiến cộng đồng mạng dấy lên làn sóng tranh cãi - Ảnh 2
Bộ móng khiến cô gặp khó khăn khi tắm rửa, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân

Một nguồn tin cho hay, đích thân Dương Lệ Bình tuyển dụng trợ lý thân cận, hai người gắn bó như hình bóng suốt nhiều năm. Người này giúp cô từ tẩy trang, cởi quần áo và đắp chăn. Khi Lệ Bình thức dậy vào buổi sáng, trợ lý phải dậy sớm cùng cô làm vệ sinh cá nhân, sau đó giúp cô mặc quần áo, đi giày và kéo khóa... Khi ra ngoài, trợ lý cần đi theo để giúp cô mở và đóng cửa, khi cô muốn uống nước, trợ lý cần mở nắp chai, khi cô ngứa lưng, trợ lý cần giúp cô gãi... Khi ăn cơm, vì Dương Lệ Bình không thể cầm đũa nên trợ lý phải đút cho cô, khi ăn tôm cua, trợ lý cần giúp cô bóc vỏ.

Bộ móng dài của 'chim công làng múa' Dương Lệ Bình khiến cộng đồng mạng dấy lên làn sóng tranh cãi - Ảnh 3
Bộ móng tay đặc biệt của Dương Lệ Bình 

Mặc dù gây bất tiện nhưng Dương Lệ Bình chưa từng có ý định cắt bỏ bộ móng tay của mình. Theo Sohu, bộ móng tay của Dương Lệ Bình chính là vũ khí giúp cô giành nhiều chiến thắng. Nó phù hợp với điệu múa con công làm nên tên tuổi của Dương Lệ Bình, giúp bà dễ dàng thể hiện hình dạng của đầu con công khi múa.

Bộ móng dài của 'chim công làng múa' Dương Lệ Bình khiến cộng đồng mạng dấy lên làn sóng tranh cãi - Ảnh 4
Dương Lệ Bình từng tiết lộ mỗi chiếc móng tay của mình thường dài hơn 5cm

Dương Lệ Bình từng tiết lộ mỗi chiếc móng tay của mình thường dài hơn 5cm. Số tiền bảo dưỡng và bảo hiểm cho bộ móng này lên tới 1 triệu NDT (khoảng 3,2 tỷ đồng) mỗi năm. Ngoài ra, nữ vũ công còn chú trọng đến thực đơn ăn uống, thường xuyên chọn những thực phẩm tốt cho móng.

Bộ móng dài của 'chim công làng múa' Dương Lệ Bình khiến cộng đồng mạng dấy lên làn sóng tranh cãi - Ảnh 5
Dương Lệ Bình được mệnh danh là “chim công làng múa” của Trung Quốc

Dương Lệ Bình được mệnh danh là “chim công làng múa” của Trung Quốc. Bà từng đạt nhiều thành tựu cao quý trong lĩnh vực múa dân tộc nhờ vũ điệu chim công nổi tiếng. Tuy nhiên, có không ít lần Dương Lệ Bình vướng vào rắc rối vì vũ điệu này. 

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