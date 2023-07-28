'Chim công làng múa' Dương Lệ Bình tiếp tục hứng chịu chỉ trích vì vũ đạo 'nóng mắt'

Ở cảnh khác, nữ diễn viên nằm trên mặt đất, nam diễn viên nửa thân trên để trần, nửa dưới chỉ mặc một chiếc quần lót màu da. Những hình ảnh này khiến khán giả theo dõi trực tiếp vở múa hay những khán giả xem qua trên mạng xã hội đều phản đối.

Nữ nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc - Dương Lệ Bình - là cái tên nóng trên truyền thông, mạng xã hội. Trong vở múa, nam diễn viên để trần nửa thân trên, chỉ dùng mảnh khố che thân dưới. Hình ảnh các nữ vũ công chạm vào bộ phận nhạy cảm của vũ công nam, bị lên án thậm tệ.

Theo Sohu, từ tháng 11/2022 đến nay, Dương Lệ Bình cùng đoàn nghệ sĩ đã lưu diễn vở Khổng tước tại nhiều địa điểm ở Trung Quốc, mỗi đêm diễn đều kín khán giả.

Tác phẩm do Dương Lệ Bình làm tổng biên đạo, dài hơn 2 tiếng, thể hiện thế giới kỳ diệu của chim công, qua đó biểu đạt tình yêu, tính cách, sự trưởng thành của con người. Vở múa gồm 4 phần: Xuân, Hạ, Thu và Đông, diễn viên chính là các nghệ sĩ trẻ, Dương Lệ Bình chỉ xuất hiện ở phần Đông.

Gần một năm nay, vở múa do Dương Lệ Bình biên đạo đối mặt với sự chỉ trích của công chúng. Tháng 4 vừa rồi, Tiêu Dung Hạo, một học trò của Dương Lệ Bình, đã đăng video múa cùng bạn diễn Dương Hàm lên trang cá nhân. Trong video, Tiêu Dung Hạo và bạn nhảy khác giới áp sát phần thân trên. Nhiều khán giả đã để lại bình luận dưới clip và cho rằng, điệu nhảy có phần khiếm nhã. Trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận, nghệ sĩ múa Tiêu Dung Hạo quyết định lên tiếng.

Theo Dung Hạo, ê kíp đã theo dõi đặc điểm, thói quen của loài chim công và thể hiện lại một cách nghệ thuật. Các diễn viên nhập tâm hóa thân thành loài chim công và không nghĩ mọi chuyện lại bị suy diễn đi xa đến vậy. Tiêu Dung Hạo cũng nhấn mạnh, múa là môn nghệ thuật sử dụng phần lớn hình thể nên việc va chạm hình thể là điều khó tránh khỏi.

Tháng 6 vừa rồi, có ý kiến cho rằng trang phục Dương Lệ Bình thiết kế cho diễn viên trong các vở múa của bà quá hở hang, trần trụi. Trước chỉ trích về trang phục, động tác của các nghệ sĩ, Dương Lệ Bình lên tiếng phản hồi.