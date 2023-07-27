Đóng cặp với sao nam kém 12 tuổi, Lưu Đào bị đánh giá là 'thảm họa' vì điều này

Sao quốc tế 27/07/2023 18:50

Mới đây, Lưu Đào gây chú ý khi tái xuất màn ảnh 2023 với Làm Ánh Sáng Của Chính Mình, bộ phim về chủ đề phụ nữ hiện đại, tiến bộ.

Lưu Đào tái xuất màn ảnh 2023 với Làm Ánh Sáng Của Chính Mình, đóng cặp cùng sao nam kém 12 tuổi - Lưu Vũ Ninh. Cụ thể, trên Douban, khán giả chấm 1-2 sao nhiều vô số kể, "ném đá" nội dung nhàm chán và lỗi thời, cũng như diễn xuất nổi da gà của Lưu Đào.

Trong phim, cô cặp kè với bạn diễn kém tận 12 tuổi, được đánh giá là ngôn tình "trá hình" khoác áo phim hiện thực xã hội. Lưu Đào bị chê già, mất sức hút và có sự trở lại thất bại. Chuỗi "rớt đài" của Lưu Đào trên màn ảnh tiếp tục kéo dài với Làm Ánh Sáng Của Chính Mình, ngày càng cho thấy khoảng cách quá xa giữa cô với các đồng nghiệp cùng lứa như Tưởng Hân, Tôn Lệ...

Đóng cặp với sao nam kém 12 tuổi, Lưu Đào bị đánh giá là 'thảm họa' vì điều này - Ảnh 1Đóng cặp với sao nam kém 12 tuổi, Lưu Đào bị đánh giá là 'thảm họa' vì điều này - Ảnh 2

 

Lưu Đào là sao nữ quen mặt với khán giả yêu phim Hoa ngữ, từng có sự nghiệp đỉnh cao vào những năm 2000. Cô bắt đầu nổi danh khi đóng vai A Châu trong phim Thiên Long Bát Bộ, tự tin sánh vai cạnh dàn sao hạng A như Lưu Diệc Phi, Lâm Chí Dĩnh, Hồ Quân... Thành công của phim giúp Lưu Đào trở thành một trong những cái tên được săn đón với dòng phim cổ trang. Bạch Xà Truyện, Công chúa Đại Lý, Mị Nguyệt Truyện, Lang Nha Bảng... chính là các tác phẩm tiếp theo góp phần định hình con đường phát triển của Lưu Đào.

 

Tuy vậy, Lưu Đào lại có quyết định lớn trong cuộc đời khi quyết định kết hôn chồng giàu Vương Kha vào năm 2008 rồi rời showbiz. 

Đóng cặp với sao nam kém 12 tuổi, Lưu Đào bị đánh giá là 'thảm họa' vì điều này - Ảnh 3

Hiện tại, Lưu Đào nhận trên dưới 25 bộ phim lớn nhỏ, gần như "bán mạng" để kiếm tiền trả nợ cho chồng. Thậm chí trong 1 năm, cô đóng đến 18 bộ mà không màng chất lượng tệ hại ra sao, phim "rác" thế nào. Sau 5 năm, cô thành công xóa nợ nghìn tỷ cho chồng, đổi lại sự nghiệp chịu ảnh hưởng không ít.

Nhiều dự án phim có Lưu Đào góp mặt bị đánh giá thấp về chất lượng, nhận điểm cực thấp trên Douban. Việc quá dễ dãi với các lời mời phim ảnh khiến địa vị của cô giảm sút đáng kể. Tuổi tác tăng cao, đã có gia đình cũng là các yếu tố không nhỏ khiến Lưu Đào ngày càng "chìm nghỉm" trên màn ảnh. Nếu trừ đi Làm Ánh Sáng Của Chính Mình, 10 phim gần đây nhất của Lưu Đào đều bị chấm điểm thấp, bị đánh giá là "thảm họa", "mì ăn liền"...

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Mới đây, khán giả tiếp tục hoang mang cực độ với bộ phim ngôn tình vừa lên sóng mang tên Làm Ánh Sáng Của Chính Mình do Lưu Đào và Lưu Vũ Ninh đóng chính.

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