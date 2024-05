Mẹo hay mùa thi cử: Cho con uống nước cam không chỉ bổ sung vitamin còn giúp bé nâng cao trí nhớ, giảm căng thẳng

Ngoài ra, uống nước cam tươi hàng ngày còn giúp tái tạo tế bào não tốt hơn và giúp nâng cao trí nhớ, cải thiện những tình trạng mất trí như các bệnh Alzheimer.

Ảnh minh họa: Internet

Ít ai biết rằng trong một cốc nước cam tươi có chứa nguồn dinh dưỡng dồi dào thế này: calo: 112; chất đạm: 2 gam; chất béo: 0 gam; carbohydrate: 26 gam; chất xơ: 0 gam; đường: 21 gam... Nước cam cũng rất giàu vitamin, canxi, sắt, folate... Nước cam cũng rất giàu vitamin C và caroten nên giúp ngừa lão hóa, bảo vệ da và chống lại các gốc tự do. Do đó cho trẻ uống nước cam hoặc ăn cam hàng ngày sẽ giúp da trở nên tươi sáng và mượt mà.