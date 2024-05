Cẩn thận với các loại quả 'ngấm' đầy hóa chất trong mùa hè: Khi ăn nhớ lưu ý

Những người đang tuân thủ chế độ ăn kiêng (đặc biệt là low-carb) thường hạn chế ăn trái cây vì e ngại chúng chứa quá nhiều đường và carbs. Tuy nhiên, trên thực tế, các nghiên cứu cho thấy điều ngược lại.

Lưu ý khi mua trái cây

Đây là danh sách những loại trái cây có nguy cơ bị phun hóa chất nhiều nhất để giữ tươi lâu bạn cần nắm rõ để cẩn thận hơn khi ăn.

Quả đào: Loại đào có kích thước lớn thường được biết đến với tên gọi "đào tiên" vì màu sắc bóng loáng và thu hút ánh nhìn.

Tuy nhiên, đào dễ bị hỏng và mất nước trong quá trình vận chuyển, do đó người bán thường ngâm quả này vào axit citric công nghiệp để giữ cho màu sắc hấp dẫn và giữ cho chúng cứng và giòn không bị nát. Tuy nhiên, việc tiếp xúc với axit citric có thể gây ra dị ứng và có thể gây hại cho sức khỏe, thậm chí gây ra các vấn đề về thần kinh và có nguy cơ gây ra ung thư.

Cẩn trọng khi mua trái cây. Ảnh: Internet

Quả táo: Những quả táo thường được bọc trong túi và phun bằng các loại thuốc trừ sâu cấm sử dụng, nhằm tạo ra vẻ bề ngoài láng mượt, căng mọng và tránh khỏi vi khuẩn nấm mốc, từ đó có thể bán được với giá cao. Các đốm trắng bên trong túi thường là bột thuốc trừ sâu.

Quả nhãn: Để quả nhãn giữ được lâu, thường người ta sẽ sử dụng lưu huỳnh để giữ cho đầu quả không bị hỏng và vỏ quả bóng đẹp. Tuy nhiên, khi ăn phải quả nhãn đã được xử lý bằng lưu huỳnh, có thể gây ra cảm lạnh, tiêu chảy và ho nhiều.

Táo hàng ngày có nguy cơ nhiễm hóa chất. Ảnh: Internet

Quả dưa chuột: Người trồng dưa thường sử dụng thuốc phun một cách liên tục, thậm chí là chỉ sau khi phun thuốc một ngày, ngay hôm sau đã thu hoạch để bán ra chợ. Tuy nhiên, ngay cả sau khi dưa đã được cẩn thận rửa sạch bằng các dung dịch, vẫn có trường hợp người tiêu dùng bị ngộ độc như thường.

Quả hồng xiêm: Để làm cho quả hồng xiêm trở nên bắt mắt hơn, người bán thường ngâm quả trong dung dịch bột sắt hòa tan trong nước.

Quả hồng xiêm đã được ngâm bột sắt thường có màu vàng rất thẫm, trong khi quả hồng xiêm không qua xử lý có màu xanh tự nhiên.

Cách chọn trái cây sạch

Cục An toàn thực phẩm lưu ý, trái cây bình thường không thể để được nhiều tuần, nhiều tháng, mà thường bị hỏng nhanh vì 2 lý do thường gặp: do quá trình hô hấp, trong trái cây vẫn diễn ra quá trình tự chín, rồi tự thối rữa; do khi đã hái khỏi cành, trái cây sẽ bị các vi sinh vật xâm nhập theo núm, đẩy quá trình thối rữa diễn ra nhanh hơn.

Theo Cục An toàn thực phẩm, có nhiều hoá chất đang được dùng để bảo quản trái cây, trong đó sử dụng phổ biến nhất hiện nay là đất đèn và một số hoá chất độc hại khác. Hoá chất được nói đến nhiều là chất chống nấm dùng trong xây dựng, rất rẻ tiền. Trái cây sau khi được nhúng dung dịch này, các vi sinh vật bám vào sẽ bị chết ngay, nên giữ được vẻ tươi đẹp rất lâu.

Cách chọn trái cây sạch. Ảnh: Internet

Thậm chí, có nơi, người ta còn dùng cả chất 2,4 D - một loại thuốc diệt cỏ, để tẩm ướp bảo quản trái cây. Đây là một hoá chất độc, dùng liều lượng cao có tác dụng diệt cỏ, dùng nồng độ thấp có tác dụng kích thích làm cho trái cây tăng kích thước nhanh bất thường; đồng thời, còn làm chậm quá trình lão hoá, giúp trái cây tươi lâu...

Cục An toàn thực phẩm khuyên người tiêu dùng nên thận trọng khi chọn mua trái cây, nên chọn mua những loại có dáng vẻ tự nhiên và cảnh giác với những loại nom quá bóng bẩy, đẹp mã.

Đối với cam quít, nên chọn những quả còn cuống và lá. Tốt nhất nên lay thử nhẹ cuống xem có đúng cuống thật hay được dính bằng keo, mua trái cây ở những cửa hàng có tín nhiệm, có địa chỉ rõ ràng, không nên mua những loại quả không rõ nguồn gốc. Những trái cây (nhất là hàng nhập ngoại) được bảo quản theo các phương pháp an toàn thường được đóng gói cẩn thận, có ghi tên công ty, hãng gia công chế biến trên bao gói bán lẻ và trên thùng đựng.