Đang lái xe, tài xế bất ngờ phát hiện con trăn "khổng lồ" 3 mét bám chặt ô tô khiến nhiều người sửng sốt

Sự việc từng xảy ra tại Trung Quốc và được chia sẻ lại gần đây đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, bởi khoảnh khắc hiếm gặp khi một con trăn khổng lồ dài hơn 3 mét bất ngờ bám chặt bên ngoài ô tô đang chạy trên cao tốc, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi rùng mình.

Video 2 giờ 23 phút trước 2 giờ 23 phút trước Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-lai-xe-tai-xe-bat-ngo-phat-hien-con-tran-khong-lo-3-met-bam-chat-o-to-khien-nhieu-nguoi-sung-sot-763259.html