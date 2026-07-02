Đang lái xe, tài xế bất ngờ phát hiện con trăn "khổng lồ" 3 mét bám chặt ô tô khiến nhiều người sửng sốt

Sự việc từng xảy ra tại Trung Quốc và được chia sẻ lại gần đây đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, bởi khoảnh khắc hiếm gặp khi một con trăn khổng lồ dài hơn 3 mét bất ngờ bám chặt bên ngoài ô tô đang chạy trên cao tốc, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi rùng mình.
Video 2 giờ 23 phút trước

Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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