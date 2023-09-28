Hôn nhân viên mãn của 'ngôi sao võ thuật Hong Kong' Hồng Kim Bảo và vợ hoa hậu kém 13 tuổi

Khoảnh khắc tình tứ, tay trong tay của Hồng Kim Bảo và vợ hoa hậu gần đây đã thu hút được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Vào ngày 22/9, Hồng Thiên Minh - con trai cả của ngôi sao võ thuật Hồng Kim Bảo đã chia sẻ video về chuyến đi chơi của gia đình ở Ma Cao. Dù video chỉ có thời lượng ngắn nhưng cũng phần nào tiết lộ cuộc sống về già của ngôi sao võ thuật Hong Kong đình đám một thời. Trong video, ba thế hệ gia đình họ Hồng đi ăn tối tại khách sạn 5 sao Venetian Macao ở Ma Cao. Dù không quay cận mặt, cư dân mạng có thể thấy hình ảnh thoáng qua của Hồng Kim Bảo. Khoảnh khắc ông một bên chống gậy, một bên nắm chặt tay vợ Cao Lệ Hồng bước vào trong nhà hàng đã thu hút nhiều sự chú ý.

Khoảnh khắc ông một bên chống gậy, một bên nắm chặt tay vợ Cao Lệ Hồng bước vào trong nhà hàng đã thu hút nhiều sự chú ý. Nhiều khán giả đã bày tỏ sự ngưỡng mộ tình yêu tuổi xế chiều của Hồng Kim Bảo và vợ hoa hậu kém 13 tuổi. Không những thế, người hâm mộ vui mừng khi thấy nhà sản xuất phim nổi tiếng sức khỏe cải thiện và tinh thần tốt ở tuổi 71. Ngoài ra, họ còn dành lời khen cho phong cách ăn mặc thời thượng của bà xã ông. Ở một phân cảnh khác, đại gia đình quây quần quanh bàn ăn cho thấy Hồng Kim Bảo đang trải qua quãng thời gian về hưu hạnh phúc, tận hưởng tuổi già bên vợ và con cháu. Trước đó, ngôi sao võ thuật từng có thời gian dài chống chọi bệnh tật, ngồi xe lăn, gầy rộc đến mức không nhận ra.

Hồng Kim Bảo đang trải qua quãng thời gian về hưu hạnh phúc, tận hưởng tuổi già bên vợ và con cháu. Hồng Kim Bảo sinh năm 1952, hoạt động đa dạng với các vai trò diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, chỉ đạo võ thuật... Ông được xem là cây đại thụ của làng phim võ thuật Hong Kong và châu Á và một trong những người đi đầu của thể loại phim hành động - hài và phim cương thi trong thập niên 1980. Các tác phẩm tiêu biểu của ông như: Quỷ đả quỷ, Ngũ phúc tinh, Kế hoạch A, Lâm Thế Vinh,... Hồng Kim Bảo sinh năm 1952, hoạt động đa dạng với các vai trò diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, chỉ đạo võ thuật... Ông là một trong những người đi đầu của thể loại phim hành động - hài và phim cương thi trong thập niên 1980. Năm 1991, nam diễn viên kỳ cựu ly hôn vợ đầu là bà Jo Yun Ok và không lâu sau kết hôn với Cao Lệ Hồng, bất chấp khoảng cách tuổi tác, danh nghĩa thầy trò cùng những lời dị nghị, chỉ trích từ đám đông. Được biết, bà xã của ông được đánh giá là một trong những mỹ nhân đẹp nhất lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Các cuộc thi nhan sắc là bàn đạp đưa Cao Lệ Hồng gia nhập làng giải trí với tư cách diễn viên. Sự nghiệp diễn xuất của hoa hậu họ Cao gắn liền với những bộ phim như: Người săn quỷ, Phi ưng phương Đông, Góa phụ tân nương, Nữ tướng hoàng gia, Rồng đấu phượng…

Ông bất chấp khoảng cách tuổi tác, danh nghĩa thầy trò cùng những lời dị nghị, chỉ trích từ đám đông để kết hôn với Cao Lệ Hồng. Bà xã của ông được đánh giá là một trong những mỹ nhân đẹp nhất lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Bước vào cuộc sống hôn nhân ở lúc đỉnh cao sự nghiệp và nhan sắc, bà Cao không ngần ngại rút dần khỏi giới giải trí để chuyên tâm làm vợ và chăm sóc con riêng của chồng. Trải qua hơn 20 năm hôn nhân, Hồng Kim Bảo và bà Cao Lệ Hồng vẫn luôn ân cần, dịu dàng với nhau. Trải qua hơn 20 năm hôn nhân, Hồng Kim Bảo và bà Cao Lệ Hồng vẫn luôn ân cần, dịu dàng với nhau.

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