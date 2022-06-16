Tài tử gạo cội Hồng Kim Bảo chống gậy làm phim ở tuổi 70

Sao quốc tế 16/06/2022 14:35

Sau nhiều năm vắng bóng vì bệnh tật, nam diễn viên gạo cội Hồng Kim Bảo thời gian gần đây đã trở lại với con đường nghệ thuật.

HK01 đưa tin, nghệ sĩ Hồng Kim Bảo đã trở lại với phim ảnh sau thời gian dài vắng bóng vì bệnh tật. Theo đó, ông đảm nhận vai trò biên kịch và đạo diễn cho phần Luyện Công của tác phẩm Ban Nhạc 7 Người, bộ phim sẽ được công chiếu tại Hong Kong vào ngày 22/7 tới đây.

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Hồng Kim Bảo đã trở lại với phim ảnh sau thời gian dài vắng bóng vì bệnh tật bắt đầu vào tháng 3/2022 - Ảnh: Internet

Trong quá trình quay phim, Hồng Kim Bảo trực tiếp chống gậy để chỉ đạo. Nam nghệ sĩ đặt ra những yêu cầu khắt khe với dàn diễn viên tham gia vào tác phẩm, đặc biệt là con trai ông - nam diễn viên Hồng Thiên Minh.

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Hồng Kim Bảo tự mình chỉ đạo cho các diễn viên - Ảnh: Internet

Theo On, hiện tại Hồng Kim Bảo đang có nhiều hoạt động nghệ thuật tại Hong Kong. Ngôi sao võ thuật 70 tuổi đã trở lại phim trường từ tháng 3/2021 với vai diễn khách mời trong các tác phẩm như Biên Duyên Hành Giả, Cửu Long Thành Trại: Vi Thành, và thực hiện bộ phim võ thuật Thất Tiểu Phúc.

Sau khoảng thời gian dài tĩnh dưỡng và ăn kiêng, sức khỏe Hồng Kim Bảo đã hồi phục trở lại. Nam tài tử xuất hiện tại phim trường với sắc mặt hồng hào, trạng thái tinh thần minh mẫn và nhiều lần tự đi lại không cần chống gậy.

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Hồng Kim Bảo từng tuyên bố sẽ chỉ giải nghệ khi mà sức khỏe cạn kiệt và đầu óc không còn minh mẫn nữa - Ảnh: Internet

Trước đây, Hồng Kim Bảo từng khẳng định rằng, ông sẽ chỉ giải nghệ khi mà sức khỏe cạn kiệt và đầu óc không còn minh mẫn nữa. Ông nói: “Cống hiến và duy trì sự hưng thịnh cho dòng phim võ thuật là tâm huyết cả đời của tôi. Nếu từ bỏ, tôi cảm thấy bản thân như kẻ trắng tay. Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn được tiếp tục đóng phim, dù chỉ là vai phụ”.

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