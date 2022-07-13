Cách làm phá lấu heo giòn dai, thơm ngon chuẩn hương vị ngoài tiệm!

Phá lấu là một món ăn chẳng còn xa lạ gì với người dân Sài thành nữa, với các thành phần nguyên liệu chính là các bộ phận trên mặt hoặc nội tạng của bò, heo,...Bên cạnh món phá lấu bò nổi danh quá quen thuộc rồi, thì phá lấu heo giòn dai cũng ngon không kém và ngày càng được nhiều thực khách ưa chuộng. Hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ với các chị em độc giả công thức làm phá lấu heo giòn ngon, đậm đà và siêu đơn giản, chẳng cần phải chờ xếp hàng hay lo ngại và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nữa, chị em hoàn toàn có thể làm được món phá lấu heo chuẩn ngon như ngoài tiệm tại nhà nhé!

Theo nhiều ghi chép để lại, phá lấu ra đời trong những ngày giỗ chạp, cúng kiếng của người Tiều tại Trung Quốc. Vào những ngày giỗ này, người ta thường cúng heo. Sau đó, heo cúng ăn không hết sẽ đem tẩm ướp để làm món phá lấu với mục đích là dùng được lâu ngày.

Phá lấu là một món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa, món ăn này đã theo chân người Tiệp du nhập vào Việt Nam và trở thành một món ăn rất phổ biến hiện nay, đặc biệt là ở Sài Gòn.

Nguyên liệu chính làm nên món phá lấu thơm ngon đặc biệt này là các bộ phận như lưỡi, tai, ruột và bao tử của heo, bò hoặc vịt. Món này thường được ăn kèm với bánh mì, bún hoặc cơm trắng.

Với thành phần đặc biệt này, có rất nhiều du khách phương Tây lấy làm ngạc nhiên về cách mà người Châu Á tận dụng triệt để những bộ phận của những con vật như này, tuy nhiên, chỉ cần nếm thử một lần thôi thì ai cũng phải “chết mê” về hương vị thơm ngon này đấy!

Giờ thì hãy cùng khám phá ngay cách làm phá lấu heo thơm ngon khó cưỡng thôi nhé!

Cách làm phá lấu heo thơm ngon đậm vị và đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị (khẩu phần cho 5 người)

Nguyên liệu làm phá lấu heo

Lỗ tai heo 500 gr

Lỗ mũi heo 500 gr

Lòng heo 500 gr

Nước dừa tươi 1 lít

Chanh 1 trái

Ngũ vị hương 1/2 muỗng cà phê

Nước mắm 2 muỗng cà phê

Dầu điều 2 muỗng cà phê

Dầu hào 2 muỗng cà phê

Hoa hồi 50 gr

Tỏi 50 gr

Gia vị thông dụng (muối/ đường/ hạt nêm/ bột ngọt) 1 ít

Các bước tiến hành chế biến phá lấu heo

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Các nguyên liệu phải được sơ chế thật sạch thì mới đảm bảo vệ sinh cho món ăn!

- Trước tiên, điều tiên quyết của món phá lấu này chính là khâu chế biến các nguyên liệu thật sạch:

- Với lòng heo mua về, bạn đem rửa với nước rồi cho lòng vào chảo hoặc nồi với 1 muỗng canh muối ăn, sau đó bật lửa lớn để xào lòng cho đến khi lòng săn lại.

- Tiếp đó, bạn tắt bếp đi rồi đem lòng xả lại với nước rồi cắt thành từng khúc ngắn để lộn lòng bên trong ra và tiến hành bỏ đi mỡ, chất dơ bên trong đi.

- Tương tự như vậy, bạn cũng chần sơ lỗ mũi, lỗ tai heo với nước sôi để loại bỏ mùi hôi rồi bóp các nội tạng trên với 1 trái chanh và 1 muỗng canh muối, sau đó xả lại nhiều lần với nước để nội tạng không còn mùi hôi nữa là được nhé.

Bước 2: Nấu phá lấu heo

Quy trình nấu phá lấu heo

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cho phần nội tạng đã được sơ chế vào tô lớn rồi lần lượt nêm thêm các gia vị là: ngũ vị hương, nước mắm, dầu điều, dầu hào, hoa hồi vào chung, sau đó đảo đều và để ướp trong khoảng 15 phút cho thấm đều gia vị.

- Sau 15 phút, bạn bắc chảo hoặc nồi lên bếp, rồi cho một ít dầu ăn và 1 muỗng canh tỏi vào phi thơm lến.Khi thấy tỏi vàng thì bạn cho hỗn hợp lòng đã ướp vào xào và đảo đều tay cho lòng săn lại là được.

- Kế đó, bạn cho 1 lít nước dừa tươi vào hỗn hợp rồi đậy nắp lại, ninh với lửa vừa trong vòng 20 phút, thỉnh thoảng bạn mở nắp ra để đảo sơ qua cho phần nội tạng chín đều nhé.

- Cuối cùng, sau 20 phút ninh phá lấu, bạn chỉ cần nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn là có thể tắt bếp rồi nhé.

Thành phẩm

Phá lấu heo dai giòn, thơm ngon khó cưỡng!

Một món phá lấu heo được chế biến thành công phải có màu đỏ gạch bắt mắt, nội tạng không còn mùi hôi và dậy hương thơm của quế hồi, ngũ vị hương. Đồng thời, khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được vị giòn dai của các nguyên liệu cùng vị đậm đà của nước dùng. Khi thưởng thức, bạn ăn kèm với bánh mỳ hay cơm trắng thì ngon đúng chuẩn luôn nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon

Mẹo chọn mua tai heo giòn, ngon

- Để mua được tai heo giòn ngon, bạn nên chọn mua những chiếc tai có màu sắc sáng, hồng hào va không bị thâm đen, xỉn màu hay có màu sắc lạ.

- Ngoài ra, tai heo ngon thì thường có độ đàn hồi cao. Bạn có thể kiểm tra bằng cách ấn thử vào tai heo, nếu thấy có độ cứng, bề mặt đàn hồi thì đó là tai heo đạt chuẩn nhé.

- Đồng thời, bạn nên tránh mua những chiếc tai heo có mùi hôi, hay mùi khác lạ vì có thể đó là những tai để lâu ngày hoặc bị ngâm hóa chất, gây hại cho sức khỏe.

Mẹo chọn mua lòng heo thơm ngon, đảm bảo

- Bạn nên chọn mua những bộ lòng có ống ruột bé, căng tròn, và màu trắng hồng tươi ngon.

- Khi mua, bạn có thể bóp thử 1 khúc lòng để kiểm tra chất dịch bên trong, nếu lòng có dịch màu trắng sữa, không mùi tanh hôi thì đó chính là lòng ngon. Ngược lại, những bộ lòng có chất dịch màu trắng ngà, ngả vàng và có mùi hôi thì là lòng để qua ngày rồi.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh mua những bộ lòng dính nhớt, không có tính đàn hồi, màu xanh đen,... vì có thể đây là lòng của heo bệnh, rất nguy hiểm khi tiêu thụ.

Trên đây là cách làm phá lấu heo giòn ngon, đậm đà, chuẩn hương vị ngoài tiệm. Với món ăn “độc lạ” từ nguyên liệu, hình thức cho tới hương vị như này, các chị em chọn làm món ăn “đổi gió” cho bữa cơm gia đình thì chuẩn khỏi chỉnh nhé. Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!