Cách làm yến chưng táo đỏ dinh dưỡng và thơm ngon tại nhà!

Yến sào từ lâu đã được xem là một trong những loại mặt hàng “đắt xắt ra miếng” nhờ vào thành phần dinh dưỡng vượt trội, chứa nhiều khoáng chất vi lượng mà cơ thể người không thể tự hấp thụ được, nhờ đó rất hữu ích trong việc bồi bổ cho người thưởng thức. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách làm yến chưng táo đỏ vừa ngọt thơm, bổ dưỡng với cách làm siêu đơn giản này nhé!

Cụ thể, yến sào có chứa hàm lượng protein, axit sialic, 18 loại acid amin, và nhiều nguyên tố vi lượng, khoáng chất, cùng nguồn vitamin dồi dào,...nên chẳng lạ gì khi yến sào đã được xem là một món mỹ vị thường được dùng cho vua chúa từ thời xa xưa.

Yến sào hay còn gọi là tổ yến được xem như một loại cao lương mỹ vị được làm từ nước bọt của các loài chim yến sống trong hang, có hàm lượng dinh dưỡng cao, rất tốt cho sức khỏe .

Nhờ vào thành phần dinh dưỡng vượt trội như này, việc bổ sung yến sào vào thực đơn đúng cách sẽ mang lại cho bạn những công dụng thần kỳ về làm đẹp cũng như tăng cường sức khỏe như: ngăn ngừa nếp nhăn, làm sáng da, dưỡng ẩm, chống lão hóa cho làn da, giúp đôi mắt khỏe, cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ hồi phục sức khỏe sau sinh, tốt cho sức khỏe của xương, có lợi cho sức khỏe não bộ và bảo vệ thần kinh,...

Một loại thực phẩm vừa giúp trẻ đẹp lại tăng cường sức khỏe cho người thưởng thức và hương vị là thơm ngon đặc biệt như này, các chị em đừng bỏ qua nhé. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món yến chưng táo đỏ ngọt thơm và dinh dưỡng này thôi nhé.

Cách làm yến chưng táo đỏ dinh dưỡng và ngọt thơm

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cho món yến chưng táo đỏ đường phèn bổ dưỡng!

Tai yến 1 cái

Táo đỏ 40 gr

Đường phèn 2 muỗng cà phê

Vani 1 muỗng cà phê

Cách làm yến chưng táo đỏ chuẩn thơm ngon tại nhà

Bước 1: Sơ chế yến sào

Bạn nhớ ngâm yến sào với nước sôi để nguội trước khi tiến hành xé nhỏ nhé!

- Yến sào mua về, bạn cho vào chén, rồi sử dụng nước sôi để nguội, chế từ từ vào cho đến ngập phần yến, rồi để ngâm trong khoảng 1 giờ cho yến mềm ra.

- Sau khi ngâm đủ giờ, bạn chỉ cần dùng nĩa xé nhỏ tổ yến ra như hình là được nhé.

Bước 2: Sơ chế táo đỏ

Công đoạn làm sạch và đun nước táo đỏ!

- Với táo đỏ, bạn đem rửa thật sạch với nước, rồi cũng để ngâm với nước trong khoảng 1 giờ.

- Sau 1 giờ, bạn vớt táo đỏ cho vào nồi với 500ml nước, và tiến hành nấu ở lửa vừa trong khoảng 10 phút rồi tắt bếp là đã xong khâu sơ chế rồi nhé.

Bước 3: Chưng yến

Quy trình các bước chưng yến và táo đỏ chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc một chiếc nồi trên bếp, rồi đặt 1 cái chén vào lòng nồi như hình.

- Tiếp đó, bạn cẩn thận cho phần yến sào xe nhỏ và múc phần táo đỏ lúc nãy cho vào, rồi đổ thêm nước vào bên ngoài nồi, sao cho mực nước cao đến khoảng 1/3 chén là được.

- Sau đó, bạn chỉ cần đậy nắp chén lại và để chưng yến trong khoảng 10 phút.

- Cuối cùng, sau 10 phút, bạn mở nắp ra rồi lần lượt cho thêm 2 muỗng cà phê đường phèn và 1 muỗng cà phê vani vào, rồi lại tiếp tục đậy nắp và chưng thêm khoảng 5 phút nữa là có thể tắt bếp rồi nhé.

Thành phẩm

Yến chưng táo đỏ ngọt thơm, thanh mát!

Món yến chưng táo đỏ đường phèn với vị ngọt thanh mát, kết hợp cùng với hương thơm nhè nhẹ của táo đỏ, vani và những sợi yến dai dai mềm mềm bổ dưỡng, chuẩn một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng, thích hợp để bồi bổ cho gia đình nhé!

Mẹo chọn mua yến sào ngon, chất lượng

- Yến tươi ngon thường có vàng hoặc da cam và khi ngâm trong nước sẽ không bị phai màu.

- Phần tổ yến có nhiều sợi xếp chồng chéo, đan xen vào nhau và khi ngửi có mùi thơm nước biển.

- Không chọn tổ yến đã để quá lâu, khi ngửi không có mùi và bề mặt đã bị mốc.

- Đặc biệt, nếu bạn thấy yến có màu trắng sáng, khi ngửi có mùi hắc lạ và khi ngâm vào nước thì bị ra màu hoặc bị rã bột thì đấy chính là yến giả, bạn nhờ chú ý nhé.

Ăn yến sào khi nào thì tốt nhất?

Nhiều người lầm tưởng rằng ăn yến sào lúc nào cũng được. Điều này không sai, nhưng bạn biết đấy, thành phần dinh dưỡng của yến sào rất cao, nên nếu ăn khi bụng đã no, hay kết hợp với nhiều món ăn khác thì cơ thể chúng ta sẽ không hấp thụ hết được các dưỡng chất của yến sào, và kết quả là, phần dinh dưỡng dư thừa ấy chỉ còn cách đào thải ra khỏi cơ thể thôi, thật lãng phí phải không nào?!

Chính vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng: thời điểm tốt nhất để ăn yến sào là khi bụng đang rỗng. Bạn có thể ăn yến sào vào buổi sáng mới thức dậy hoặc buổi tối trước khi đi ngủ.

Khoảng 1 tiếng trước khi ngủ, nồng độ của các loại hormone tăng lên giúp tăng khả năng hấp thu các dưỡng chất vào cơ thể. Đây là thời điểm chất dinh dưỡng phát huy công dụng tốt nhất cho cơ thể.

Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn yến sào vào giữa hai bữa ăn chính khi bụng còn rỗng. Đây là thời điểm thức ăn trước đó đã được tiêu hóa nên bạn có thể bổ sung thêm dinh dưỡng. Việc ăn vào các thời điểm này sẽ giúp các cơ quan tiêu hóa khởi động nhẹ nhàng và hấp thu được hết dưỡng chất của yến sào vào cơ thể.

Trên đây là công thức đơn giản cho món yến chưng táo đỏ ngọt thơm, bổ dưỡng tại nhà. Nếu bạn đang tìm cho mình và người thân một món ăn mang hương vị ngọt thơm tinh tế cùng thành phần dinh dưỡng tuyệt vời để tẩm bổ, thì đây chắc chắn là một lựa chọn lý tưởng nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến món ăn dinh dưỡng, thơm ngon này nhé!