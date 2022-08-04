Cách làm bông bí xào tỏi xanh mướt, chuẩn ngon và siêu đơn giản tại nhà!

Bông bí là một trong những loại rau phổ biến và được xem là “loại rau vạn năng” trên bàn ăn gia đình, nhờ vào hương vị thơm ngon rất riêng cùng những dinh dưỡng tuyệt vời khiến ai cũng bất ngờ. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món Bông bí xào tỏi - một trong những món xào vừa thơm ngon, hấp dẫn lại đơn giản dễ làm và siêu hao cơm này nhé!

Theo Đông y, hoa bí ngô có vị ngọt, tính hàn vào kinh tâm, tỳ, vị, có tác dụng thanh nhiệt, lương huyết, bổ gan thận, sáng mắt, kháng viêm, tiêu độc và chống dị ứng,... rất thích hợp để điều trị các chứng suy giảm chức năng gan thận, suy giảm thị lực, viêm đường tiết niệu,...

Cây bí đỏ (hay còn gọi là bí ngô) là loại cây được trồng phổ biến tại nước ta, nhờ vào đặc tính dễ dàng thích nghi với các vùng đất trên dọc đất nước Việt Nam và được sử dụng phổ biến như một nguyên liệu thực phẩm cho bữa ăn gia đình. Trong đó, bông bí được xem là phần chất lượng nhất, ngon nhất, chứa nhiều thành phần dinh dưỡng nhất của cây bí ngô, bởi nó không chỉ là đặc sản mà còn là vị thuốc quý từ tự nhiên.

Còn theo y học Phương Tây, các nghiên cứu hiện đại chỉ ra rằng, bông bí vàng có các giá trị dinh dưỡng cao hơn rất nhiều so với các loại rau khác, đồng thời mang lại những tác dụng rất bổ ích cho sức khỏe người dùng.

Cụ thể, trong hoa bí có chứa các chất Ca, Fe, Mg, K, vitamin A, cùng nhiều loại vitamin khác, cùng lượng đường tự nhiên dễ hấp thụ và rất tốt cho sức khỏe.

Nhờ vào thành phần dinh dưỡng này, mà việc bổ sung hoa bí đỏ vào thực đơn mỗi ngày sẽ giúp cơ thể bạn phòng tránh các bệnh loãng xương, tăng cường thị lực, rất tốt cho người lớn tuổi. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin cao có trong bông bí còn rất ích cho phụ nữ mang thai, vừa có lợi cho sức khỏe của mẹ, vừa giúp em bé phát triển tốt hơn.

Không chỉ có vậy, trong hoa bí đỏ còn có chất beta – carotene , một hợp chất giúp điều trị viêm hạch (u lympho) ác tính, kháng ung thư, chống lão hóa tế bào hiệu quả, từ đó giúp nâng cao hệ miễn dịch và phòng vệ tốt hơn.

Đặc biệt, phấn hoa bí cũng được y văn thế giới công nhận là một vị thuốc tự nhiên tốt, có tác dụng giúp cải thiện sức khỏe thể chất, cải thiện giấc ngủ, bảo vệ mạch máu, tim mạch và tăng trí thông minh, trí nhớ,…cho người tiêu thụ.

Quả là một loại rau ngon bổ “từ gốc đến ngọn” phải không nào? Giờ thì hãy cùng bắt tay vào chế biến món bông bí xào tỏi thơm ngon nức mũi thôi nào!

Cách làm bông bí xào tỏi xanh mướt, đậm đà thơm ngon tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món bông bí xào tỏi chuẩn ngon!

Bông bí 500 gr

Tỏi 2 củ

Hạt nêm 1 muỗng canh

Muối 1/2 muỗng cà phê

Bột ngọt 1 muỗng cà phê

Dầu hào 1 muỗng canh

Tiêu 1 muỗng cà phê

Dầu ăn 2 muỗng canh

Các bước tiến hành làm bông bí xào tỏi chuẩn ngon và siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn làm sạch và sơ chế bông bí với tỏi!

- Đầu tiên, bông bí mua về, bạn ngắt khúc phần thân thành những khúc vừa ăn (khoảng 4 - 5cm), đồng thời tước bỏ lớp lụa phía ngoài để ăn không bị dai.

- Tiếp đó, bạn ngắt bỏ lớp lá đài bên ngoài bông hoa và phần nhụy hoa bên trong đi, rồi tiến hành đem cả phần thân và hoa đi ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng 2 phút, sau đó rửa lại nước sạch và để ráo là được nhé.

- Cuối cùng là tỏi, bạn đem lột vỏ, rửa sạch rồi chia làm 2 phần: 1 phần băm nhuyễn và 1 phần đập dập là đã xong khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi đấy.

Bước 2: Phi tỏi và xào bông bí

Các bước xào bông bí với tỏi chuẩn giòn ngon và đậm đà hương vị!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho khoảng 2 muỗng canh dầu ăn vào và đun trên lửa vừa. Khi thấy dầu ăn sôi lên thì bạn cho phần tỏi đã đập dập vào phi thơm lên rồi vớt ra là được nhé.

- Tiếp đó, bạn tiếp tục cho phần tỏi băm nhuyễn vào phi thơm lên một lần nữa, và lần này, bạn tiến hành cho phần bông bí đã được rửa sạch cùng với 100ml nước vào chung.

- Tiến hành đảo đều và nêm thêm các gia vị bao gồm: 1 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê bột ngọt, lưu ý nên liên tục xào đều tay để bông bí thấm đều gia vị.

- Cuối cùng, khi thấy bông bí bắt đầu hơi mềm, bạn cho phần tỏi đập dập đã phi thơm vào lại chảo và tiếp tục nêm thêm với 1 muỗng cà phê tiêu và 1 muỗng canh dầu hào, rồi đảo đều trong khoảng 20 giây trên ngọn lửa lớn là có thể tắt bếp và dọn ra thưởng thức ngay khi còn nóng rồi nhé.

Thành phẩm

Bông bí xào tỏi giòn ngon, thơm nức mũi!

Món bông bí xào tỏi hút mắt với màu rau xanh mướt, tô điểm thêm chút bông vàng, kết hợp với hương tỏi phi thơm nức mũi, chỉ cần ngắm thôi là cũng thấy ngon rồi! Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được độ giòn ngọt của bông bí và hương vị đậm đà đầy hòa quyện từ các gia vị, ăn cùng chén cơm trắng nóng hổi nữa thì bao nhiêu cũng hết nhanh nhé!

Mẹo chọn mua bông bí ngon

- Bạn nên chọn những bông bí đực to, cứng, tươi và có màu vàng đậm.

- Đặc biệt, nên ưu tiên chọn những bông bí có phần búp bông bí vẫn còn đóng búp, chưa nở bung ra hết, có kích cỡ to và cuống có màu xanh đậm, đây là dấu hiệu cho những bông bí chất lượng nhé.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh mua những bông bí có vết sâu ăn nhiều, bông bí đã héo hay úng nước, hoặc đã nở bung, vì độ tươi ngon và dinh dưỡng của các bông này không còn nhiều nữa.

Trên đây là công thức làm món bông bí xào tỏi giòn ngon, đậm đà và siêu đơn giản tại nhà. Với món ăn vừa chuẩn hao cơm mà cách làm lại đơn giản như này, chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay vào menu tối nay nào! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!