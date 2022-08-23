Thêm một công thức bánh muffins làm từ đào vô cùng đơn giản

Thử ngay công thức bánh làm đào vô cùng độc lạ cho gia đình và bạn bè

Nguyên liệu:

- 3 cups bột mì all purpose

- 1 muỗng canh bột quế

- 1 muỗng cà phê baking soda

- 1 muỗng cà phê muối

- 1/4 cốc dầu thực vật

- 3 quả trứng

- 2 cốc đường trắng

- 2 cốc đào thái hạt lựu

Cách làm:

- Bật lò nướng ở 200 độ C (400 độ F), xịt dầu ăn vào lòng khay nướng.

- Trong một tô lớn trộn bột, baking soda, bột quế và muối. Dùng một tô khác để trộn dầu, trứng và đường. Sau đó trộn hai tô vào làm một và trộn đều tới khi nhuyễn. Đổ đào vào và chia hỗn hợp bánh vào khay.

- Bỏ khay vào lò và nướng trong 25 phút hoặc cho tới khi chín hẳn (sử dụng tăm chọc thử vào tâm bánh để test).

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Facebook Anh N. Vu

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