Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Đời sống 23/07/2026 09:23

Hôm nay, ngày 23/7/2026 trên thị trường quốc tế tăng khá mạnh. Thế nhưng, điều lạ lùng là SJC lại giảm mạnh giá vàng tới 5 triệu đồng/lượng.

Theo báo VietNamNet, sáng nay, dù giá thế giới vẫn tăng lên trên 4.120 USD/ounce, nhưng SJC lại điều chỉnh giảm giá rất mạnh vàng trong nước.

Theo đó, lúc 8h39', giá vàng miếng SJC chiều bán ra và mua vào giảm tới 5 triệu đồng/lượng, giao dịch lùi về mức giá 137-142 triệu đồng/lượng (mua- bán). Chênh lệch mua - bán nới rộng ra tới 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng hạ 5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 136-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức niêm yết cuối phiên trước, giao dịch ở mức 138,5-142 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên 4.128 USD/ounce, cao hơn hôm qua 12 USD. Có thời điểm trong phiên giao dịch 22.7 (theo giờ Mỹ), kim loại quý đạt 4.165,87 USD/ounce - là mức cao nhất trong vòng một tuần qua. Giá vàng tăng cao do đồng USD trên thế giới suy yếu. Bên cạnh đó, lực mua bắt đáy cũng gia tăng đã tiếp thêm động lực cho kim loại quý.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích quốc tế cho rằng, đà tăng của vàng vẫn gặp trở ngại khi xung đột giữa Mỹ và Iran chưa hạ nhiệt. Hãng AFP ngày 23.7 đưa tin lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tấn công 2 tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở biển Đỏ, dẫn đến nguy cơ mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến Mỹ - Iran đang leo thang ở Trung Đông. Thông tin trên đã đẩy giá dầu tăng lên mức cao nhất trong gần 6 tuần. Điều này khiến tâm lý bi quan vẫn hiện diện trên thị trường tài chính, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài. Khi đó giá vàng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Trong khi đó, kết quả khảo sát của Reuters cho thấy, Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2026, dù thị trường hiện vẫn định giá khả năng sẽ có hai đợt tăng lãi suất trước cuối tháng 3 năm sau...

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Hôm nay, ngày 22/7/2026, giá vàng trong và ngoài nước đồng loạt tăng. Trong nước, vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng, lên 147 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn tại Doji tăng tới 1,3 triệu đồng, chạm 147,5 triệu đồng/lượng.

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