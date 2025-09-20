Đúng hôm nay, thứ Bảy 20/9/2025, 3 con giáp được cát tinh phù hộ, tiền 'rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 20/09/2025 05:50

3 con giáp được cát tinh phù hộ, tiền 'rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có thể đạt được những bước tiến mới trong công việc. Nhờ vào lối suy nghĩ tích cực của chính bản thân, những khó khăn nảy sinh bất ngờ lại trở thành cơ hội để Dần “tỏa sáng” vào ngày hôm nay. Điều này giúp cho con đường sự nghiệp của con giáp này ngày càng rộng mở trong tương lai. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này ngọt ngào, thấm sắc. Bình yên là thứ mà bạn tìm thấy được trong mối quan hệ tình cảm với người ấy. Còn người độc thân chưa nghĩ nhiều tới chuyện yêu đương, hẹn hò do vẫn còn bận rộn với công việc hàng ngày. 

Đúng hôm nay, thứ Bảy 20/9/2025, 3 con giáp được cát tinh phù hộ, tiền 'rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mọi việc làm của người tuổi Thìn đều diễn ra một cách thuận lợi và dễ dàng nhờ sự nâng đỡ của Cát Tinh - biểu tượng cho sự tốt đẹp. Bạn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Ngoài ra, để con đường công danh ngày một vươn xa, con giáp này hãy cố gắng nâng cao hiệu suất làm việc hơn nữa. 

Trong tình yêu, người tuổi này nếu đã có “nửa kia” thì sẽ vô cùng hạnh phúc. Đối phương luôn yêu thương và quan tâm bạn, nhưng đừng vì thế mà bắt người ấy làm hết việc này đến việc khác

Đúng hôm nay, thứ Bảy 20/9/2025, 3 con giáp được cát tinh phù hộ, tiền 'rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra tương đối suôn sẻ. Những dự án mà Mão đang nắm chính có thể đạt hiệu quả cao, đồng thời còn đạt bước tiến xa hơn nữa nếu bản mệnh không bỏ cuộc giữa chừng. Tử vi khuyên con giáp này cần nghĩ thêm về các phương án kiếm tiền dự phòng để có thể nâng cao chất lượng cuộc sống hiện tại. 

Vận trình tình cảm ngọt ngào và vui vẻ. Đào hoa vượng giúp cho tuổi này cảm nhận được rõ tình cảm và sự cảm thông của người ấy. Qua đó, bạn cảm thấy mình cần phải trân trọng và yêu thương đối phương nhiều hơn. 

 

Đúng hôm nay, thứ Bảy 20/9/2025, 3 con giáp được cát tinh phù hộ, tiền 'rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 20/9/2025, 3 con giáp được cát tinh phù hộ, tiền 'rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 20/9/2025, 3 con giáp được cát tinh phù hộ, tiền 'rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

3 con giáp được cát tinh phù hộ, tiền 'rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

'Tượng đài nhan sắc Hong Kong' Trương Mạn Ngọc từng bị lừa tình, mất sạch tiền?

'Tượng đài nhan sắc Hong Kong' Trương Mạn Ngọc từng bị lừa tình, mất sạch tiền?

Sao quốc tế 39 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 20/9/2025, trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 20/9/2025, trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 21/9/2025, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 21/9/2025, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 21/9/2025, của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc quấn chặt thân, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tai ương rơi xuống đầu, vận trình lao dốc

Tử vi Chủ Nhật 21/9/2025, của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc quấn chặt thân, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tai ương rơi xuống đầu, vận trình lao dốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 20/9/2025, 3 con giáp được cát tinh phù hộ, tiền 'rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng hôm nay, thứ Bảy 20/9/2025, 3 con giáp được cát tinh phù hộ, tiền 'rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Nóng: Bắt khẩn cấp kẻ nhiều tiền án chém đứt lìa bàn tay người khác

Nóng: Bắt khẩn cấp kẻ nhiều tiền án chém đứt lìa bàn tay người khác

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Va chạm với ô tô dưới cầu vượt, đôi vợ chồng tử vong tại chỗ

Va chạm với ô tô dưới cầu vượt, đôi vợ chồng tử vong tại chỗ

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
Nguy kịch sau khi tiêm thuốc giảm đau vùng cổ

Nguy kịch sau khi tiêm thuốc giảm đau vùng cổ

Sức khỏe 3 giờ 54 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 20/9/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp số đỏ như son, trúng số độc đắc, làm ăn phát tài, túi tiền rủng rỉnh

Sau hôm nay, thứ Bảy 20/9/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp số đỏ như son, trúng số độc đắc, làm ăn phát tài, túi tiền rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
"Siêu thực phẩm" bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến lại bán đầy chợ Việt với giá rẻ bèo

"Siêu thực phẩm" bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến lại bán đầy chợ Việt với giá rẻ bèo

Dinh dưỡng 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời

Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời

Lộ hình ảnh 'tổng tài' ra lệnh đánh người đến tận quán cà phê xin lỗi: 'Tôi mất ngủ cả đêm'

Lộ hình ảnh 'tổng tài' ra lệnh đánh người đến tận quán cà phê xin lỗi: 'Tôi mất ngủ cả đêm'

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2025: Thị trường tiếp tục sụt giảm, vàng SJC đứng im, vàng nhẫn tiếp tục đà giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2025: Thị trường tiếp tục sụt giảm, vàng SJC đứng im, vàng nhẫn tiếp tục đà giảm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 20/9/2025, trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 20/9/2025, trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 21/9/2025, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 21/9/2025, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Tử vi Chủ Nhật 21/9/2025, của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc quấn chặt thân, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tai ương rơi xuống đầu, vận trình lao dốc

Tử vi Chủ Nhật 21/9/2025, của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc quấn chặt thân, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tai ương rơi xuống đầu, vận trình lao dốc

Sau hôm nay, thứ Bảy 20/9/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp số đỏ như son, trúng số độc đắc, làm ăn phát tài, túi tiền rủng rỉnh

Sau hôm nay, thứ Bảy 20/9/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp số đỏ như son, trúng số độc đắc, làm ăn phát tài, túi tiền rủng rỉnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/9/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/9/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Cuối ngày hôm nay (19/8/2025), 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (19/8/2025), 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng