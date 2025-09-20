'Siêu thực phẩm' bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến lại bán đầy chợ Việt với giá rẻ bèo

Dinh dưỡng 20/09/2025 04:30

Cà chua là một loại quả quen thuộc, xuất hiện trong hầu hết các bữa ăn gia đình. Với màu đỏ tươi bắt mắt, vị chua ngọt đặc trưng, cà chua không chỉ giúp các món ăn thêm hấp dẫn mà còn được mệnh danh là một 'siêu thực phẩm' với vô vàn lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Cà chua có tên khoa học là Solanum lycopersicum, là loại thực phẩm vừa là rau, vừa là quả và hiện nay nó là loại thực phẩm rất phổ biến trên toàn cầu. Cà chua có rất nhiều loại, khác nhau về màu sắc như xanh, đỏ, tím, vàng; khác nhau về kiểu dáng như tròn, oval, có sọc, không sọc, kích thước lớn nhỏ. Cà chua không những có tác dụng tốt cho sức khỏe mà còn giúp giữ dáng, đẹp da.

'Siêu thực phẩm' bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến lại bán đầy chợ Việt với giá rẻ bèo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tim mạch và huyết áp

Cà chua chứa nhiều kali, vitamin C và lycopene, những dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp, trong khi lycopene và vitamin C là những chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám trong động mạch, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ.

Ngăn ngừa ung thư

Lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có trong cà chua, đã được chứng minh có khả năng chống lại sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú và ung thư phổi. Nấu chín cà chua (như trong món súp hoặc sốt) sẽ giúp cơ thể hấp thụ lycopene tốt hơn.

'Siêu thực phẩm' bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến lại bán đầy chợ Việt với giá rẻ bèo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện thị lực

Cà chua là nguồn cung cấp vitamin A, vitamin C và beta-carotene dồi dào. Vitamin A và beta-carotene là những dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe của đôi mắt, giúp cải thiện thị lực và ngăn ngừa các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể.

Hỗ trợ tiêu hóa và giảm cân

Với hàm lượng chất xơ và nước cao, cà chua giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Ngoài ra, cà chua cũng chứa ít calo, giúp bạn cảm thấy no lâu, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

'Siêu thực phẩm' bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến lại bán đầy chợ Việt với giá rẻ bèo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da

Cà chua là "bí kíp" làm đẹp tự nhiên được nhiều người yêu thích. Vitamin C và các chất chống oxy hóa khác trong cà chua giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, làm mờ các vết thâm nám, giúp da sáng mịn và đều màu hơn. Cà chua cũng kích thích sản sinh collagen, giữ cho da săn chắc và đàn hồi.

Lưu ý khi sử dụng cà chua

Không ăn cà chua xanh: Cà chua xanh chứa một lượng nhỏ alkaloid solanine, có thể gây ngộ độc.

Không ăn khi đói: Cà chua có tính axit, ăn khi đói có thể gây đau dạ dày.

'Siêu thực phẩm' bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến lại bán đầy chợ Việt với giá rẻ bèo - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Kết luận

Cà chua không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc trong bếp mà còn là một "siêu thực phẩm" mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bằng cách thêm cà chua vào chế độ ăn uống hàng ngày, bạn sẽ không chỉ thưởng thức hương vị tuyệt vời mà còn góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho bản thân.

6 lợi ích bất ngờ khi uống nước ép cà chua hàng ngày nhưng không phải ai cũng biết

6 lợi ích bất ngờ khi uống nước ép cà chua hàng ngày nhưng không phải ai cũng biết

Cà chua không chỉ là thực phẩm được sử dụng nhiều trong chế biến món ăn của gia đình Việt mà còn là nguyên liệu chính để tạo ra nước ép cà chua, một loại đồ uống thơm ngon và bổ dưỡng.

Xem thêm
Từ khóa:   cà chua công dụng của cà chua dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/9/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/9/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (19/8/2025), 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (19/8/2025), 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Vợ cũ tìm về muốn nối lại tình xưa nhưng tôi không đồng ý để rồi nhận cái kết bẽ bàng

Vợ cũ tìm về muốn nối lại tình xưa nhưng tôi không đồng ý để rồi nhận cái kết bẽ bàng

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước
Kết quả xét nghiệm ADN là con mình nhưng giống hàng xóm, sự thật đằng sau khiến chồng sốc nặng

Kết quả xét nghiệm ADN là con mình nhưng giống hàng xóm, sự thật đằng sau khiến chồng sốc nặng

Tâm sự 6 giờ 19 phút trước
Sau khi bị chồng 'cho' một bạt tai, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn ngay sau đó

Sau khi bị chồng 'cho' một bạt tai, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn ngay sau đó

Tâm sự 6 giờ 40 phút trước
Mẹ chồng trước khi qua đời cho tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ kèm lời dặn dò của bà khiến tôi đau thấu tim gan

Mẹ chồng trước khi qua đời cho tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ kèm lời dặn dò của bà khiến tôi đau thấu tim gan

Tâm sự 6 giờ 44 phút trước
Thấy ảnh chồng trên màn hình điện thoại, con gái 4 tuổi của bạn thân tiết lộ 'sự thật động trời'

Thấy ảnh chồng trên màn hình điện thoại, con gái 4 tuổi của bạn thân tiết lộ 'sự thật động trời'

Tâm sự 6 giờ 49 phút trước
Nợ ngập đầu mẹ chồng chẳng cho mượn tiền, đang xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Nợ ngập đầu mẹ chồng chẳng cho mượn tiền, đang xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Tâm sự 6 giờ 53 phút trước
Bố mẹ chồng tôi không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu nội chỉ vì lý do không thể ngờ đến khiến tôi sốc

Bố mẹ chồng tôi không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu nội chỉ vì lý do không thể ngờ đến khiến tôi sốc

Tâm sự 7 giờ 8 phút trước
Nghe tin tôi mang bầu, mẹ bạn trai 'gào thét' đòi gặp mặt và sự thật ngỡ ngàng phía sau đó

Nghe tin tôi mang bầu, mẹ bạn trai 'gào thét' đòi gặp mặt và sự thật ngỡ ngàng phía sau đó

Tâm sự 7 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của đôi nam nữ trước khi tử vong trong nhà nghỉ

Hình ảnh cuối cùng của đôi nam nữ trước khi tử vong trong nhà nghỉ

Tử vi thứ Bảy 20/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 20/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 20/9/2025, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc báo trời ban, vận may bùng nổ không ngừng, trúng đậm giàu to, rung đùi hốt bạc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 20/9/2025, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc báo trời ban, vận may bùng nổ không ngừng, trúng đậm giàu to, rung đùi hốt bạc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

5 công dụng tuyệt vời của tôm đối với sức khỏe, hơn cả một món ăn ngon

5 công dụng tuyệt vời của tôm đối với sức khỏe, hơn cả một món ăn ngon

Mít, "vua" của trái cây nhiệt đới, lợi ích không ngờ và một số lưu ý khi ăn

Mít, "vua" của trái cây nhiệt đới, lợi ích không ngờ và một số lưu ý khi ăn

Bắp cải là "vua" của các loại rau bởi có nhiều lợi ích vượt trội, nhưng 4 đối tượng này nên tránh xa

Bắp cải là "vua" của các loại rau bởi có nhiều lợi ích vượt trội, nhưng 4 đối tượng này nên tránh xa

4 lưu ý quan trọng khi ăn dâu tây để tận dụng tối đa lợi ích

4 lưu ý quan trọng khi ăn dâu tây để tận dụng tối đa lợi ích

5 công dụng tuyệt vời của củ đậu đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

5 công dụng tuyệt vời của củ đậu đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Khổ qua, "vị thuốc" quý và 4 nhóm người tuyệt đối không nên ăn

Khổ qua, "vị thuốc" quý và 4 nhóm người tuyệt đối không nên ăn