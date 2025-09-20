'Siêu thực phẩm' bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến lại bán đầy chợ Việt với giá rẻ bèo

Cà chua có tên khoa học là Solanum lycopersicum, là loại thực phẩm vừa là rau, vừa là quả và hiện nay nó là loại thực phẩm rất phổ biến trên toàn cầu. Cà chua có rất nhiều loại, khác nhau về màu sắc như xanh, đỏ, tím, vàng; khác nhau về kiểu dáng như tròn, oval, có sọc, không sọc, kích thước lớn nhỏ. Cà chua không những có tác dụng tốt cho sức khỏe mà còn giúp giữ dáng, đẹp da.

Cà chua chứa nhiều kali, vitamin C và lycopene, những dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp, trong khi lycopene và vitamin C là những chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám trong động mạch, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ.

Lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có trong cà chua, đã được chứng minh có khả năng chống lại sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú và ung thư phổi. Nấu chín cà chua (như trong món súp hoặc sốt) sẽ giúp cơ thể hấp thụ lycopene tốt hơn.

Cải thiện thị lực

Cà chua là nguồn cung cấp vitamin A, vitamin C và beta-carotene dồi dào. Vitamin A và beta-carotene là những dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe của đôi mắt, giúp cải thiện thị lực và ngăn ngừa các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể.

Hỗ trợ tiêu hóa và giảm cân

Với hàm lượng chất xơ và nước cao, cà chua giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Ngoài ra, cà chua cũng chứa ít calo, giúp bạn cảm thấy no lâu, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Làm đẹp da

Cà chua là "bí kíp" làm đẹp tự nhiên được nhiều người yêu thích. Vitamin C và các chất chống oxy hóa khác trong cà chua giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, làm mờ các vết thâm nám, giúp da sáng mịn và đều màu hơn. Cà chua cũng kích thích sản sinh collagen, giữ cho da săn chắc và đàn hồi.

Lưu ý khi sử dụng cà chua

Không ăn cà chua xanh: Cà chua xanh chứa một lượng nhỏ alkaloid solanine, có thể gây ngộ độc.

Không ăn khi đói: Cà chua có tính axit, ăn khi đói có thể gây đau dạ dày.

Kết luận

Cà chua không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc trong bếp mà còn là một "siêu thực phẩm" mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bằng cách thêm cà chua vào chế độ ăn uống hàng ngày, bạn sẽ không chỉ thưởng thức hương vị tuyệt vời mà còn góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho bản thân.