Đậu đũa là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và mang đến 7 công dụng tuyệt vời có thể bạn chưa biết

Đậu đũa là một loại thực phẩm quen thuộc được sử dụng rộng rãi trong nhiều món ăn của người Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến những công dụng tuyệt vời của loại đậu này đối với sức khỏe con người. Với hàm lượng dinh dưỡng cao cùng các chất xơ, vitamin và khoáng chất, đậu đũa đã được chứng minh là có khả năng giảm cholesterol, tăng cường hệ tiêu hóa, cải thiện chức năng gan và thậm chí là giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

Ăn đậu đũa thường xuyên cũng sẽ giúp bạn bổ sung đầy đủ lượng folate, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột kết, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư não và ung thư phổi.

Các chất chống oxy hóa có trong đậu đũa như vitamin C, mangan và vitamin B2 sẽ phá hủy các gốc tự do, ức chế khả năng phát triển của các tế bào ung thư.

2. Tăng cường sức khỏe tim mạch

Folate có khả năng giảm lượng homocysteine trong máu. Hàm lượng homocysteine trong máu quá cao có thể gây tổn thương lên lớp nội mạc của động mạch.

Ngoài ra, chúng còn hình thành nhiều huyết khối hơn bình thường, tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Tình trạng này kéo dài có thể gây ra những cơn đột quỵ, thuyên tắc phổi hoặc nhồi máu cơ tim.

Ảnh minh họa: Internet

3. Phòng ngừa bệnh loãng xương

Một trong những tác dụng của đậu đũa giúp phòng ngừa các bệnh loãng xương. Nhờ có thành phần mangan và canxi nên ăn đậu đũa sẽ góp phần vào việc củng cố xương chắc khỏe, ngăn ngừa ung thư xương.

4. Cải thiện giấc ngủ

Thiếu hụt magie là một trong những nguyên nhân gây ra các rối loạn giấc ngủ như ngủ không sâu, lo lắng và bồn chồn. Do đó, chỉ cần cơ thể được cung cấp đủ lượng magie sẽ giúp bạn giảm lo âu, tinh thần thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ hơn. Đậu đũa chứa nhiều magie, vì thế ăn đậu đũa có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ điều trị rối loạn giấc ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

5. Chữa bụng trướng

Trướng bụng, đầy hơi, khó tiêu là những biểu hiện của tình trạng đầy hơi ở trong ruột bởi những phản ứng lên men phế phẩm. Tình trạng này không những khiến cho người bệnh cảm thấy khó chịu mà còn gây trì trệ quá trình tiêu hóa khiến bệnh rối loạn tiêu hóa ngày càng nặng nề.

Do đó, đậu đũa quả thực là “thần dược” hữu hiệu cho người bệnh điều trị bụng trướng vì chúng có tính thanh đạm và chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu, giúp giảm bớt khó chịu cũng như hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm.

Ảnh minh họa: Internet

6. Chống lão hóa

Đây là một trong những lợi ích của đậu đũa với làn da không phải chị em nào cũng biết. Các chất trong đậu đũa, đặc biệt là vitamin C có khả năng tiêu diệt các gốc tự do, làm trắng da, ngừa mụn, cân bằng độ ẩm và ức chế quá trình lão hóa.

Bên cạnh đó, ăn đậu đũa còn giúp kích thích sản sinh collagen, giúp làm tăng khả năng liên kết của cấu trúc da, mang lại cho bạn làn da săn chắc, khỏe mạnh hơn.

7. Ngăn ngừa bệnh gout

Đậu đũa chứa nhiều vitamin C. Nghiên cứu hiện đại đã chỉ ra, bổ sung khoảng 1000-1499 mg Vitamin C cho cơ thể mỗi ngày sẽ giúp giảm đến 31% nguy cơ mắc bệnh gout.