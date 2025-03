3 lưu ý quan trọng khi ăn đu đủ nếu không muốn gây hại cho sức khỏe 

Không ăn đu đủ với các sản phẩm từ sữa

Theo Times of India, mặc dù cả đu đủ và các sản phẩm từ sữa như sữa tươi hoặc sữa chua đều rất bổ dưỡng, nhưng kết hợp cùng nhau có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa. Đu đủ chứa các enzyme như papain và chymopapain, có thể tương tác với protein trong sữa, làm sữa bị đông lại. Điều này dẫn đến các triệu chứng như đầy hơi, chướng bụng hoặc khó chịu ở dạ dày. Do đó, bạn nên ăn đu đủ và các sản phẩm từ sữa riêng biệt.

Một số người không nên ăn đu đủ xanh

Đu đủ xanh hoặc chưa chín chứa hàm lượng cao latex, một chất có thể gây kích ứng cổ họng và miệng, đặc biệt ở những người nhạy cảm với latex. Ăn đu đủ chưa chín có thể gây phản ứng dị ứng hoặc khó chịu ở đường tiêu hóa. Vì vậy, bạn nên ăn đu đủ chín, loại có vỏ mềm, màu cam đỏ và vị ngọt.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai nên tránh đu đủ xanh và đu đủ chưa chín hoàn toàn vì có thể gây co bóp tử cung do đặc tính nhuận tràng. Tốt nhất là không nên ăn đu đủ trong giai đoạn đầu của thai kỳ, trừ khi đã chín hoàn toàn. Những phụ nữ có tiền sử sảy thai hoặc sinh non được khuyến cáo không nên ăn đu đủ.

Không nên ăn đu đủ với thực phẩm giàu protein, cay nóng

Các enzyme trong đu đủ, đặc biệt là papain, giúp phân giải protein. Tuy nhiên, nếu ăn đu đủ cùng với một lượng lớn thực phẩm giàu protein như thịt, cá hoặc đậu phụ, quá trình tiêu hóa protein có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến chứng khó tiêu hoặc khó chịu. Để tiêu hóa tốt nhất, bạn nên ăn đu đủ riêng biệt với các thực phẩm giàu protein.

Kết hợp đu đủ với thực phẩm cay có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa. Đu đủ chứa enzyme papain giúp tiêu hóa, nhưng khi kết hợp với thức ăn cay, nó có thể làm tăng cảm giác nóng rát và kích thích dạ dày. Điều này gây đau bụng, ợ nóng hoặc trào ngược axit, đặc biệt ở những người có dạ dày nhạy cảm.