Vừa khoe que thử thai 2 vạch liền được chồng tặng sổ tiết kiệm 7 tỷ, tôi chưa kịp mừng đã lặng người vì tờ giấy đính kèm

Tâm sự 11/07/2026 12:00

Sau khi cúp máy, tôi dành cả ngày hôm đó để tìm tòi mua sách thai giáo, đọc thông tin nuôi dạy con trên mạng. Tôi tìm kiếm những chỗ khám thai uy tín, hỏi bạn bè đã có con kinh nghiệm dưỡng thai.

Tôi và chồng gặp nhau 3 tháng rồi kết hôn. Dù khá nhanh chóng nhưng tôi thấy thỏa mãn với cuộc hôn nhân này. Quốc có vẻ bề ngoài đẹp trai, gia cảnh giàu có, lại cưng chiều vợ. Dù chỉ hẹn hò vài tháng rồi lấy nhau nhưng khi ở chung chúng tôi chưa từng tranh cãi. Từ quan điểm sống, đến sở thích ăn uống, chuyện gần gũi… vợ chồng tôi đều hòa hợp thoải mái.

Vì thế ai nhìn vào vợ chồng tôi cũng thấy ngưỡng mộ. Họ gọi tôi là cô vợ may mắn, nói chồng tôi là “chồng quốc dân”, là “chồng lý tưởng”. Tôi mỗi ngày đều chìm đắm trong hạnh phúc này. Đến hôm nay khi một đứa trẻ xuất hiện càng khiến hạnh phúc này viên mãn hơn. Gia đình hai bên vui mừng trông ngóng cháu chào đời.

Khi thấy tấm hình que thử thai hai vạch tôi gửi, Hùng lập tức gọi về cho vợ ngay. Giọng anh ấy vui mừng lắm, tôi giả vờ ậm ừ nhưng trong lòng tràn ngập phấn khích. Hùng nôn nóng tới mức muốn trở về nhà với vợ ngay. Nhưng sau khi bị tôi ngăn cản thì anh chỉ nói dịu dàng tối về sẽ chở tôi ra ngoài mua sắm, bảo tôi ở nhà chuẩn bị.

Sau khi cúp máy, tôi dành cả ngày hôm đó để tìm tòi mua sách thai giáo, đọc thông tin nuôi dạy con trên mạng. Tôi tìm kiếm những chỗ khám thai uy tín, hỏi bạn bè đã có con kinh nghiệm dưỡng thai. Dù con chỉ mới hình thành bé nhỏ trong bụng nhưng tôi đã háo hức trước tháng ngày con chào đời. Tôi sắp sửa làm mẹ, vợ chồng tôi sắp có niềm hạnh phúc chung to lớn.

Vừa khoe que thử thai 2 vạch liền được chồng tặng sổ tiết kiệm 7 tỷ, tôi chưa kịp mừng đã lặng người vì tờ giấy đính kèm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến tối, tôi chuẩn bị ăn mặc xinh đẹp, trang điểm lung linh để chờ chồng về đón đi ra ngoài. Tôi nghĩ đây là một buổi tối vui vẻ, lãng mạn đáng nhớ.

Trước khi đi mua sắm, Hùng đưa tôi vào nhà hàng sang trọng để ăn tối. Sau đó anh đưa tôi đến những cửa hiệu đắt tiền để mua đồ. Từ trang phục cho tôi đến cho con, Hùng đều lựa chọn cẩn thận, mua không tiếc tiền. Tôi nhìn dáng vẻ của anh mà càng thấy hạnh phúc trong lòng.

Khi về nhà, Hùng đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm 7 tỷ khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi biết gia cảnh nhà chồng khá giả, bản thân anh cũng kiếm tiền giỏi, nhưng con số này quá lớn. Tôi chưa hết xúc động thì thấy Hùng đưa cho tôi một tờ giấy kèm theo những câu nói rời rạc:

“Em ơi… chuyện này… trước sau gì anh cũng phải nói với em… thôi thì… giờ để em biết. Đây là số tiền anh gửi em với con sau này… anh…”

Anh chưa nói hết câu mà tôi đã thấy bất an hoang mang. Anh cứ ấp úng khiến lòng tôi như lửa đốt, rốt cuộc anh đã giấu tôi chuyện gì? Chồng ngoại tình hay anh đã có con riêng bên ngoài?

Đến khi thấy tờ giấy chồng đưa thì tôi cứng đờ bất ngờ, đó là giấy ly hôn. Hùng nói:

“Anh có lỗi với em, em có thể không tha thứ cho anh. Nhưng anh sống thật sự rất mệt mỏi. Anh chỉ cố gắng lấy vợ, sinh con để làm tròn trách nhiệm với cha mẹ. Chỉ cần anh có một đứa con thì họ sẽ không cản anh sống là chính mình nữa. Dù sống với em anh rất hạnh phúc nhưng đó không phải con người thật của anh. Anh sẽ lo cho em và con suốt đời, chỉ mong em cho anh được tự do vì có người vẫn đang đợi anh”.

Tôi bàng hoàng nghe những gì chồng nói. Hóa ra trong lòng chồng tôi đã có một người khác. Hóa ra anh chỉ sống với tôi vì mục đích muốn có một đứa con để cha mẹ vui lòng. Tôi thấy mình bị phản bội, bị chồng và gia đình chồng lừa gạt. Tôi đau khổ lắm, tôi phải làm sao đây?

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Tệ hơn, Quân còn bắt vợ tiết kiệm điện, trời nóng thì không được mở máy điều hòa, trời tối cũng hạn chế mở đèn. Từ ngày lấy chồng, Nga chưa mua được bộ quần nào nào mới, đến cả giày dép sắp rách cũng không dám mua. Nga khóc ròng với cái tính tiết kiệm quá đáng của chồng mình.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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