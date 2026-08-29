Đúng hôm nay, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 29/08/2026 05:50

3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra tương đối suôn ser. Khối lượng công việc tăng nhanh nhưng nhờ khả năng sắp xếp và quản lý tốt mà bản mệnh có thể kiểm soát mọi thứ. Tuy nhiên, các mối quan hệ với đồng nghiệp có chuyển biến xấu do tính cách kiêu căng của người tuổi này. Nguồn thu nhập đến từ công việc chính lẫn các nghề tay trái đem lại cho bản mệnh tài chính vững mạnh.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên tương đối ổn định. Từng lời nói, sự quan tâm chân thành mà người trong cuộc dành cho nhau giúp tình yêu bền vững theo thời gian. Người độc thân chưa thể tìm được người thương vì duyên chưa tới.

Đúng hôm nay, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mọi việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra tương đối dễ dàng và thuận lợi. Khả năng lãnh đạo và biết nắm bắt thời cơ đem đến cho con giáp này nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Đồng thời, bản mệnh còn nhận được sự nâng đỡ của quý nhân nên mọi bước đi đều không có gì trở ngại. Nguồn thu nhập ổn định đem lại cho người tuổi này có cuộc sống thoải mái và có phần dư dả.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ diễn ra hài hòa, tốt đẹp. Trong tình cảm, bạn là người khá rụt rè nhưng vẫn chưa thể tìm thấy người phù hợp để hẹn hò. Sự xuất hiện của Ngũ hành tương sinh đã giúp cho bạn và nửa kia có khoảng thời gian thật hạnh phúc, viên mãn. 

Đúng hôm nay, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng và hanh thông. Nhờ có cát tinh nâng đỡ mà con giáp này tìm được hướng đi đúng đắn cho mình, nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Con giáp này còn có thể cải thiện nguồn thu nhập đáng kể nhờ thu được khoản lợi nhuận từ việc làm ăn, kinh doanh. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm cũng vô cùng hài hòa vui vẻ. Trải qua khoảng thời gian buồn phiền, tuổi Dần và nửa kia lại càng thêm thấu hiểu. Người độc thân sớm tìm được người phù hợp nhờ đào hoa nở rộ.

Đúng hôm nay, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý.

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