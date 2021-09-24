NS Xuân Bắc đáp trả 'chất hơn nước cất' khi bị dân mạng 'nhắc bài': 'Người ta đang soi mói ngôn từ của nghệ sĩ đó, không sợ à?'

Bình luận 'chất hơn nước cất' của NS Xuân Bắc nhận được sự ủng hộ lớn từ đông đảo netizen.

Vừa qua, TP. Hà Nội đã tiến hành nới lỏng giãn cách xã hội, tuy nhiên một số hoạt động vẫn tạm ngưng nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Thế nhưng vào ngày Tết Trung Thu vừa qua, khắp các đường phố Thủ đô vẫn tràn ngập người người nhà nhà đi chơi, tập trung nơi đông người khiến cho ai cũng lo lắng.

Nghệ sĩ Xuân Bắc nhìn thấy cảnh tượng cũng khá sốt ruột nên ngẫu hứng làm một bài thơ trên trang cá nhân nhận được sự chú ý lớn.

NS Xuân Bắc.

"Nam Tào" ẩn ý nhắc nhở mọi người không nên chủ quan, nếu lơ là thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Bài đăng của Xuân Bắc đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, trong đó có một bình luận gây chú ý, người này viết: "Người ta đang soi mói ngôn từ của nghệ sĩ đó, chú Xuân Bắc không sợ à?". Chẳng chần chừ, Xuân Bắc thẳng thắn trả lời: "Sợ gì? Chú chỉ sợ người đọc điều đơn giản mà không hiểu thôi".

Bình luận đơn giản những đầy ý nghĩa sâu xa của Xuân Bắc ngay lập tức nhận được lượng tương tác "khủng". Gần 4 nghìn like cho một comment và nhiều người còn cho rằng đây là câu trả lời "chất" nhất của nam nghệ sĩ.

Trước đó, NS Xuân Bắc từng bị nghi nhiễm Covid-19 khi có các biểu hiện như đau nhức người, ho,... nhưng rất may mắn anh nhận được kết quả xét nghiệm âm tính sau 6 tiếng đồng hồ chờ đợi.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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