Hứa Minh Đạt bất ngờ chia sẻ từng cảm thấy 'ăn năn, hối lỗi' khi làm một điều với Lâm Vỹ Dạ, chuyện gì mà căng thẳng vậy?

Dân mạng đang rất thắc mắc không hiểu điều gì khiến cho Hứa Minh Đạt lại cảm thấy có lỗi với bà xã Lâm Vỹ Dạ.
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Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ là một trong những đôi vợ chồng nổi tiếng và sở hữu lượng fan đông đảo trong showbiz Việt. Cả hai hiện đang có cuộc sống viên mãn bên cạnh 2 nhóc tỳ đáng yêu. Bên cạnh đó, Hứa Minh Đạt cũng nổi tiếng rất chiều chuộng bà xã Lâm Vỹ Dạ khiến khán giả ghen tị. Thế nhưng, trong một chương trình truyền hình gần đây, Hứa Minh Đạt đã tiết lộ một điều làm ai cũng "sốc".
Cụ thể, khi bàn về vấn đề "Việc nhà sẽ dành cho ai?" cùng đạo diễn Lê Hoàng và diễn viên Quang Tuấn, Hứa Minh Đạt đã bộc bạch về khoảng thời gian Lâm Vỹ Dạ sinh con thứ hai. Anh nói: "Khoảng thời gian Lâm Vỹ Dạ mới sinh đứa thứ hai, cô ấy phải ở nhà chăm con, còn tôi thì đi làm kiếm tiền. Thời gian ấy, nhiều khi tôi phải đi quay sớm mà con lại hay quấy khóc vào buổi đêm. Tôi bị con làm mất giấc ngủ nên bực bội, khó chịu, nhiều lúc trách Lâm Vỹ Dạ rằng, có mỗi việc chăm con cũng làm không được".
Hứa Minh Đạt giải thích rằng khoảng thời gian đó anh còn suy nghĩ nông cạn nên đã không hiểu được nỗi khổ của vợ. Những công việc mà Lâm Vỹ Dạ nói riêng và một người mẹ nói chung như cho con ăn, tắm rửa, thay tã cho con cũng gặp nhiều khó khăn và cực khổ.
Nam diễn viên chia sẻ: "Tôi còn không hiểu được tâm lý của người phụ nữ khi phải chịu tù túng ở nhà, không được ra ngoài gặp gỡ với nhiều người. Bây giờ nhớ lại thời gian đấy, tôi vô cùng ăn năn, hối hận vì đã làm vậy với vợ".
Tiết lộ của Hứa Minh Đạt nhận được sự tán thành của đạo diễn Lê Hoàng và diễn viên Quang Tuấn. Đồng thời, câu chuyện của Hứa Minh Đạt cũng giúp cho nhiều người nhận ra rằng "làm mẹ" cũng là một công việc khó khăn chẳng kém. Giờ đây có lẽ nam diễn viên đã biết hối lỗi và luôn yêu thương, chiều chuộng Lâm Vỹ Dạ nhiều hơn.
Ảnh: Tổng hợp, FBNV