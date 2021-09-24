Hứa Minh Đạt bất ngờ chia sẻ từng cảm thấy 'ăn năn, hối lỗi' khi làm một điều với Lâm Vỹ Dạ, chuyện gì mà căng thẳng vậy?

Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ là một trong những đôi vợ chồng nổi tiếng và sở hữu lượng fan đông đảo trong showbiz Việt. Cả hai hiện đang có cuộc sống viên mãn bên cạnh 2 nhóc tỳ đáng yêu. Bên cạnh đó, Hứa Minh Đạt cũng nổi tiếng rất chiều chuộng bà xã Lâm Vỹ Dạ khiến khán giả ghen tị. Thế nhưng, trong một chương trình truyền hình gần đây, Hứa Minh Đạt đã tiết lộ một điều làm ai cũng "sốc".

Gia đình hạnh phúc của Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ.

Cụ thể, khi bàn về vấn đề "Việc nhà sẽ dành cho ai?" cùng đạo diễn Lê Hoàng và diễn viên Quang Tuấn, Hứa Minh Đạt đã bộc bạch về khoảng thời gian Lâm Vỹ Dạ sinh con thứ hai. Anh nói: "Khoảng thời gian Lâm Vỹ Dạ mới sinh đứa thứ hai, cô ấy phải ở nhà chăm con, còn tôi thì đi làm kiếm tiền. Thời gian ấy, nhiều khi tôi phải đi quay sớm mà con lại hay quấy khóc vào buổi đêm. Tôi bị con làm mất giấc ngủ nên bực bội, khó chịu, nhiều lúc trách Lâm Vỹ Dạ rằng, có mỗi việc chăm con cũng làm không được".