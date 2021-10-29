Siêu mẫu Hà Anh hé lộ góc khuất showbiz, nhiều chân dài hành xử thủ đoạn

Hậu trường 29/10/2021 17:58

Bài viết dài của Hà Anh tiết lộ những chuyện "thâm cung bí sử" trong làng mẫu.

Sáng ngày 29/10, siêu mẫu Hà Anh đăng tải bài viết dài, hé lộ những góc khuất ít ai biết trong làng mẫu Việt. 

Mở đầu bài viết, Hà Anh nói về sự ganh đua trong showbiz ở Việt Nam. Bà mẹ một con đặt dấu hỏi chấm về vấn đề này và thắc mắc không hiểu vì sao người ta phải nói xấu, kết bè để "dìm" nhau? Tại sao phải so kè, hơn thua đến từng vị trí đứng ngồi, trước sau? 

Siêu mẫu Hà Anh hé lộ góc khuất showbiz, nhiều chân dài hành xử thủ đoạn - Ảnh 1
Siêu mẫu Hà Anh.

 

Trả lời cho câu hỏi này, Hà Anh cho rằng, những người này do sự thiếu tự tin vào chính bản thân mình, khả năng, và ngoại hình của mình. "Sau là cái sự sỹ diện, và nữa là cái sự ích kỷ ảo tưởng cho mình là nhất", Hà Anh nói.

Lấy dẫn chứng cụ thể là bản thân mình, Hà Anh cho biết, khi mới về Việt Nam cô bị một số đồng nghiệp chơi chiêu "giành" thứ tự ra cuối vedette. Hà Anh biết rõ nhưng cô không quan trọng chuyện trước sau bởi chuyện quan trọng nhất là tổng thể chương trình. Tuy nhiên, về lâu dần cô không chấp nhận được chuyện vô lý như vậy.

"Tuy nhiên có những lần tôi tập chương trình lớn chán chê vài ba ngày, ngày chót vài cô model ập tới, xí xí xớn chị em nhừa nhựa với chỉ đạo chương trình rồi tác động đẩy tôi sang vị trí khác để mình đi cuối.

Tôi đồng ý một vài lần, sau thấy quá vô lý. Tôi thấy rằng mình không thể dung túng cho một sự o bế, một sự thiếu tổ chức, thiếu chuyên nghiệp, và thiếu tôn trọng như vậy được, dù tôi không quan tâm tới việc đi trước hay đi sau.

Nhưng tôi không thể chấp nhận một cú vả vào mặt cho những nỗ lực chuyên nghiệp của mình và tập thể các model khác.

Sống lâu trong showbiz tại Việt Nam, buộc tôi phải để ý một chút, không thể cứ phủi phủi, vô tư để người khác trèo lên đầu mình được", Hà Anh viết.

Siêu mẫu Hà Anh hé lộ góc khuất showbiz, nhiều chân dài hành xử thủ đoạn - Ảnh 2
Hà Anh là chân dài nổi tiếng trong làng mẫu Việt.

 

Chân dài đình đám thấy tiếc nuối khi nhìn những ứng xử đẹp của ngôi sao quốc tế.

"Nhưng tôi vẫn thấy tiếc tiếc, khi thấy ở thế giới người ta thoải mái colab với nhau trong những ca khúc, những bộ phim. Họ cũng mang cái giỏi của mình và của nhau để sáng tạo nên những bộ phim, những bản nhạc hay. Họ không ngần ngại ca tụng nhau, tỏ sự yêu mến, kính nể đối với những đồng nghiệp có tài.

Tôi về Việt Nam không có mục đích tranh giành thứ tự, bởi tôi quá biết rõ giá trị bản thân mình. Tôi chỉ muốn đóng góp xây dựng chuyên môn, sự chuyên nghiệp, mang những trải nghiệm của mình khi làm việc ở môi trường chuyên nghiệp nước ngoài để chia sẻ, đóng góp với mọi người- để thổi vào luồng gió mới, cân bằng cán cân, giúp cho trăm hoa đua nở, tự tin sánh vai với cường quốc!

Siêu mẫu Hà Anh hé lộ góc khuất showbiz, nhiều chân dài hành xử thủ đoạn - Ảnh 3

Siêu mẫu Hà Anh hé lộ góc khuất showbiz, nhiều chân dài hành xử thủ đoạn - Ảnh 4

Bài viết của Hà Anh.

Chứ chăm chăm cái ghế thằng chột làm vua xứ mù để làm gì khi mọi thứ đã hội nhập?

Đẳng cấp của tôi không phải là thứ tự tôi đứng, hay sự sắt xéo, "càn quét" làm lu mờ "đối thủ".

Đẳng cấp của tôi là ở chỗ tôi chẳng cần làm gì hết ngoài là chính mình, mà vẫn có thể toả sáng, theo cách riêng của mình", cô tâm sự.

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