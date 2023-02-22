Trần Ngọc Kỳ và đạo diễn Phù Đồ Duyên vướng nghi vấn hẹn hò với bằng chứng khó chối cãi?

Cuối năm 2022, bộ phim Phù Đồ Duyên lên sóng đánh dấu sự trở lại của "Tôn thượng" Vương Hạc Đệ sau thành công của Thương Lan Quyết, vào vai thái giám chưởng ẩn Tiêu Đạc quyền lực cao ngạo, hỗ trợ hoàng đế lên ngôi. Kết đôi cùng Vương Hạc Đệ trong dự án lần này là Trần Ngọc Kỳ - cô nàng vào vai nữ tài nhân Bộ Âm Lâu.

Cho đến mới đây, Trần Ngọc Kỳ lại tiếp tục khiến dân tình chú ý khi bất ngờ bị soi bằng chứng cho thấy đang bí mật hẹn hò cùng đạo diễn Phù Đồ Duyên. Cụ thể, trong ảnh mà cả hai đăng tải vô tình xuất hiện một chú cún khá giống nhau, dường như là một. Ngoài ra, Trần Ngọc Kỳ và đạo diễn Ngô Cường còn có IP đều hiển thị đang ở Giang Tô.

Tuy nhiên bộ phim này lại không được thành công như mong đợi. Không ít ý kiến cho rằng sau bao dự án, Trần Ngọc Kỳ vẫn không có sự tiến bộ. Bên cạnh tạo hình nhạt nhẽo, đơn điệu, khả năng thể hiện nhân vật của cô cũng thiếu hương vị. "Ngũ quan bay tán loạn", "biểu cảm khó hiểu"... là những cụm từ mà người xem hình dung về nữ chính sinh năm 1992 của Phù Đồ Duyên. Ngoài ra, đài từ và cách thoại của cô cũng bị cho là ngang, thiếu cuốn hút.

Sau khi tin tức được chia sẻ, cả Trần Ngọc Kỳ và đạo diễn Phù Đồ Duyên chưa có lời phản hồi chính thức nào. Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng đây chỉ là tin đồn vì việc có chó giống nhau không nhất định là đang hẹn hò, hơn nữa cả hai cùng đang ghi hình cho phim mới thì ở cùng một vị trí thì cũng là lẽ đương nhiên.

Sau Phù Đồ Duyên, Trần Ngọc Kỳ tiếp tục tái hợp với Ngô Cường khi lần nữa đảm nhận vai nữ chính của bộ phim Hôm Nay Phải Cố Lên. Được biết, dự án có sự tham gia của Trịnh Khải và khách mời đặc biệt là Vương Hạc Đệ,… Hiện tại, bộ phim đã công bố lịch lên sóng vào ngày 21/2 nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của khán giả.

Phim Hôm Nay Phải Cố Lên là câu chuyện về những nhân viên ở phòng kế hoạch 3 đang làm việc ở Tập đoàn điện tử Cao Phát. Trước đây phòng kế hoạch 3 luôn hoàn thành rất tốt nhưng gần đây đã thụt lùi với nhiều dự án không hoàn thành bởi mỗi nhân viên trong phòng lại có những quan điểm riêng của mình.

Dù vậy các nhân viên phòng kế hoạch 3 là Lý Thiên Nhiên (Trịnh Khải), Phạm Tư Tư (Trần Ngọc Kỳ) và Bạch Mã Soái (Vương Hạc Đệ) vẫn luôn cố gắng hết mình trong công việc, họ tin rằng dù là những người rất bình thường nhưng vẫn sẽ đấu tranh giành lại vinh qua cũng như tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp của mình. Không những thế, họ còn cùng nhau vượt qua khó khăn trong nụ cười và nước mắt nơi công sở. Từ đó có được tình bạn và tình yêu chân thành.