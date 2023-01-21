Lâm Duẫn và Trần Ngọc Kỳ bất ngờ bị gọi tên cho danh xưng 'diễn viên tệ nhất màn ảnh' trong năm 2022

Danh sách những nữ diễn viên gây thất vọng nhất trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ năm 2022, bất ngờ gọi tên Lâm Duẫn và Trần Ngọc Kỳ.

Diễn viên Lâm Duẫn và Trần Ngọc Kỳ là hai cái tên được nhiều người cho rằng cần phải cải thiện khả năng diễn xuất trong năm mới nếu như muốn trụ vững trong ngành này. Dù có lợi thế là nhan sắc nhưng hiện nay, khán giả của Cbiz đã dần khắt khe hơn đối với các diễn viên khi thực lực diễn xuất cũng là yếu tố quan trọng cần phải có của một diễn viên hàng đầu. Lâm Duẫn và Trần Ngọc Kỳ - Ảnh: Internet Năm 2022, Lâm Duẫn đóng vai phụ trong Mộng hoa lục. Phim mang đến danh tiếng cho dàn sao trụ cột như Lưu Diệc Phi, Liễu Nham hay Trần Hiểu nhưng trừ Lâm Duẫn. Việc ít biểu cảm và có phần đơ cứng nên cô nàng được người hâm mộ nhận xét là có màn diễn xuất không được hoàn hảo trong phim.

Thậm chí, truyền thông nhận định dù Lâm Duẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng cũng không "gánh" nổi phần diễn xuất tệ hại của cô. Lâm Duẫn bị nhận xét cần phải cải thiện nhiều về phần diễn xuất - Ảnh: Internet Còn Trần Ngọc Kỳ, trong năm 2022 ra mắt tới 3 bộ phim nhưng lại bị trang QQ nhận xét là "mang một kiểu diễn xuất, gương mặt đơ, đôi mắt vô hồn trong mọi bộ phim". Thậm chí cô còn bị chê là diễn xuất tệ hơn cả các nhân vật phụ trong phim.

Trần Ngọc Kỳ - Ảnh: Internet Lâm Duẫn sinh năm 1996, tên tuổi của cô bỗng vụt sáng ở châu Á nhờ việc đóng vai chính của bộ phim Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì. Dù được Tinh gia "o bế", khả năng diễn xuất của Lâm Duẫn vẫn bị công chúng nhận xét là tệ hại. Tham gia loạt phim như Nụ hôn đầu, Ốc sên và chim hoàng oanh, Thơ ngây,… Lâm Duẫn vẫn không đạt được tiếng vang như lúc mới ra mắt. Trần Ngọc Kỳ sinh năm 1992, từng nổi tiếng với vai phụ trong Cẩm tú vị ương, Hương mật tựa khói sương và vai Triệu Mẫn trong Ỷ thiên đồ long ký lên sóng năm 2019. Cô từng được kỳ vọng sẽ là diễn viên 9X có danh tiếng và sự nghiệp ngày càng đi lên.

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