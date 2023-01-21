Lâm Duẫn và Trần Ngọc Kỳ bất ngờ bị gọi tên cho danh xưng 'diễn viên tệ nhất màn ảnh' trong năm 2022

Sao quốc tế 21/01/2023 19:40

Danh sách những nữ diễn viên gây thất vọng nhất trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ năm 2022, bất ngờ gọi tên Lâm Duẫn và Trần Ngọc Kỳ.

Diễn viên Lâm DuẫnTrần Ngọc Kỳ là hai cái tên được nhiều người cho rằng cần phải cải thiện khả năng diễn xuất trong năm mới nếu như muốn trụ vững trong ngành này. Dù có lợi thế là nhan sắc nhưng hiện nay, khán giả của Cbiz đã dần khắt khe hơn đối với các diễn viên khi thực lực diễn xuất cũng là yếu tố quan trọng cần phải có của một diễn viên hàng đầu. 

Lâm Duẫn và Trần Ngọc Kỳ bất ngờ bị gọi tên cho danh xưng 'diễn viên tệ nhất màn ảnh' trong năm 2022 - Ảnh 1
Lâm Duẫn và Trần Ngọc Kỳ - Ảnh: Internet

Năm 2022, Lâm Duẫn đóng vai phụ trong Mộng hoa lục. Phim mang đến danh tiếng cho dàn sao trụ cột như Lưu Diệc Phi, Liễu Nham hay Trần Hiểu nhưng trừ Lâm Duẫn. Việc ít biểu cảm và có phần đơ cứng nên cô nàng được người hâm mộ nhận xét là có màn diễn xuất không được hoàn hảo trong phim. 

Thậm chí, truyền thông nhận định dù Lâm Duẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng cũng không "gánh" nổi phần diễn xuất tệ hại của cô.

Lâm Duẫn và Trần Ngọc Kỳ bất ngờ bị gọi tên cho danh xưng 'diễn viên tệ nhất màn ảnh' trong năm 2022 - Ảnh 2
Lâm Duẫn bị nhận xét cần phải cải thiện nhiều về phần diễn xuất - Ảnh: Internet

Còn Trần Ngọc Kỳ, trong năm 2022 ra mắt tới 3 bộ phim nhưng lại bị trang QQ nhận xét là "mang một kiểu diễn xuất, gương mặt đơ, đôi mắt vô hồn trong mọi bộ phim". Thậm chí cô còn bị chê là diễn xuất tệ hơn cả các nhân vật phụ trong phim. 

Lâm Duẫn và Trần Ngọc Kỳ bất ngờ bị gọi tên cho danh xưng 'diễn viên tệ nhất màn ảnh' trong năm 2022 - Ảnh 3
Trần Ngọc Kỳ - Ảnh: Internet

Lâm Duẫn sinh năm 1996, tên tuổi của cô bỗng vụt sáng ở châu Á nhờ việc đóng vai chính của bộ phim Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì. Dù được Tinh gia "o bế", khả năng diễn xuất của Lâm Duẫn vẫn bị công chúng nhận xét là tệ hại. Tham gia loạt phim như Nụ hôn đầu, Ốc sên và chim hoàng oanh, Thơ ngây,… Lâm Duẫn vẫn không đạt được tiếng vang như lúc mới ra mắt.

Trần Ngọc Kỳ sinh năm 1992, từng nổi tiếng với vai phụ trong Cẩm tú vị ương, Hương mật tựa khói sương và vai Triệu Mẫn trong Ỷ thiên đồ long ký lên sóng năm 2019. Cô từng được kỳ vọng sẽ là diễn viên 9X có danh tiếng và sự nghiệp ngày càng đi lên.

Từ khóa:   Trần Ngọc Kỳ Lâm Duẫn diễn viên Lâm Duẫn sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

TOP mỹ nhân sao Hoa ngữ sinh năm tuổi Mão được yêu thích nhất: Lưu Diệc Phi xinh đẹp xuất sắc, Triệu Lệ Dĩnh thành công rực rỡ

TOP mỹ nhân sao Hoa ngữ sinh năm tuổi Mão được yêu thích nhất: Lưu Diệc Phi xinh đẹp xuất sắc, Triệu Lệ Dĩnh thành công rực rỡ

Điểm mặt 3 cái tên sao Hoa ngữ được lòng fan quốc tế nhất 2022: Thành Long tiếp tục giữ vững vị thế độc tôn

Điểm mặt 3 cái tên sao Hoa ngữ được lòng fan quốc tế nhất 2022: Thành Long tiếp tục giữ vững vị thế độc tôn

Điểm mặt những sao Hoa ngữ đụng hàng trên màn ảnh Cbiz: Dương Tử và Triệu Lộ Tư bất phân thắng bại về nhan sắc

Điểm mặt những sao Hoa ngữ đụng hàng trên màn ảnh Cbiz: Dương Tử và Triệu Lộ Tư bất phân thắng bại về nhan sắc

TOP những lần các mỹ nhân sao Hoa ngữ xuống sắc nghiêm trọng khiến netizen thay phiên nhau 'CHÊ': Triệu Lộ Tư, Dương Mịch liên tục bị nhắc nhở

TOP những lần các mỹ nhân sao Hoa ngữ xuống sắc nghiêm trọng khiến netizen thay phiên nhau 'CHÊ': Triệu Lộ Tư, Dương Mịch liên tục bị nhắc nhở

Điểm mặt những sao hoa ngữ hóa vai 'gái quê' nhưng vẫn giữ thần thái sang chảnh đẹp mê ly: Lưu Diệc Phi xinh bất chấp

Điểm mặt những sao hoa ngữ hóa vai 'gái quê' nhưng vẫn giữ thần thái sang chảnh đẹp mê ly: Lưu Diệc Phi xinh bất chấp

TOP những màn cưỡi ngựa đẹp nhất của các mỹ nhân sao Hoa ngữ trong phim cổ trang: Lưu Diệc Phi xứng đáng đi vào huyền thoại

TOP những màn cưỡi ngựa đẹp nhất của các mỹ nhân sao Hoa ngữ trong phim cổ trang: Lưu Diệc Phi xứng đáng đi vào huyền thoại

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái