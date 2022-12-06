Cuộc sống hạnh phúc của Châu Nhuận Phát khi về hưu: Thỏa sức với đam mê của bản thân

Sao quốc tế 06/12/2022 19:32

Châu Nhuận Phát đang tận hưởng cuộc sống sau khi rời ngành giải trí.

Mới đây, người hâm mộ bất ngờ với hình ảnh nam diễn viên Châu Nhuận Phát tham gia giải chạy việt dã được tổ chức ở Hong Kong. Nam diễn viên giành vị trí 37 trên tổng số 41 vận động viên tranh tài ở hạng mục chạy cự ly 10 km. 

Cuộc sống hạnh phúc của Châu Nhuận Phát khi về hưu: Thỏa sức với đam mê của bản thân - Ảnh 1
Châu Nhuận Phát - Ảnh: Internet

Sau khi ngừng đóng phim và tham gia hoạt động trong ngành giải trí, Châu Nhuận Phát dành nhiều thời gian cho sở thích cá nhân. Ông tích cực hoạt động thể thao, nâng cao sức khỏe cho bản thân như là một phần để bù đắp cho khoảng thời gian bận bịu trước đây. 

Cuộc sống hạnh phúc của Châu Nhuận Phát khi về hưu: Thỏa sức với đam mê của bản thân - Ảnh 2
Nam diễn viên có những trải nghiệm mới cho riêng mình sau khi giải nghệ - Ảnh: Internet

Ông học lặn biển, nghiên cứu bấm huyệt chân, chữa bệnh bằng massage. Nam diễn viên còn rèn luyện cơ thể mỗi ngày qua việc leo núi, chạy bộ. Ngôi sao Bến Thượng Hải chú trọng dưỡng sinh, rèn thể lực và thực hiện lối sống lành mạnh, tốt cho tuổi già.

Ông ăn uống thanh đạm, ngủ sớm dậy sớm và duy trì chạy bộ, leo núi bất kể ngày nắng hay mưa. Việc tập luyện cường độ cao khiến Châu Nhuận Phát gầy gò. 

Cuộc sống hạnh phúc của Châu Nhuận Phát khi về hưu: Thỏa sức với đam mê của bản thân - Ảnh 3
Sự nghiệp của Châu Nhuận Phát được xem là một huyền thoại tại Hồng Kông - Ảnh: Internet

Châu Nhuận Phát là một nam diễn viên người Hồng Kông, được biết đến khi hợp tác với đạo diễn Ngô Vũ Sâm trong các bộ phim hành động xã hội đen như Anh hùng bản sắc, Điệp huyết song hùng, và Lạt thủ thần thám, và ở phương Tây với các vai Lý Mộ Bạch trong Ngọa hổ tàng long và Sao Feng trong Cướp biển vùng Caribbean 3

 

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