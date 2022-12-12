Tài tử Châu Nhuận Phát và 3 năm nghỉ hưu 'sống cuộc đời mình muốn'

Sao quốc tế 12/12/2022 19:03

Dù chưa từng lên tiếng sẽ giải nghệ, nhưng trong suốt 3 năm qua Châu Nhuận Phát lại không hề tham gia vào bất kỳ một sự kiện hay đóng một bộ phim nào.

Trang Ulife Style đưa tin, ở tuổi 67, Châu Nhuận Phát đang tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống và chưa có kế hoạch quay lại làng giải trí. Dù chưa từng lên tiếng tuyên bố giải nghệ, nhưng vì đã 3 năm ròng chưa tham gia bất kỳ một sự kiện hay đóng một bộ phim nào nên truyền thông tự cho rằng tài tử người Hong Kong đang trong trạng thái nghỉ hưu.

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Bộ phim cuối cùng mà Châu Nhuận Phát tham gia là Đừng Gọi Tôi Là Thần Bài (2019) hiện phim vẫn chưa có lịch công chiếu - Ảnh: Internet

Một trong những đồng nghiệp, cũng là bạn thân của Châu Nhuận Phát - nghệ sĩ Lư Hải Bằng (81 tuổi) - tiết lộ rằng ông được đàn em đón đi leo núi hàng ngày khi trời còn sớm. Không những vậy, tài tử họ Châu còn không ngần ngại massage chân cho ông sau mỗi lần vận động.

Lư Hải Bằng cho biết, hiện giờ sức khỏe của ông đã ổn định nhiều hơn trước, mỗi lần có thể vừa đi bộ vừa chạy được 5km đường núi nhờ có sự giúp đỡ của Châu Nhuận Phát. Ông nói: "Nếu không nhờ Châu Nhuận Phát đốc thúc và hướng dẫn, tôi không tiến bộ được như vậy. Tôi biết ơn cậu ấy".

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Châu Nhuận Phát leo núi, chạy bộ mỗi ngày - Ảnh: Internet

Ngoài Lư Hải Bằng, Châu Nhuận Phát còn truyền cảm hứng vận động cho các ngôi sao khác như Lưu Gia Linh, Miêu Kiều Vỹ, Huỳnh Nhật Hoa,.. Vì có kiến thức trong lĩnh vực bấm huyệt chân, chữa bệnh bằng massage mà ông thường giúp các đồng nghiệp khác massage thường xuyên.

Bên cạnh vận động và rèn luyện thân thể, Châu Nhuận Phát còn dành nhiều thời gian cho đam mê khác là nhiếp ảnh. Tháng 8 vừa qua, nam tài tử có tổ chức buổi triển lãm ảnh phong cảnh do chính tay mình chụp trong những năm gần đây. Thể loại ảnh yêu thích của Châu Nhuận Phát là đen trắng vì ông cho rằng nó mang lại nhiều cảm xúc, càng để lâu càng đằm thắm.

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Bên cạnh vận động và rèn luyện thân thể, Châu Nhuận Phát còn dành nhiều thời gian cho đam mê khác là nhiếp ảnh - Ảnh: Internet

Tại Hong Kong, Châu Nhuận Phát được công chúng gọi với danh xưng "ngôi sao dễ gặp nhất Hong Kong". Cư dân xứ Cảng Thơm dễ dàng bắt gặp ông đang chạy bộ, leo núi. Ở U70, nam tài tử rất thích luyện tập thể lực và thực hiện lối sống lành mạnh.

Bên cạnh đó, Châu Nhuận Phát còn được mệnh danh là "ngôi sao phố Cửu Long" vì bản thân ông chính là khách quen của các cửa tiệm nơi đây. Nam tài tử từng khẳng định mình chỉ là một người dân bình thường chứ không phải ngôi sao lớn gì. Ông thường mua sắm tại các khu chợ bình dân, ăn uống ở các sạp hàng nhỏ và mỗi tháng chỉ dùng hết 100 USD tiền tiêu vặt.

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Cư dân xứ Cảng Thơm dễ dàng bắt gặp ông đang chạy bộ, leo núi - Ảnh: Internet

Cuộc sống bình dân của Châu Nhuận Phát luôn khiến công chúng phải tò mò, tuy nhiên ông cho biết bản thân chỉ bình thường, nhỏ bé như những người khác mà thôi: "Cuộc đời khó hiểu lắm, cứ vô tư mà sống thôi. Từ lâu tôi không nghĩ mình là ngôi sao, chỉ thích sống đơn giản, là chính mình".

Châu Nhuận Phát giải nghệ, sống đời bình dị ở U70

Châu Nhuận Phát giải nghệ, sống đời bình dị ở U70

Dù không còn hoạt động trong giới giải trí nữa nhưng ngôi sao gạo cội Châu Nhuận Phát vẫn được nhiều khán giả yêu mến.

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