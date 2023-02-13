'Thần Bài' Châu Nhuận Phát khiến netizen kinh ngạc với sức khỏe cường tráng ở tuổi 67

Ở tuổi 67, Châu Nhuận Phát vẫn dư sức hoàn thành thử thách chạy 10km.

Mới đây theo thông tin từ báo Trung Quốc, tài tử Châu Nhuận Phát vừa hòa cùng 37.000 người tham gia cuộc thi marathon tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc) vào sáng 12/2. Nam diễn viên 67 tuổi đăng ký đường chạy 10 km và anh đã hoàn thành cuộc đua với thời gian 1 giờ 3 phút 58 giây, nằm trong top 20% người về đích sớm nhất.

Không ít fan của anh ngay lập tức nhận ra thần tượng và đến giao lưu, nam diễn viên nổi tiếng cũng đã có những phút giây chụp ảnh, ký tặng cho fan hâm mộ của mình.

Châu Nhuận Phát - Ảnh: Internet

Trong cuộc phỏng vấn, diễn viên Thần bài cho biết ông đã chuẩn bị cho cuộc thi trước một năm, đồng thời ông cũng đã tìm huấn luyện viên chuyên nghiệp để hướng dẫn tập luyện. Bản thân nam tài tử cho biết không đặt nặng kết quả và chỉ mong muốn hoàn thành thử thách để sức khỏe ngày càng ổn định hơn.

Trang 163 tiết lộ những người chạy và leo núi ở Hong Kong đều có thể gặp tài tử Ngọa hổ tàng long. Những năm qua, "báu vật của giới giải trí Hong Kong" rút lui khỏi ngành giải trí, ông tận hưởng cuộc sống giản dị, bình yên bên gia đình, bạn bè.

Kể từ tác phẩm Phi vụ tiền giả (2018) đóng cùng Quách Phú Thành, công chúng không còn thấy Châu Nhuận Phát xuất hiện trên màn ảnh. Ảnh đế có nhiều tác phẩm nổi bật, phải kể đến Bến Thượng Hải, Thần bài, Dương gia tướng, Tô Khất Nhi, Bản sắc anh hùng, Hoàng Kim Giáp, Ngọa hổ tàng long…

Nam tài tử giao lưu cùng fan hâm mộ - Ảnh: Internet

So với thời đỉnh cao sự nghiệp, diễn viên có cuộc sống giản dị bên vợ Trần Hội Liên dù không có con cái. Dù sở hữu khối tài sản hơn 700 triệu USD (hơn 16.000 tỷ đồng), vợ chồng ông tiêu xài tiết kiệm và thống nhất dùng toàn bộ tài sản làm từ thiện. "Chúng tôi cảm thấy tiền bạc đều không phải của mình. Khi đến với thế giới, chúng tôi chẳng có gì thì khi đi cũng vậy", Châu Nhuận Phát cho hay.

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