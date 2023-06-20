Châu Nhuận Phát bất ngờ tiết lộ từng không dám chạm mặt Viên Vịnh Nghi chỉ vì lý do này

Tài tử Châu Nhuận Phát thừa nhận từng có thời gian ngại chạm mặt Viên Vịnh Nghi, lý do lại khiến nhiều người phải bật cười.

Châu Nhuận Phát - Viên Vịnh Nghi thu hút sự chú ý khi hợp tác trong phim mới Đừng gọi tôi là thần bài dự kiến ra mắt vào tháng 6/2023. Mặc dù đã là đồng nghiệp trong làng giải trí xứ Cảng thơm hơn 30 năm nhưng đây là lần hiếm hoi cặp tài tử - minh tinh này đóng cặp trong một dự án. Lần này, Phát ca hóa thân thành người đàn ông trung niên sống đổ đốn, ngập trong nợ nần vì nghiện cờ bạc. Gã vô tình được bạn gái cũ (Viên Vịnh Nghi đóng) nhờ chăm sóc cho con trai mắc tự kỷ của cô và hứa trả thù lao xứng đáng. Thực chất, đây chính là con ruột của nam chính, tình phụ tử khiến A Huy quyết định từ bỏ cuộc sống tệ hại trước đây và thay đổi cuộc đời. Châu Nhuận Phát - Viên Vịnh Nghi thu hút sự chú ý khi hợp tác trong phim mới Đừng gọi tôi là thần bài Theo HK01, khi xuất hiện trong cuộc gặp gỡ truyền thông Hồng Kông gần đây, Viên Vịnh Nghi đã không giấu được niềm hạnh phúc khi được hợp tác với đàn anh Châu Nhuận Phát sau nhiều năm làm nghề. Bà xã của Trương Trí Lâm bộc bạch: 'Đây là một trải nghiệm khó quên vì cuối cùng tôi đã thực hiện được ước mơ của mình khi có cơ hội làm việc với thần tượng của mình. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc'.

Viên Vịnh Nghi từng thi Hoa hậu Hồng Kông 1990 và Châu Nhuận Phát là một trong những giám khảo năm đó Trái với niềm hạnh phúc của bạn diễn, Châu Nhuận Phát lại gây bất ngờ khi tiết lộ ông từng có thời gian không dám chạm mặt Viên Vịnh Nghi. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1990, khi tài tử phim Bến Thượng Hải làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông và người đẹp họ Viên là thí sinh dự thi. Mỹ nhân sinh năm 1971 xuất sắc giành vương miện hoa hậu và được ký hợp đồng diễn xuất với đài TVB. Đáng nói là thời điểm chấm thi hoa hậu, Châu Nhuận Phát không đánh giá cao Viên Vịnh Nghi và không bỏ phiếu cho cô. Đó cũng là lý do khiến Phát ca từng e ngại chạm mặt đàn em. Châu Nhuận Phát và Viên Vịnh Nghi trong phim mới 'Tôi đã không bầu cho cô ấy nên không dám gặp cô ấy. Điều không may là giờ chúng tôi gặp nhau trong bộ phim này và tôi thậm chí không biết phải nói với cô ấy như thế nào', nam diễn viên chia sẻ khiến mọi người bật cười. Ông quay sang phía Viên Vịnh Nghi và lí nhí: 'Thật ra, anh đã không bầu cho em'. Cùng với đó, Phát ca cũng công nhận Viên Vịnh Nghi là một thí sinh xinh đẹp và là ứng viên hàng đầu cho ngôi vị hoa hậu năm đó.

Ở tuổi 67, Châu Nhuận Phát sống giản dị, bình yên Châu Nhuận Phát rút khỏi ngành giải trí sau khi hoàn thành tác phẩm Đừng gọi tôi là Thần bài (2019), hợp tác với Viên Vịnh Nghi. 3 năm qua, nam diễn viên không xuất hiện trong showbiz. Trên On, đạo diễn Trương Uyển Đình nói tài tử "bỏ trốn khỏi giới nghệ thuật". Ở tuổi 67, Châu Nhuận Phát sống giản dị, bình yên. Vắng bóng ở sự kiện nhưng Châu Nhuận Phát vẫn được mệnh danh là "ngôi sao dễ gặp nhất xứ Cảng" Vắng bóng ở sự kiện nhưng Châu Nhuận Phát vẫn được mệnh danh là "ngôi sao dễ gặp nhất xứ Cảng". Người hâm mộ Hong Kong nhiều lần bắt gặp Châu Nhuận Phát chạy bộ, leo núi. Những năm qua, ngôi sao Bến Thượng Hải chú trọng dưỡng sinh, rèn thể lực và thực hiện lối sống lành mạnh, tốt cho tuổi già. Châu Nhuận Phát cũng được mệnh danh là "ngôi sao phố Cửu Long". Ông là khách quen của các hàng quán bình dân ở đây. Trên Apple Daily, Châu Nhuận Phát cho biết mình là người dân bình thường, không phải ngôi sao lớn. Nam diễn viên thích ăn uống ở sạp hàng ven đường, mua sắm vật dụng sinh hoạt giá rẻ. Tài tử cho biết mỗi tháng chỉ xài 100 USD tiền tiêu vặt.

'Ngôi sao màn bạc' Châu Nhuận Phát bị khâu 5 mũi ở đầu khi trở lại phim mới sau 5 năm vắng bóng Thời điểm quay phim mới, Châu Nhuận Phát bị tát 62 lần khi đang quay một phân cảnh trong bộ phim do không để người đóng thế. Nhiều lần nam tài tử bị thương đến mức phải nhập viện và bị khâu 5 mũi ở trán.

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