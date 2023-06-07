'Ngôi sao màn bạc' Châu Nhuận Phát bị khâu 5 mũi ở đầu khi trở lại phim mới sau 5 năm vắng bóng

Dự án Don't Call Me God of Gamblers (Tạm dịch: Đừng Gọi Tôi Là Thần Bài) của Châu Nhuận Phát đã được sản xuất vào năm 2019 sẽ ra mắt vào tháng 6 tới đây. Được biết, dự án đánh dấu sự trở lại của ' ngôi sao màn bạc ' sau 5 năm vắng bóng.

Trong một đoạn hậu trường được đăng trên Weibo, Châu Nhuận Phát đóng vai một tay cờ bạc bệnh hoạn trong phim, được nhìn thấy đang tập luyện với bạn diễn Huỳnh Đức Bân đóng vai một chủ nợ. Vì cảnh này phải quay nhiều lần, Huỳnh Đức Bân do dự khi dùng vũ lực để tát vào mặt Anh Mập. Tuy nhiên, để lột tả chân thực cảnh này, nam diễn viên gạo cội nói Huỳnh Đức Bân "đừng nương tay", thậm chí còn chỉ cách nên diễn cùng với lời thoại của mình.

Đáng chú ý, thời điểm quay bộ phim, Châu Nhuận Phát bị tát 62 lần khi đang quay một phân cảnh trong bộ phim do không để người đóng thế. Nhiều lần bị thương đến mức phải nhập viện và bị khâu 5 mũi ở trán.

Nam diễn viên bị Huỳnh Đức Bân đánh bởi chai xịt tóc và không may gây chảy máu ở trán. Tài tử nhanh chóng được nhân viên sơ cứu trong sự lo lắng của Huỳnh Đức Bân. Để trấn an đồng nghiệp, Châu Nhuận Phát nói bằng tiếng Quảng Đông: "Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không sao. Đừng sợ"

Vì vết thương không đơn giản, Châu Nhuận Phát bình tĩnh nói với các nhân viên trường quay: “Tôi sẽ đến bệnh viện để khâu vết thương và quay trở lại. Mọi người có thể tiếp tục quay những cảnh khác trước".

Khi nam diễn viên Châu Nhuận Phát được đưa tới bệnh viện, bác sĩ yêu cầu cạo phần tóc ở gần vết thương vì lo sợ gây nhiễm trùng, nhưng Châu Nhuận Phát lại sợ rằng nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng tới tạo hình nhân vật hoặc mất thời gian hóa trang cầu kỳ hơn, nên đã không cạo tóc đi.

Sau khi quay trở lại phim trường, tài tử cho biết ông đã phải khâu 5 mũi và pha trò rằng câu nói mang nghĩa 5 điều may mắn, tượng trưng cho 5 mũi khâu với kỳ vọng bộ phim đạt doanh số tốt. Tinh thần của tài tử nhận sự cổ vũ nhiệt tình từ đoàn phim.

Ở cảnh quay khác, Châu Nhuận Phát đóng cảnh bị túm tóc, quần áo. Trong khi diễn tập, tài tử đã hướng dẫn đồng nghiệp nên kéo thật mạnh, không cần kiêng nể. Hoàn thành cảnh phim, nam diễn viên đưa tay lên đầu nói: “May mắn tóc của tôi khá khỏe” khiến ê-kíp phá lên cười.

Đừng Gọi Tôi Là Thần Bài xoay quanh nhân vật Hui (Châu Nhuận Phát) - một tay cờ bạc thất bại đồng ý chăm sóc con trai của người tình cũ Li Xi (Viên Vịnh Nghi) để trả nợ. Cậu bé mắc chứng tự kỷ thực sự là con trai ruột của Hui và việc chăm sóc cậu bé đã thay đổi cuộc đời của anh.