Châu Nhuận Phát thất bại khi lựa chọn vào vai thần bài sa cơ trong tác phẩm mới

"Đừng gọi tôi là thần bài" là bộ phim đánh dấu sự trở lại của tài tử Châu Nhuận Phát trên màn ảnh rộng. Thế nhưng kịch bản tẻ nhạt không để lại ấn tượng với khán giả.

Bộ phim cuối của Châu Nhuận Phát trước khi tạm dừng diễn xuất đã ra rạp ngày 21/6. Sau 5 ngày công chiếu, doanh thu phòng vé cộng dồn của tác phẩm khá thấp, chỉ đạt 38,1 triệu NDT ( 5,2 triệu USD ). Trên Douban, Đừng gọi tôi là thần bài được chấm điểm chất lượng 5.9/10. Theo đa số khán giả, diễn xuất của Châu Nhuận Phát vẫn hay nhưng diễn biến phim không ấn tượng. Bộ phim cuối của Châu Nhuận Phát trước khi tạm dừng diễn xuất đã ra rạp ngày 21/6 Huy ba hoa vốn yêu Lý Tịch (Viên Vịnh Nghi) nhưng bị bạn gái bỏ. Trước khi qua đời vì bạo bệnh, Lý Tịch tìm đến bạn trai cũ, thuê anh chăm sóc con trai Lý Dương giúp cô một tháng. Nếu đồng ý, Huy ba hoa sẽ có tiền trả nợ.

Sau khi nhận lời, Huy ba hoa phát hiện Lý Dương mắc bệnh tự kỷ, khó chăm sóc. Gắn bó bên nhau một thời gian, Huy ba hoa thấy quý Lý Dương hơn. Anh cũng phát hiện cậu bé là con ruột của mình. Tình phụ tử giúp Huy ba hoa từ bỏ cờ bạc, quyết tâm làm lại cuộc đời để gánh vác trách nhiệm với con. Châu Nhuận Phát kết hợp với Viên Vịnh Nghi trong Đừng gọi tôi là thần tài Không mang chủ đề hành động, kịch tính và hào hoa về hình ảnh Thần bài trong giới cờ bạc như trước đây, Đừng gọi tôi là thần bài lại theo motif đề cao tình cảm gia đình, chuyện hoàn lương của những con người lầm lỡ, đánh mất chính mình trước cám dỗ của đồng tiền và dục vọng. Không còn là "thần", phim về đề tài cờ bạc mới của Châu Nhuận Phát có xu hướng tái dựng hiện thực cuộc sống.

Phim về đề tài cờ bạc mới của Châu Nhuận Phát có xu hướng tái dựng hiện thực cuộc sống Theo Sohu, nội dung của Đừng gọi tôi là thần bài một màu, thiếu đột phá, cách xây dựng cao trào chưa thể hiện hiệu quả và dễ đoán kết cục. Chọn lối dẫn dắt lãng mạn, hài nhẹ nhàng, phim mới của Châu Nhuận Phát khó tránh khỏi việc gây thất vọng. Theo QQ, diễn xuất của Châu Nhuận Phát vẫn gây thiện cảm với công chúng. Ở những cảnh quay nặng tâm lý, nam diễn viên thể hiện được đẳng cấp Ảnh đế của mình. Trong đó, cảnh tài tử Hong Kong bị dồn ép đến mức phải cầm dao kề cổ chủ nợ để bảo vệ con trai, nhận được nhiều lời khen. Diễn xuất của Châu Nhuận Phát vẫn nhận được nhiều lời khen từ khán giả Theo Sohu đánh giá Châu Nhuận Phát vẫn vững vàng phong độ diễn xuất nhưng kịch bản tệ của Đừng gọi tôi là thần bài khiến ngôi sao kỳ cựu không có một tác phẩm thành công. Là diễn viên dày dặn kinh nghiệm ở thể loại phim hành động, Châu Nhuận Phát không sử dụng diễn viên đóng thế hay lợi dụng các góc quay khi thực hiện cảnh đánh nhau. Ông mong muốn tạo nên những thước phim chân thực nhất. Trong một cảnh hậu trường được ê kíp hé lộ, nhân vật của ông ngồi cạnh chủ nợ (Huỳnh Đức Bân đóng), chịu đựng những lời mắng nhiếc và những cái tát công kích từ gã. Châu Nhuận Phát bị đánh chảy máu đầu trên phim trường nhưng không trách móc nửa lời Vì cảnh này quay nhiều lần, tài tử họ Huỳnh tỏ ra e ngại khi phải liên tục tát vào mặt đàn anh. Tuy nhiên, để khắc họa độ chân thực của phân đoạn này, “Phát ca” yêu cầu Huỳnh Đức Bân đừng “nương tay” với mình mà hãy dùng lực thật tự nhiên thậm chí ông còn chỉ bạn diễn cách thể hiện sao cho hấp dẫn, quyết liệt nhất. Kết quả, ông hứng 62 cái tát từ bạn diễn để hoàn thành phân đoạn này. Ngoài ra, nam diễn viên không phân biệt đẳng cấp, vai vế thường xuyên nấu ăn cho đoàn phim, khuyến khích mọi người cùng chạy bộ 15 phút/ngày để nâng cao tinh thần làm việc. 'Đoàn phim nào có Châu Nhuận Phát đều sinh hoạt lành mạnh', Phan Diệu Minh nói.

Châu Nhuận Phát bất ngờ tiết lộ từng không dám chạm mặt Viên Vịnh Nghi chỉ vì lý do này Tài tử Châu Nhuận Phát thừa nhận từng có thời gian ngại chạm mặt Viên Vịnh Nghi, lý do lại khiến nhiều người phải bật cười.

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