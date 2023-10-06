Ngày 5/10, Châu Nhuận Phát giao lưu với truyền thông trong cuộc họp báo trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 28 tại Nhà hát KNN ở quận Haeundae, phía đông Busan, Hàn Quốc.

Trong cuộc họp báo tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2023, Châu Nhuận Phát thu hút sự chú ý khi chia sẻ suy nghĩ về việc bị đồn đã qua đời. Nam diễn viên nhiệt tình trả lời các câu hỏi bên lề về cuộc sống đời tư, bao gồm tin đồn qua đời vào tháng 7 vừa qua.

“Có người nói rằng tôi đã chết, nhưng thực tế, tôi không quan tâm… Có sống thì nhất định phải có chết. Tôi không quan tâm nhiều đến nếp nhăn. Tôi không sợ già. Không có gì phải sợ cả, bởi vì đây là cuộc sống”, ông bày tỏ quan điểm.

Ngoài ra, nam diễn viên còn khuyên mọi người tận hưởng cuộc sống, tìm ra một số sở thích và thú vui để duy trì sức khỏe thể chất cũng như tinh thần.

Về quyết định quyên góp toàn bộ khối tài sản 5,6 tỷ đô la Hong Kong (715 triệu USD) cho hoạt động từ thiện, ngôi sao 68 tuổi cho biết mọi vấn đề về tài chính đều do vợ, bà Trần Oải Liên, quản lý và quyết định.

“Tôi cũng nhận được tiền tiêu vặt hàng tháng từ vợ nên tôi không biết chính xác đã quyên góp bao nhiêu. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ chúng ta không thể mang theo bất cứ thứ gì nếu ra đi. Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta không mang theo bất cứ thứ gì bên mình, chỉ cần hai bữa cơm trắng mỗi ngày là đủ. Nhưng bây giờ tôi mắc bệnh tiểu đường, đôi khi chỉ ăn được một bữa”, Châu Nhuận Phát nhấn mạnh.

Ông nói thêm khoản chi tiêu đắt đỏ nhất mà ông thực hiện là mua ống kính máy ảnh để phục vụ cho sở thích nhiếp ảnh.

Bên cạnh đó, Nam diễn viên còn gửi lời cảm ơn tới đài TVB và giới làm phim Hong Kong giúp ông duy trì được sự nghiệp kéo dài 50 năm. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ gạo cội cũng thể hiện lòng biết ơn đến vợ vì giúp ông giải quyết mọi việc từ gia đình đến công việc, không cần phải lo nghĩ gì để thỏa sức sáng tạo nghệ thuật.

Châu Nhuận Phát tiết lộ bị nứt xương sườn vì lý do này Châu Nhuận Phát đã tham dự một hội nghị chuyên đề tại Đại học Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 28-7 để chia sẻ quan điểm sống, tầm nhìn của mình về cuộc sống với 300 sinh viên.

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