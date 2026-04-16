Ngày ly hôn tôi cười nhạo 'thiếu tôi cô sống gì nổi', 3 năm sau gặp lại tôi 'ngã quỵ' thấy thứ vợ cũ đang cầm trên tay

Tâm sự gia đình 16/04/2026 17:07

Vợ chồng cãi vã liên miên, mâu thuẫn ngày một nhiều, không cách nào hàn gắn được như cũ. Đến một lúc quá căng thẳng mệt mỏi, tôi quyết định ly hôn vợ. Tôi còn khinh bỉ nói với vợ một câu “Thiếu tôi cô sống gì nổi” như một lời thách thứ với vợ.

Tôi và vợ cũ kết hôn từ khi tôi chưa có gì trong tay. Sau 7 năm cố gắng không ngừng, tôi mở được một cửa hàng nhỏ, dần dần làm ăn phát đạt. Tôi sắm sửa cho vợ con không thiếu thứ gì.

Nhưng vì lo đi kiếm tiền mà tôi không có nhiều thời gian cho gia đình. Mà đàn ông có tiền thì có nhiều cơ hội gặp phụ nữ. Đôi khi tôi cũng qua lại với nhân tình, dù chỉ là bóc bánh trả tiền, hoặc là chơi qua đường rồi thôi. Nhưng vợ tôi không chấp nhận được, cô ấy không hiểu cho tôi. Cô ấy luôn thấy bị phản bội, thở than khóc lóc khiến tôi thấy phiền phức.

Tôi càng bất ngờ hơn khi ra tòa ly hôn, vợ tôi nói sẽ ra đi tay trắng, chỉ cần quyền nuôi con. Tôi cười cợt, đồng ý ngay.

Sau khi ly hôn, tôi nhanh chóng tái hôn. Tôi muốn cho vợ cũ thấy tôi dễ dàng tìm được người thay thế cô ấy. Nhưng cùng lúc đó, việc làm ăn của tôi xuống dốc. Vợ mới là kế toán kinh doanh cho tôi. Cô ta ngoại tình, thông đồng với người đàn ông khác để lấy tiền, làm giả giấy tờ. Chẳng mấy chốc, tôi phá sản, phải ở nhà thuê khổ cực.

Không chỉ vậy, vợ cũ trốn đi bỏ lại một đống nợ khiến tôi tuyệt vọng. Ngược lại với tôi, vợ cũ sau khi ly hôn thì được bố mẹ cho vốn làm ăn. Giờ cô ấy đã là bà chủ một tiệm bán mỹ phẩm được nhiều người biết tới.

Tôi tìm đến rượu chè để giải sầu, không may gặp tai nạn giao thông, bị gãy chân phải nằm viện. Không biết sao khi tỉnh dậy tôi lại thấy vợ cũ đến thăm. Nhìn cô ấy bây giờ tôi ngỡ ngàng không nhận ra. Vợ cũ xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, thần thái hoàn toàn khác ngày xưa.

Cô ấy đi tới đưa cho tôi một cuốn sổ đỏ rồi nói:

“Tôi mua lại ngôi nhà của anh rồi, sau này để lại cho con trai. Anh cứ về đó ở tạm để giữ nhà cho con. Tôi sẽ cho anh vay tiền để có vốn làm ăn. Anh lấy đó mà làm lại sự nghiệp đi”.

Vợ cũ không nhìn tôi, nhanh tay nhắn tin chuyển khoản ngay mấy trăm triệu vào tài khoản của tôi. Tôi cúi mặt trước hành động của vợ, nhớ lại câu nói thách thức vợ ngày ra tòa ly hôn. Tôi nghẹn đắng xấu hổ, không nói nên lời.

Đang êm ấm bỗng bị chồng ép ly hôn, nửa năm sau bế con về thăm nhà nội, tôi "ngã quỵ" nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh

Đang êm ấm bỗng bị chồng ép ly hôn, nửa năm sau bế con về thăm nhà nội, tôi "ngã quỵ" nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh

Đến khi con tôi được 4 tuổi thì bất ngờ chồng tôi thay đổi kì lạ. Anh thường xuyên không có ở nhà, cũng ít nói hơn trước. Anh dễ nổi giận, tỏ ra khó chịu khi gần gũi với tôi. Tôi linh cảm anh đang có chuyện gì nhưng khi tôi tìm hiểu thì chẳng thấy gì đặc biệt.

TIN MỚI NHẤT

Ngày ly hôn tôi cười nhạo "thiếu tôi cô sống gì nổi", 3 năm sau gặp lại tôi "ngã quỵ" thấy thứ vợ cũ đang cầm trên tay

Ngày ly hôn tôi cười nhạo "thiếu tôi cô sống gì nổi", 3 năm sau gặp lại tôi "ngã quỵ" thấy thứ vợ cũ đang cầm trên tay

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp sinh ra Phú Quý, tay phải hốt bạc, tay trái thu tiền, may mắn không ai bằng

Tử vi 2 ngày thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp sinh ra Phú Quý, tay phải hốt bạc, tay trái thu tiền, may mắn không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 17/4/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 17/4/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Nổ cục nóng điều hòa trong khu công nghiệp, 2 người bị thương

Nổ cục nóng điều hòa trong khu công nghiệp, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Thông tin MỚI vụ mẹ bóp mặt con gái 1 tuổi vì giận dỗi 'chồng hờ'

Thông tin MỚI vụ mẹ bóp mặt con gái 1 tuổi vì giận dỗi 'chồng hờ'

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Thành Nghị khó khăn nhất trong sự nghiệp khi phim liên tục thất bại

Thành Nghị khó khăn nhất trong sự nghiệp khi phim liên tục thất bại

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 17/4/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng mỏng', phúc khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 17/4/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng mỏng', phúc khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Mẹ tặng chị họ 15 cây vàng nhưng chỉ cho con gái "món đồ" này, chú rể lập tức đòi hủy hôn ngay giữa lễ đường

Mẹ tặng chị họ 15 cây vàng nhưng chỉ cho con gái "món đồ" này, chú rể lập tức đòi hủy hôn ngay giữa lễ đường

Tâm sự Eva 1 giờ 25 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần 17, 18, 19 tháng 4, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, ví tiền căng phồng, giàu sang Phú Quý, sung túc no ấm

Trong 3 ngày cuối tuần 17, 18, 19 tháng 4, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, ví tiền căng phồng, giàu sang Phú Quý, sung túc no ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 17/4/2026, Thần Tài trao túi quà lớn, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 17/4/2026, Thần Tài trao túi quà lớn, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 17/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Sáu 17/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 16/4/2026, 3 con giáp xòe tay là hứng tiền, làm ăn trúng lớn, tậu luôn nhà lầu xe hơi trong nháy mắt

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 16/4/2026, 3 con giáp xòe tay là hứng tiền, làm ăn trúng lớn, tậu luôn nhà lầu xe hơi trong nháy mắt

Giá vàng hôm nay, ngày 16/4/2026: Vàng SJC quay đầu giảm, mua vào- bán ra chênh nhau 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/4/2026: Vàng SJC quay đầu giảm, mua vào- bán ra chênh nhau 4 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang êm ấm bỗng bị chồng ép ly hôn, nửa năm sau bế con về thăm nhà nội, tôi "ngã quỵ" nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh

Đang êm ấm bỗng bị chồng ép ly hôn, nửa năm sau bế con về thăm nhà nội, tôi "ngã quỵ" nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh

Vợ vừa bỏ về ngoại, tôi đi nhậu say quên lối về, sáng ra "ngã quỵ" thấy người phụ nữ lạ không mảnh vải nằm cạnh

Vợ vừa bỏ về ngoại, tôi đi nhậu say quên lối về, sáng ra "ngã quỵ" thấy người phụ nữ lạ không mảnh vải nằm cạnh

Vợ đau đẻ ròng rã một ngày đêm mới sinh được, vừa bế con trên tay tôi đã "ngã quỵ" khi nghe vợ thốt ra một câu chấn động

Vợ đau đẻ ròng rã một ngày đêm mới sinh được, vừa bế con trên tay tôi đã "ngã quỵ" khi nghe vợ thốt ra một câu chấn động

Vừa tụt áo vợ trong đêm tân hôn, chồng bỗng "phát điên" xô tôi ngã quỵ xuống sàn, đòi trả dâu ngay lập tức

Vừa tụt áo vợ trong đêm tân hôn, chồng bỗng "phát điên" xô tôi ngã quỵ xuống sàn, đòi trả dâu ngay lập tức

Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau 1 năm ly hôn, vừa nhìn thấy cô ấy, tôi choáng váng bất ngờ

Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau 1 năm ly hôn, vừa nhìn thấy cô ấy, tôi choáng váng bất ngờ

Ngày ra tòa, tôi dắt theo người đàn ông quyền lực khiến cả nhà chồng "đứng hình", chồng cũ lập tức run rẩy xin rút đơn

Ngày ra tòa, tôi dắt theo người đàn ông quyền lực khiến cả nhà chồng "đứng hình", chồng cũ lập tức run rẩy xin rút đơn