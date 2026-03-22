Dương Tử tuyên bố sẽ khởi kiện khi bị giả mạo khuôn mặt bằng AI

Sao quốc tế 22/03/2026 22:53

Gần đây, nhiều khán giả bất ngờ khi một bộ phim ngắn mang tên "Hậu trùng sinh, tôi trở thành thần bảo hộ của mẹ" do AI sản xuất trên một nền tảng trực tuyến đã sử dụng khuôn mặt của nữ diễn viên Dương Tử.

Gần đây, nhiều khán giả bất ngờ khi một bộ phim ngắn mang tên "Hậu trùng sinh, tôi trở thành thần bảo hộ của mẹ" do AI sản xuất trên một nền tảng trực tuyến đã sử dụng khuôn mặt của nữ diễn viên Dương Tử, khiến hashtag #AIShortDramaUsesYangZiFace# nhanh chóng trở thành chủ đề thịnh hành.

Đáp lại, công ty đại diện của Dương Tử - YangZiStudio khẳng định: Việc sử dụng trái phép hình ảnh của Dương Tử để tạo và phát tán nội dung video thông qua công nghệ hoán đổi khuôn mặt AI và deepfake là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi hợp pháp của cô.

Dương Tử tuyên bố sẽ khởi kiện khi bị giả mạo khuôn mặt bằng AI - Ảnh 1

Công ty đã ủy quyền cho luật sư thu thập bằng chứng về các vi phạm này và cam kết theo đuổi hành động pháp lý đến cùng theo quy định của pháp luật.

Hiện các video liên quan đã bị gỡ bỏ. Công ty này nhấn mạnh rằng, công nghệ có thể mang lại tương lai tươi sáng hơn, nhưng không được phép biến thành công cụ xâm phạm bản quyền hay quyền riêng tư.

Dương Tử tuyên bố sẽ khởi kiện khi bị giả mạo khuôn mặt bằng AI - Ảnh 2

Internet không phải là vùng đất vô pháp và hãng phim quyết tâm bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ, đồng thời sẽ không khoan nhượng với bất kỳ hành vi vi phạm nào.

Phim ngắn (duanju) đang trở thành xu hướng giải trí mới tại Trung Quốc, với thị trường ước tính đạt 67 tỉ NDT vào năm 2025.

Những bộ phim này nổi bật với thời lượng siêu ngắn (1-2 phút/tập), nhịp điệu nhanh, kịch tính, phù hợp với nhu cầu giải trí tức thì, chi phí sản xuất thấp và thường được tạo ra bằng công nghệ AI.

Dương Tử tiếp tục khẳng định vị thế khi dự án phim trọng điểm

Dương Tử tiếp tục khẳng định vị thế khi dự án phim trọng điểm

Không chỉ duy trì sức hút ổn định, Dương Tử còn từng bước khẳng định vị thế bằng lựa chọn dự án có chiều sâu. Việc tác phẩm mới được đưa vào danh sách trọng điểm càng cho thấy hướng đi rõ ràng của nữ diễn viên trong những năm gần đây.

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