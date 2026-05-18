Có thai sau 3 năm mong mỏi nhưng chồng cấm cửa không cho đi khám, một ngày lén lật ga trải giường lên tôi khóc nghẹn viết đơn ly hôn

Tâm sự gia đình 18/05/2026 17:20

Một ngày tình cờ tôi bất ngờ phát hiện mình có thai, mẹ chồng tôi phản ứng rất nhanh, chỉ thấy vài triệu chứng bà đã đoán được tôi mang thai. Ngay khi chồng đi làm về, mẹ chồng đã nói tin vui này cho chồng tôi biết.

Cách đây hơn 3 năm, khi đó tôi 23 tuổi và đang làm việc ở một quán cà phê, ngày nào chồng tôi cũng đi uống cà phê và chúng tôi dần dần quen nhau. Anh là một người hiền lành và chu đáo, tình tình rất tốt, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, tôi thấy thoải mái và hạnh phúc khi ở bên anh. Chúng tôi từ xa lạ đến quen thuộc và dần dần trở thành một nửa của nhau. Vài tháng sau khi yêu, chúng tôi chính thức kết hôn.

Vậy nhưng điều tôi không ngờ là hai vợ chồng lấy nhau được ba năm nhưng đến giờ tôi vẫn chưa có thai, dù không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào. Một ngày tình cờ tôi bất ngờ phát hiện mình có thai, mẹ chồng tôi phản ứng rất nhanh, chỉ thấy vài triệu chứng bà đã đoán được tôi mang thai. Ngay khi chồng đi làm về, mẹ chồng đã nói tin vui này cho chồng tôi biết. Nghe xong, chồng tôi không hề vui mừng như tôi nghĩ mà đi vào phòng với biểu hiện lạ.

Có thai sau 3 năm mong mỏi nhưng chồng cấm cửa không cho đi khám, một ngày lén lật ga trải giường lên tôi khóc nghẹn viết đơn ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một tháng sau, tôi vẫn chưa có biểu hiện thai nghén nào, tôi muốn đi khám thai nhưng chồng tôi nhất định không cho đi. Chồng chỉ an ủi tôi và bảo rằng, đừng nóng vội. Vậy nhưng tôi thực sự không thể làm được vì tôi quá nóng lòng chờ đợi đứa con này.

Đến một hôm, ngoài trời nắng đẹp nên tôi đem ga giường đi giặt. Chẳng thể ngờ tôi vô tình phát hiện một tờ giấy dưới giường. Tôi tò mò cầm lên đọc và bật khóc khi xem hết nội dung. Hóa ra kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi trước đây cho thấy tôi bị đa nang buồng trứng, khó có con. Dù biết trước kết quả này nhưng chồng tôi vẫn giấu kín suốt thời gian qua.

Sau khi xem xong, tôi đã lựa chọn ly hôn với chồng trong nước mắt, tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho chồng. Anh là một người tốt, anh nên có những đứa con của mình. Vậy nhưng không ngờ rằng sau khi tôi nói chuyện với chồng, anh đã nói với tôi rằng: “Dù chúng ta có con hay không, anh sẽ luôn ở bên em”.

Nhân tình bỗng qua đời bỏ lại đứa con mới sinh, tôi chết lặng chứng kiến hành động của vợ ngay sau đó

Nhân tình bỗng qua đời bỏ lại đứa con mới sinh, tôi chết lặng chứng kiến hành động của vợ ngay sau đó

Đến ngày nhân tình sinh con, cô ấy bị băng huyết nên qua đời. Tôi đứng trong bệnh viện ôm đứa con mới sinh đã mất mẹ. Tôi hoang mang rối bời, chỉ biết gọi cho vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Ra sức bảo vệ con trai, người phụ nữ bị ong đốt dẫn tới tử vong thương tâm

Ra sức bảo vệ con trai, người phụ nữ bị ong đốt dẫn tới tử vong thương tâm

Video 1 giờ 6 phút trước
Bị cướp giật túi xách trên phố, người phụ nữ chống trả quyết liệt khiến 2 đối tượng đã bỏ chạy

Bị cướp giật túi xách trên phố, người phụ nữ chống trả quyết liệt khiến 2 đối tượng đã bỏ chạy

Video 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp gặp thời trúng mánh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang đổi vận bất ngờ chỉ sau 1 đêm

Đúng ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp gặp thời trúng mánh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang đổi vận bất ngờ chỉ sau 1 đêm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Dọn dẹp bể nước, chủ nhà nhìn thấy nhiều con rắn đang ngoe nguẩy bên trong

Dọn dẹp bể nước, chủ nhà nhìn thấy nhiều con rắn đang ngoe nguẩy bên trong

Video 1 giờ 26 phút trước
Cảm động trước cảnh tượng chú rể tổ chức lễ cưới với cô dâu đang nguy kịch ngay trong phòng ICU

Cảm động trước cảnh tượng chú rể tổ chức lễ cưới với cô dâu đang nguy kịch ngay trong phòng ICU

Video 1 giờ 36 phút trước
Có thai sau 3 năm mong mỏi nhưng chồng cấm cửa không cho đi khám, một ngày lén lật ga trải giường lên tôi khóc nghẹn viết đơn ly hôn

Có thai sau 3 năm mong mỏi nhưng chồng cấm cửa không cho đi khám, một ngày lén lật ga trải giường lên tôi khóc nghẹn viết đơn ly hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Từng bị nghi sẽ lép vế trước phim của Dương Dương, 'Gia nghiệp' do Dương Tử đóng chính bất ngờ tạo cú bứt tốc mạnh mẽ

Từng bị nghi sẽ lép vế trước phim của Dương Dương, 'Gia nghiệp' do Dương Tử đóng chính bất ngờ tạo cú bứt tốc mạnh mẽ

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Công an TPHCM làm rõ thông tin về 'thuốc dự phòng HIV giả'

Công an TPHCM làm rõ thông tin về 'thuốc dự phòng HIV giả'

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Vợ mang bầu 7 tháng bụng vẫn phẳng lì, chồng đưa đi kiểm tra thì bác sĩ bất ngờ ghé tai bảo: "Hãy ly hôn đi!"

Vợ mang bầu 7 tháng bụng vẫn phẳng lì, chồng đưa đi kiểm tra thì bác sĩ bất ngờ ghé tai bảo: "Hãy ly hôn đi!"

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, thứ Ba 19/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Ba 19/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

NÓNG: Thu hồi 7 mỹ phẩm do sai công thức và nhãn mác

NÓNG: Thu hồi 7 mỹ phẩm do sai công thức và nhãn mác

Đúng ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp giẫm ngay hố vàng, gánh tiền bạc tỉ, may mắn đổ về, một bước lên đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp giẫm ngay hố vàng, gánh tiền bạc tỉ, may mắn đổ về, một bước lên đỉnh vinh quang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ mang bầu 7 tháng bụng vẫn phẳng lì, chồng đưa đi kiểm tra thì bác sĩ bất ngờ ghé tai bảo: "Hãy ly hôn đi!"

Vợ mang bầu 7 tháng bụng vẫn phẳng lì, chồng đưa đi kiểm tra thì bác sĩ bất ngờ ghé tai bảo: "Hãy ly hôn đi!"

Nhân tình bỗng qua đời bỏ lại đứa con mới sinh, tôi chết lặng chứng kiến hành động của vợ ngay sau đó

Nhân tình bỗng qua đời bỏ lại đứa con mới sinh, tôi chết lặng chứng kiến hành động của vợ ngay sau đó

Kỳ lạ mẹ chồng đêm nào cũng lén lút ra ngoài, tôi tò mò bám theo thì sốc ngất khi nhìn thấy căn phòng bà bước vào

Kỳ lạ mẹ chồng đêm nào cũng lén lút ra ngoài, tôi tò mò bám theo thì sốc ngất khi nhìn thấy căn phòng bà bước vào

Thấy vợ cũ đi chiếc xe rách liền bước đến châm chọc vài câu, tôi không ngờ phải vác mặt sưng húp nhục nhã trở về

Thấy vợ cũ đi chiếc xe rách liền bước đến châm chọc vài câu, tôi không ngờ phải vác mặt sưng húp nhục nhã trở về

"Ăn cơm trước kẻng" rồi xin cưới chạy bị nhà trai hắt hủi, ngày tôi sinh con mẹ chồng bất ngờ xuất hiện nói một câu khiến tôi sốc

"Ăn cơm trước kẻng" rồi xin cưới chạy bị nhà trai hắt hủi, ngày tôi sinh con mẹ chồng bất ngờ xuất hiện nói một câu khiến tôi sốc

Hí hửng rước được cô vợ ngoan hiền về dinh, cưới xong tôi méo mặt phát hiện bản thân tự "đào hố chôn mình"

Hí hửng rước được cô vợ ngoan hiền về dinh, cưới xong tôi méo mặt phát hiện bản thân tự "đào hố chôn mình"